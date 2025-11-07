MadWalk Banner
Celeb News 07.11.2025

Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie – Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια

Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie - Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια
Το Château Miraval έγινε από σύμβολο αγάπης σε μήλον της έριδος για το πρώην ζευγάρι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Brad Pitt και την Angelina Jolie φαίνεται πως δεν έχει τέλος. Ο 61χρονος ηθοποιός κατέθεσε νέα αγωγή ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας την πρώην σύζυγό του για οικονομική ζημία που, όπως υποστηρίζει, προκάλεσε η πώληση του μεριδίου της στο διάσημο γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.

Σύμφωνα με τα νέα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν και επικαλείται το PEOPLE, η υπόθεση αφορά την πώληση του μεριδίου της Jolie το 2021 στην εταιρεία Tenute del Mondo, χωρίς -όπως ισχυρίζεται ο Pitt- να τηρηθεί μια παλαιότερη κοινή συμφωνία που προέβλεπε πως κανείς τους δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε πώληση χωρίς τη συναίνεση του άλλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νομική ομάδα του Pitt κατέθεσε σειρά από emails και έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν πως η πλευρά της Jolie γνώριζε τις συνέπειες της πώλησης. Ανάμεσα τους βρίσκεται και μια επικοινωνία του Νοεμβρίου 2023, όπου οι δικηγόροι της Jolie απαντούν σε προηγούμενη αγωγή, σημειώνοντας πως «το βάρος της παραγωγής των εγγράφων αφορά τον ίδιο τον κ. Pitt, καθώς εκείνος ζητά αποζημίωση 35 εκατ. δολαρίων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την άλλη, η ομάδα της Angelina Jolie επιμένει ότι ο Pitt επιχειρεί έναν εκδικητικό πόλεμο εναντίον της, τονίζοντας πως η ίδια ουδέποτε συμφώνησε σε αποκλειστική ρήτρα συναίνεσης και πως προχώρησε νόμιμα στην πώληση του μεριδίου της.

Η πλευρά της Jolie υποστηρίζει επίσης ότι ο Pitt αρνήθηκε να εξαγοράσει το μερίδιό της επειδή εκείνη δεν δέχθηκε να υπογράψει μια NDA (συμφωνία μη αποκάλυψης), η οποία όπως ισχυρίζεται «είχε σκοπό να την αναγκάσει σε σιωπή» σχετικά με ένα επεισόδιο σε ιδιωτική πτήση το 2016, όπου φέρεται να είχε υπάρξει ένταση ανάμεσα στον Pitt και τα παιδιά τους. Παρότι η Jolie δεν προχώρησε σε επίσημη μήνυση, το περιστατικό φαίνεται να εξακολουθεί να σκιάζει τη σχέση τους μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόσφατα, η Angelina Jolie επικαλέστηκε το απόρρητο επικοινωνίας με τους δικηγόρους της, αρνούμενη να καταθέσει κάποια έγγραφα που ζητούσε η πλευρά Pitt, η οποία θεωρεί αυτή την κίνηση «απόπειρα απόκρυψης κρίσιμων πληροφοριών». Ο Pitt, από την πλευρά του, ζητά την παράδοση 22 συγκεκριμένων εγγράφων, ενώ η επόμενη ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου.

Σε δήλωσή του στο PEOPLE, ο δικηγόρος της Jolie, Paul Murphy, σημείωσε: «Ο κ. Pitt συνεχίζει να στηρίζει την υπόθεσή του σε υποθέσεις και εικασίες, με μοναδικό στόχο να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές επικοινωνίες. Αυτή η αγωγή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια μιας μακρόχρονης προσπάθειας να ελέγχει και να παρενοχλεί την Angelina Jolie». Η υπόθεση του Château Miraval, που κάποτε ήταν σύμβολο του έρωτά τους, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα ατελείωτο νομικό θρίλερ με εκατομμύρια δολάρια, κατηγορίες και συναισθηματικά φορτισμένες αναμνήσεις στο τραπέζι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ANGELINA JOLIE Brad Pitt αγωγή ζευγάρια
