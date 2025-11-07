Ο Mick Jagger στην Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους

Ακόμη και οι πιο αεικίνητοι ροκ σταρ χρειάζονται πού και πού μια στιγμή ηρεμίας, και φαίνεται πως ο Mick Jagger τη βρήκε στην Κρήτη. Ο εμβληματικός frontman των Rolling Stones, στα 81 του πλέον, άφησε για λίγο τις παγκόσμιες περιοδείες και τα φώτα της σκηνής, επιλέγοντας να χαθεί στη γοητεία του μεσογειακού φθινοπώρου. Με μια ανάρτηση στο Instagram, συνοδευόμενη από τη φράση «Κάπου στη Μεσόγειο, αλλά πού;», ο Jagger κατάφερε να αναστατώσει τα social media και να πυροδοτήσει κύμα θαυμασμού, και ναι, η απάντηση κρυβόταν στην Ελλάδα.

Η Κρήτη αποτέλεσε τον φετινό του «μυστικό» προορισμό. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο ροκ σταρ βρέθηκε στο νησί για περίπου μία εβδομάδα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης αλλά και ανακαλύπτοντας την πλούσια ιστορία του τόπου, μακριά από τα φλας και τη δημοσιότητα.

Από την Ελεύθερνα στην Κνωσό

Ο Mick Jagger εθεάθη αρχικά στο Ρέθυμνο και στη συνέχεια στα Χανιά, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, επισκέφθηκε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Ανάμεσά τους η Αρχαία Ελεύθερνα, ένας από τους σπουδαιότερους ιστορικούς χώρους της Κρήτης, αλλά και ο λόφος Καστέλι στα Χανιά, όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά στις εν εξελίξει ανασκαφές.

Η κορύφωση της επίσκεψης ήρθε όταν ο θρύλος της ροκ μουσικής επισκέφθηκε την Κνωσό, τον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο που συνδέεται με τον μύθο του Μινώταυρου. Στις φωτογραφίες που ανήρτησε, εμφανίζεται ντυμένος casual, με ένα φθινοπωρινό outfit και την άνεση ενός ανθρώπου που απολαμβάνει τη διακριτική πολυτέλεια της απλότητας.

Η επίσκεψή του στο νησί δεν είχε καμία σχέση με την ένταση και τη λάμψη των συναυλιών. Ο τραγουδιστής φαίνεται να προτίμησε μια πιο στοχαστική, πολιτιστική εμπειρία, μια βουτιά στην ιστορία, την τέχνη και το φως της Κρήτης. Όπως σχολίασαν αρκετοί διαδικτυακοί του φίλοι, «ακόμη και οι θρύλοι χρειάζονται στιγμές ησυχίας».

