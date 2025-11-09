MadWalk Banner
Celeb News 09.11.2025

Η Millie Bobby Brown ξεσπά κατά των media: «Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι εκφοβισμός»

Millie Bobby Brown
Η σταρ του Stranger Things μιλά για τα επικριτικά άρθρα, τη δημόσια εικόνα της και τη σημασία της αυτοαποδοχής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Millie Bobby Brown μίλησε ανοιχτά στη βρετανική Vogue για τη δύσκολη σχέση της με τα μέσα ενημέρωσης και τη συνεχή πίεση που δέχεται λόγω της δημόσιας εικόνας της. Η ηθοποιός του Stranger Things αποκάλυψε πως το μεγαλύτερο πρόβλημά της με τον Τύπο είναι η ανάγκη ορισμένων δημοσιογράφων «να επιτίθενται σε διασημότητες μόνο και μόνο για λίγα επιπλέον κλικ».

Η 21χρονη ηθοποιός έγινε viral τον περασμένο Μάρτιο, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram κατηγορώντας τη Daily Mail και άλλα μέσα για εκφοβισμό. Την περίοδο που προωθούσε την ταινία του Netflix The Electric State, αρκετά δημοσιεύματα επικεντρώνονταν καθημερινά στην εξωτερική της εμφάνιση, με σχόλια για τα μαλλιά και το πρόσωπό της. Όπως είπε στη Vogue, εκείνες τις μέρες έκλαιγε σχεδόν κάθε βράδυ.

millie_bobby_brown
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour βάζουν τέλος στις φήμες των εντάσεων στην πρεμιέρα του «Stranger Things»

«Έλεγαν: “Τι έχει κάνει στο πρόσωπό της; Γιατί έγινε ξανθιά; Δείχνει 60 χρονών!”», ανέφερε η Brown, μιμούμενη ειρωνικά τους τίτλους. «Σέβομαι τη δημοσιογραφία, αλλά όχι την κακοποιητική ρητορική. Είναι άδικο, ειδικά για τα νεαρά κορίτσια που προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτή τη βιομηχανία».

Η ηθοποιός θυμήθηκε πως ακόμα και στα παρασκήνια των BRIT Awards, ένιωθε συντετριμμένη, μέχρι που είδε τη φίλη της Sabrina Carpenter, η οποία τη στήριξε με μια φράση που δεν θα ξεχάσει ποτέ. «Κάποια στιγμή ήμουν έτοιμη να βάλω τα κλάματα, μέχρι που η Sabrina μου είπε απλώς: “F*ck them” και ξαφνικά ένιωσα πιο δυνατή», είπε.

Η Brown εξήγησε πως το βίντεο που ανέβασε στο Instagram δεν ήταν μόνο για την ίδια, αλλά για κάθε κορίτσι που θέλει να δοκιμάσει κάτι νέο χωρίς να φοβάται τα επικριτικά σχόλια. «Αν το ότι έγινα ξανθιά ή φοράω μακιγιάζ σε ενοχλεί, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα», είπε. «Είμαι 21. Θέλω να περάσω καλά, να παίξω, να είμαι ο εαυτός μου».

Στη συνέχεια, επεσήμανε πως τα μέσα «συμπεριφέρονται σαν να πρέπει να μείνω παγωμένη στον χρόνο». «Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι εκφοβισμός», τόνισε, αναφερόμενη στη συστηματική τάση ορισμένων ΜΜΕ να επικρίνουν τις γυναίκες για το πώς μεγαλώνουν, ενώ την ίδια στιγμή επαινούν τους άνδρες για την ωριμότητα και το κύρος που αποκτούν με τα χρόνια.

millie_bobby_brown
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

«Το γεγονός ότι ενήλικοι γράφουν άρθρα για το πρόσωπο ή το σώμα μου είναι ανησυχητικό», είπε. «Και όταν αυτά προέρχονται από γυναίκες, είναι ακόμα πιο λυπηρό. Όλο λέμε πως πρέπει να στηρίζουμε η μία την άλλη, αλλά στην πράξη προσπαθούμε να “ρίξουμε” κάποια για μερικά clicks. Εγώ αρνούμαι να απολογηθώ που μεγαλώνω».

Πλέον, η Millie Bobby Brown προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things. Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχει υιοθετήσει ένα κοριτσάκι μαζί με τον σύζυγό της Jake Bongiovi, τονίζοντας πως η προστασία του παιδιού τους από τα φώτα της δημοσιότητας αποτελεί προτεραιότητα. «Θέλω να διαφυλάξω την προσωπικότητά της μέχρι να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να αποφασίσει η ίδια αν θέλει να τη μοιραστεί με τον κόσμο», είπε στη Vogue.

liquid_bob
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown μιλά για τη μητρότητα και τη νέα της ζωή δίπλα στην κόρη της

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
BULLYING MEDIA Millie Bobby Brown ηθοποιοί
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 χειμερινά looks που δείχνουν ότι ξέρεις να ντύνεσαι

4 χειμερινά looks που δείχνουν ότι ξέρεις να ντύνεσαι

09.11.2025
Επόμενο
Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου

Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου

09.11.2025

Δες επίσης

Paul McCartney: Ζητά στην COP30 να προσφέρονται μόνο χορτοφαγικά γεύματα
Celeb News

Paul McCartney: Ζητά στην COP30 να προσφέρονται μόνο χορτοφαγικά γεύματα

09.11.2025
Αναβρασμός στο διαγωνισμό Miss Universe – Προσβολές on air και δάκρυα μεταμέλειας κλονίζουν τον θεσμό
Celeb News

Αναβρασμός στο διαγωνισμό Miss Universe – Προσβολές on air και δάκρυα μεταμέλειας κλονίζουν τον θεσμό

07.11.2025
Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι – Η παράσταση που συμμετέχει
Celeb News

Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι – Η παράσταση που συμμετέχει

07.11.2025
Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025
Celeb News

Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025

07.11.2025
Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του Πάνου Μουζουράκη – Το πρωτότυπο όνομα που θα του δώσουν
Celeb News

Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του Πάνου Μουζουράκη – Το πρωτότυπο όνομα που θα του δώσουν

07.11.2025
Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie – Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια
Celeb News

Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie – Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια

07.11.2025
Ο Mick Jagger στην Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους
Celeb News

Ο Mick Jagger στην Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους

07.11.2025
Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour βάζουν τέλος στις φήμες των εντάσεων στην πρεμιέρα του «Stranger Things»
Celeb News

Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour βάζουν τέλος στις φήμες των εντάσεων στην πρεμιέρα του «Stranger Things»

07.11.2025
Η Cher κυκλοφορεί το δικό της παγωτό και γίνεται viral
Celeb News

Η Cher κυκλοφορεί το δικό της παγωτό και γίνεται viral

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα