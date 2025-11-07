Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour βάζουν τέλος στις φήμες των εντάσεων στην πρεμιέρα του «Stranger Things»

Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στην πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν, βάζοντας τέλος στις φήμες για τις εντάσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε του Stranger Things ξεκίνησε, και το καστ της δημοφιλούς σειράς του Netflix συναντήθηκε στο TCL Chinese Theatre για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και… αποστολές από τον Κάτω Κόσμο.

Παρά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για εντάσεις στα παρασκήνια, η Millie Bobby Brown και ο David Harbour απέδειξαν πως η χημεία τους παραμένει αναλλοίωτη. Οι δυο τους αντάλλαξαν αγκαλιές και γέλια στο κόκκινο χαλί, βάζοντας τέλος στις φήμες και στέλνοντας μήνυμα ενότητας στο φανατικό κοινό της σειράς.

Διάβασε επίσης: Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown καταγγέλλει τον συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

Σε βίντεο που ανάρτησε το Netflix στο Instagram, το δίδυμο εμφανίζεται να γιορτάζει «μία τελευταία πρεμιέρα του Stranger Things», 9 χρόνια μετά την πρώτη προβολή του 2016, όταν η σειρά των αδελφών Duffer άλλαξε τα δεδομένα του streaming.

%3D%3D

Η ηθοποιός επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Eleven, του κοριτσιού με τις τηλεκινητικές δυνάμεις που δραπέτευσε από το Hawkins National Laboratory, ενώ ο David Harbour επανεμφανίζεται ως ο προστάτης της, ο αγαπημένος σερίφης Jim Hopper.

Η 5η και τελευταία σεζόν μάς μεταφέρει στο φθινόπωρο του 1987. Η πόλη του Hawkins έχει σημαδευτεί από το άνοιγμα των Ρωγμών, και οι ήρωες ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: να εντοπίσουν και να εξοντώσουν τον Vecna. Όμως εκείνος έχει εξαφανιστεί, και η απειλή που πλησιάζει είναι πιο σκοτεινή από ποτέ. Με την κυβέρνηση να θέτει την πόλη σε στρατιωτική καραντίνα και την Eleven να κυνηγιέται ξανά, η τελική μάχη μοιάζει αναπόφευκτη.

Το Netflix επιβεβαίωσε πως το μεγάλο φινάλε θα ξεδιπλωθεί σε τρεις ημερομηνίες: το Volume 1 θα κυκλοφορήσει στις 26 Νοεμβρίου με τέσσερα επεισόδια, το Volume 2 θα ακολουθήσει τα Χριστούγεννα με 3 επεισόδια, ενώ το φινάλε θα προβληθεί παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 31 Δεκεμβρίου.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία γεμάτη τρόμο, μυστήριο και νοσταλγία των ‘80s, το Stranger Things ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία. Και όπως δείχνει η πρεμιέρα, το τέλος θα είναι αντάξιο του φαινομένου που αγάπησε όλος ο κόσμος.

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown μιλά για τη μητρότητα και τη νέα της ζωή δίπλα στην κόρη της