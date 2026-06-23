Meryl Streep: Η γυναίκα «θρύλος» του Hollywood έγινε 77 ετών και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Η Meryl Streep γιορτάζει τα 77α γενέθλιά της και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς όλων των εποχών

Με μια ματιά Η Meryl Streep γιορτάζει τα 77α γενέθλιά της, παραμένοντας εμβληματική στον κινηματογράφο.

Επέστρεψε ως Miranda Priestly στο "The Devil Wears Prada 2", τονίζοντας τη σημασία ώριμων γυναικών σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η καριέρα της Streep είναι γεμάτη διακρίσεις, με 21 υποψηφιότητες και 3 Όσκαρ.

Στα 77 της, συνεχίζει να εμπνέει και να πρωταγωνιστεί, επιβεβαιώνοντας τον μύθο της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Meryl Streep γιορτάζει σήμερα τα 77α γενέθλιά της και παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Με μια καριέρα που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, η βραβευμένη ηθοποιός εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία του θεάματος, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο, η συνέπεια και η αυθεντικότητα δεν έχουν ηλικία.

Η φετινή της γενέθλια βρίσκουν τη Meryl Streep σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς πριν από μόλις επτά εβδομάδες επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με το πολυαναμενόμενο «The Devil Wears Prada 2», επαναφέροντας τον θρυλικό χαρακτήρα της Miranda Priestly σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία που άφησε εποχή.

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Το sequel επανένωσε τη Streep με τις Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, με την ιστορία να ακολουθεί τη Miranda Priestly σε μια νέα πραγματικότητα, όπου τα έντυπα μέσα ενημέρωσης δοκιμάζονται από τις σαρωτικές αλλαγές της ψηφιακής εποχής.

Η Miranda Priestly επέστρεψε και το κοινό την αποθέωσε

Η επιστροφή της Meryl Streep στον ρόλο που αγαπήθηκε όσο λίγοι προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η ίδια, κατά τη διάρκεια της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας, μίλησε ανοιχτά για τη σημασία της παρουσίας ώριμων γυναικών σε πρωταγωνιστικούς ρόλους μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών.

Η ηθοποιός τόνισε πως η επιτυχία της Miranda Priestly αποδεικνύει ότι το κοινό συνεχίζει να στηρίζει σύνθετους και δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες ανεξαρτήτως ηλικίας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στο Χόλιγουντ.

Μάλιστα, η περιοδεία για την προώθηση της ταινίας της χάρισε και μια πρωτιά: η Meryl Streep φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά σε εξώφυλλο της Vogue μαζί με τη θρυλική Anna Wintour, ένα γεγονός που συζητήθηκε έντονα στον χώρο της μόδας και του θεάματος.

Από το Νιου Τζέρσεϊ στην κορυφή του κόσμου

Η Mary Louise Streep, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου 1949 στο Summit του Νιου Τζέρσεϊ. Η αγάπη της για την υποκριτική φάνηκε από νεαρή ηλικία. Σπούδασε δραματική τέχνη σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργαζόταν ως σερβιτόρα και δακτυλογράφος για να καλύπτει τα έξοδά της.

Το θεατρικό της ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1971, ενώ λίγα χρόνια αργότερα έκανε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η αναγνώριση ήρθε γρήγορα μέσα από εμβληματικές παραγωγές όπως τα «The Deer Hunter», «Kramer vs. Kramer», «Sophie’s Choice», «The Iron Lady» και φυσικά το «The Devil Wears Prada».

Η ηθοποιός που έσπασε όλα τα ρεκόρ

Το όνομα της Meryl Streep είναι συνώνυμο των βραβείων. Η σπουδαία ηθοποιός μετρά:

21 υποψηφιότητες για Όσκαρ

3 βραβεία Όσκαρ

32 υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες

8 Χρυσές Σφαίρες

2 Emmy Awards

2 SAG Awards

2 BAFTA

Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών

Τιμητική Χρυσή Άρκτο

Life Achievement Award από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου

Πρόκειται για ένα βιογραφικό που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου.

6 ατάκες της Meryl Streep που εμπνέουν μέχρι σήμερα

Η Meryl Streep δεν ξεχώρισε μόνο για τις ερμηνείες της, αλλά και για τα λόγια ζωής που έχει μοιραστεί κατά καιρούς:

«Είναι εκπληκτικό πόσα μπορείς να κερδίσεις αν ήσυχα, ξεκάθαρα και εξουσιαστικά το απαιτήσεις». «Από τη στιγμή που αρχίζεις να νοιάζεσαι για το τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα, σταματάς να είσαι ο εαυτός σου» «Πρέπει να αγκαλιάσεις το γεγονός ότι μεγαλώνεις. Η ζωή είναι πολύτιμη και, όταν έχεις χάσει πολλούς ανθρώπους, συνειδητοποιείς ότι κάθε μέρα είναι ένα δώρο». «Αυτό που σε κάνει διαφορετικό ή παράξενο είναι η δύναμή σου». «Δείχνω ενδιαφέρον για τους άλλους. Είμαι περίεργη, να καταλάβω τι κάνουν και τι θα έκανα εγώ στη θέση τους». «Η υποκριτική είναι ο δικός μου τρόπος να εξερευνώ την ανθρώπινη φύση και ταυτόχρονα να περνάω καλά».

Στα 77 της χρόνια, η Meryl Streep εξακολουθεί να αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς για γενιές ηθοποιών και σινεφίλ. Η πορεία της είναι γεμάτη ιστορικούς ρόλους, αμέτρητες διακρίσεις και στιγμές που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια κινηματογραφική ιστορία.

Και αν κάτι απέδειξε η επιστροφή της ως Miranda Priestly το 2026, είναι ότι ο μύθος της Meryl Streep όχι μόνο παραμένει ζωντανός, αλλά συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 77 της, εξακολουθεί να εμπνέει, να πρωταγωνιστεί και να υπενθυμίζει γιατί θεωρείται από πολλούς η σπουδαιότερη ηθοποιός της γενιάς της.