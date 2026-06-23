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Celeb World 23.06.2026

Η Μπέττυ Μαγγίρα στο νέο GNTM – Η φωτογραφία από τα backstage με τους κριτές

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Τα backstage στιγμιότυπα του GNTM με τη Μπέττυ Μαγγίρα και τους κριτές έχουν ήδη καταφέρει να κλέψουν την προσοχή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι η νέα κριτής στο GNTM, με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει.
  • Στα παρασκήνια επικρατεί χαλαρή διάθεση, χαμόγελα και αυτοσαρκασμός μεταξύ των κριτών.
  • Η Μαγγίρα, ο Λάκης Γαβαλάς, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Άγγελος Μπράτης και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δείχνουν να έχουν καλή χημεία.
  • Μια selfie του Άγγελου Μπράτη με τη Μαγγίρα και τον Γαβαλά έγινε viral στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα σεζόν του GNTM φαίνεται πως δεν περιμένει την πρεμιέρα για να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς ήδη από τα παρασκήνια καταγράφονται στιγμές που γίνονται viral και συζητιούνται έντονα στα social media. Η Μπέττυ Μαγγίρα, που πλέον ανήκει επίσημα στην κριτική επιτροπή του δημοφιλούς ριάλιτι μόδας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ομάδας που δείχνει να έχει χτίσει από νωρίς μια ιδιαίτερη χημεία.

mpetti_maggira
https://www.instagram.com/betty_maggira/

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει από τα μέσα του προηγούμενου μήνα και οι πρώτες backstage εικόνες δίνουν μια πρώτη γεύση από το κλίμα που επικρατεί. Χαμόγελα, χαλαρές στιγμές και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού συνθέτουν το σκηνικό πίσω από τις κάμερες, πολύ πριν οι διαγωνιζόμενοι κάνουν την εμφάνισή τους στο πλατό.

GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνει μια πρώτη γεύση από τα παρασκήνια

Η είσοδος της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM είχε συζητηθεί αρκετά πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα από το κανάλι, ωστόσο πλέον η παρουσία της στην κριτική επιτροπή είναι γεγονός. Η ίδια, μετά από μία γκεστ εμφάνιση την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, επιστρέφει αυτή τη φορά με πιο ενεργό ρόλο, αναλαμβάνοντας να προσφέρει τη δική της οπτική στον χώρο της μόδας και του styling.

https://www.instagram.com/betty_maggira/
https://www.instagram.com/betty_maggira/

Μαζί της, ο Λάκης Γαβαλάς, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Άγγελος Μπράτης και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνθέτουν μια ομάδα που ήδη από τα πρώτα γυρίσματα δείχνει να λειτουργεί με άνεση και δημιουργική διάθεση. Δηλώσεις που έχουν γίνει από τους ίδιους σε πρόσφατες τηλεοπτικές εμφανίσεις επιβεβαιώνουν ότι η προσαρμογή της νέας προσθήκης ήταν άμεση και ομαλή.

Το ενδιαφέρον όμως δεν περιορίζεται μόνο στο πλατό, καθώς τα παρασκήνια του GNTM έχουν ήδη δώσει το πρώτο τους «σόου». Ο Άγγελος Μπράτης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια selfie στην οποία ποζάρει μαζί με τη Μπέττυ Μαγγίρα και τον Λάκη Γαβαλά, προκαλώντας αμέσως θετικά σχόλια και αντιδράσεις από το κοινό.

Η Μαγγίρα με τη σειρά της αναδημοσίευσε τη φωτογραφία, επιβεβαιώνοντας το ευχάριστο κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε μοιραστεί σειρά από backstage φωτογραφίες, όπου οι κριτές εμφανίζονται με περούκες και χαλαρή διάθεση, απολαμβάνοντας στιγμές γέλιου μεταξύ τους.

8 στιγμές από το GNTM που θα ζουν για πάντα rent-free στο μυαλό μας

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GNTM Άγγελος Μπράτης Ηλιάνα Παπαγεωργίου ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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