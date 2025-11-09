Η Millie Bobby Brown ξεσπά κατά των media: «Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι εκφοβισμός»

Η σταρ του Stranger Things μιλά για τα επικριτικά άρθρα, τη δημόσια εικόνα της και τη σημασία της αυτοαποδοχής

Η Millie Bobby Brown μίλησε ανοιχτά στη βρετανική Vogue για τη δύσκολη σχέση της με τα μέσα ενημέρωσης και τη συνεχή πίεση που δέχεται λόγω της δημόσιας εικόνας της. Η ηθοποιός του Stranger Things αποκάλυψε πως το μεγαλύτερο πρόβλημά της με τον Τύπο είναι η ανάγκη ορισμένων δημοσιογράφων «να επιτίθενται σε διασημότητες μόνο και μόνο για λίγα επιπλέον κλικ».

Η 21χρονη ηθοποιός έγινε viral τον περασμένο Μάρτιο, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram κατηγορώντας τη Daily Mail και άλλα μέσα για εκφοβισμό. Την περίοδο που προωθούσε την ταινία του Netflix The Electric State, αρκετά δημοσιεύματα επικεντρώνονταν καθημερινά στην εξωτερική της εμφάνιση, με σχόλια για τα μαλλιά και το πρόσωπό της. Όπως είπε στη Vogue, εκείνες τις μέρες έκλαιγε σχεδόν κάθε βράδυ.

«Έλεγαν: “Τι έχει κάνει στο πρόσωπό της; Γιατί έγινε ξανθιά; Δείχνει 60 χρονών!”», ανέφερε η Brown, μιμούμενη ειρωνικά τους τίτλους. «Σέβομαι τη δημοσιογραφία, αλλά όχι την κακοποιητική ρητορική. Είναι άδικο, ειδικά για τα νεαρά κορίτσια που προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτή τη βιομηχανία».

Η ηθοποιός θυμήθηκε πως ακόμα και στα παρασκήνια των BRIT Awards, ένιωθε συντετριμμένη, μέχρι που είδε τη φίλη της Sabrina Carpenter, η οποία τη στήριξε με μια φράση που δεν θα ξεχάσει ποτέ. «Κάποια στιγμή ήμουν έτοιμη να βάλω τα κλάματα, μέχρι που η Sabrina μου είπε απλώς: “F*ck them” και ξαφνικά ένιωσα πιο δυνατή», είπε.

Η Brown εξήγησε πως το βίντεο που ανέβασε στο Instagram δεν ήταν μόνο για την ίδια, αλλά για κάθε κορίτσι που θέλει να δοκιμάσει κάτι νέο χωρίς να φοβάται τα επικριτικά σχόλια. «Αν το ότι έγινα ξανθιά ή φοράω μακιγιάζ σε ενοχλεί, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα», είπε. «Είμαι 21. Θέλω να περάσω καλά, να παίξω, να είμαι ο εαυτός μου».

Στη συνέχεια, επεσήμανε πως τα μέσα «συμπεριφέρονται σαν να πρέπει να μείνω παγωμένη στον χρόνο». «Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι εκφοβισμός», τόνισε, αναφερόμενη στη συστηματική τάση ορισμένων ΜΜΕ να επικρίνουν τις γυναίκες για το πώς μεγαλώνουν, ενώ την ίδια στιγμή επαινούν τους άνδρες για την ωριμότητα και το κύρος που αποκτούν με τα χρόνια.

«Το γεγονός ότι ενήλικοι γράφουν άρθρα για το πρόσωπο ή το σώμα μου είναι ανησυχητικό», είπε. «Και όταν αυτά προέρχονται από γυναίκες, είναι ακόμα πιο λυπηρό. Όλο λέμε πως πρέπει να στηρίζουμε η μία την άλλη, αλλά στην πράξη προσπαθούμε να “ρίξουμε” κάποια για μερικά clicks. Εγώ αρνούμαι να απολογηθώ που μεγαλώνω».

Πλέον, η Millie Bobby Brown προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things. Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχει υιοθετήσει ένα κοριτσάκι μαζί με τον σύζυγό της Jake Bongiovi, τονίζοντας πως η προστασία του παιδιού τους από τα φώτα της δημοσιότητας αποτελεί προτεραιότητα. «Θέλω να διαφυλάξω την προσωπικότητά της μέχρι να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να αποφασίσει η ίδια αν θέλει να τη μοιραστεί με τον κόσμο», είπε στη Vogue.

