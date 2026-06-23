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Cinema 23.06.2026

Meryl Streep: Η γυναίκα «θρύλος» του Hollywood έγινε 77 ετών και συνεχίζει να γράφει ιστορία

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Η Meryl Streep γιορτάζει τα 77α γενέθλιά της και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς όλων των εποχών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Meryl Streep γιορτάζει τα 77α γενέθλιά της, παραμένοντας εμβληματική στον κινηματογράφο.
  • Επέστρεψε ως Miranda Priestly στο "The Devil Wears Prada 2", τονίζοντας τη σημασία ώριμων γυναικών σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.
  • Η καριέρα της Streep είναι γεμάτη διακρίσεις, με 21 υποψηφιότητες και 3 Όσκαρ.
  • Στα 77 της, συνεχίζει να εμπνέει και να πρωταγωνιστεί, επιβεβαιώνοντας τον μύθο της.
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Η Meryl Streep γιορτάζει σήμερα τα 77α γενέθλιά της και παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Με μια καριέρα που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, η βραβευμένη ηθοποιός εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία του θεάματος, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο, η συνέπεια και η αυθεντικότητα δεν έχουν ηλικία.

Ο Ryan Gosling και η Meryl Streep σε κοινή εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φετινή της γενέθλια βρίσκουν τη Meryl Streep σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς πριν από μόλις επτά εβδομάδες επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με το πολυαναμενόμενο «The Devil Wears Prada 2», επαναφέροντας τον θρυλικό χαρακτήρα της Miranda Priestly σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία που άφησε εποχή.

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Το sequel επανένωσε τη Streep με τις Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, με την ιστορία να ακολουθεί τη Miranda Priestly σε μια νέα πραγματικότητα, όπου τα έντυπα μέσα ενημέρωσης δοκιμάζονται από τις σαρωτικές αλλαγές της ψηφιακής εποχής.

Η Meryl Streep και η Anne Hathaway σε teaser trailer για την ταινία The Devil Wears Prada 2.
Η Meryl Streep και η Anne Hathaway επιστρέφουν για το sequel της ταινίας The Devil Wears Prada.

Η Miranda Priestly επέστρεψε και το κοινό την αποθέωσε

Η επιστροφή της Meryl Streep στον ρόλο που αγαπήθηκε όσο λίγοι προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η ίδια, κατά τη διάρκεια της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας, μίλησε ανοιχτά για τη σημασία της παρουσίας ώριμων γυναικών σε πρωταγωνιστικούς ρόλους μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών.

meryl_streep
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ηθοποιός τόνισε πως η επιτυχία της Miranda Priestly αποδεικνύει ότι το κοινό συνεχίζει να στηρίζει σύνθετους και δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες ανεξαρτήτως ηλικίας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στο Χόλιγουντ.

Η Anne Hathaway και η Meryl Streep περπατούν στο δρόμο με κοστούμια και γυαλιά ηλίου.
Η Anne Hathaway και η Meryl Streep σε κοινή τους εμφάνιση με κομψά κοστούμια.

Μάλιστα, η περιοδεία για την προώθηση της ταινίας της χάρισε και μια πρωτιά: η Meryl Streep φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά σε εξώφυλλο της Vogue μαζί με τη θρυλική Anna Wintour, ένα γεγονός που συζητήθηκε έντονα στον χώρο της μόδας και του θεάματος.

Η Anna Wintour και η Meryl Streep στο εξώφυλλο του Vogue, μοιράζονται το πιο δυνατό reunion της χρονιάς.
https://www.instagram.com/voguemagazine/

Από το Νιου Τζέρσεϊ στην κορυφή του κόσμου

Η Mary Louise Streep, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου 1949 στο Summit του Νιου Τζέρσεϊ. Η αγάπη της για την υποκριτική φάνηκε από νεαρή ηλικία. Σπούδασε δραματική τέχνη σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργαζόταν ως σερβιτόρα και δακτυλογράφος για να καλύπτει τα έξοδά της.

Η Meryl Streep ως Miranda Priestly στα γυρίσματα της ταινίας The Devil Wears Prada 2 στη Νέα Υόρκη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το θεατρικό της ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1971, ενώ λίγα χρόνια αργότερα έκανε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η αναγνώριση ήρθε γρήγορα μέσα από εμβληματικές παραγωγές όπως τα «The Deer Hunter», «Kramer vs. Kramer», «Sophie’s Choice», «The Iron Lady» και φυσικά το «The Devil Wears Prada».

Η ηθοποιός που έσπασε όλα τα ρεκόρ

Το όνομα της Meryl Streep είναι συνώνυμο των βραβείων. Η σπουδαία ηθοποιός μετρά:

  • 21 υποψηφιότητες για Όσκαρ
  • 3 βραβεία Όσκαρ
  • 32 υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες
  • 8 Χρυσές Σφαίρες
  • 2 Emmy Awards
  • 2 SAG Awards
  • 2 BAFTA
  • Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών
  • Τιμητική Χρυσή Άρκτο
  • Life Achievement Award από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου

Πρόκειται για ένα βιογραφικό που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου.

Meryl Streep, Stanley Tucci και Simone Ashley σε σκηνή από το The Devil Wears Prada 2 στο Met Gala.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

6 ατάκες της Meryl Streep που εμπνέουν μέχρι σήμερα

Η Meryl Streep δεν ξεχώρισε μόνο για τις ερμηνείες της, αλλά και για τα λόγια ζωής που έχει μοιραστεί κατά καιρούς:

  1. «Είναι εκπληκτικό πόσα μπορείς να κερδίσεις αν ήσυχα, ξεκάθαρα και εξουσιαστικά το απαιτήσεις».
  2. «Από τη στιγμή που αρχίζεις να νοιάζεσαι για το τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα, σταματάς να είσαι ο εαυτός σου»
  3. «Πρέπει να αγκαλιάσεις το γεγονός ότι μεγαλώνεις. Η ζωή είναι πολύτιμη και, όταν έχεις χάσει πολλούς ανθρώπους, συνειδητοποιείς ότι κάθε μέρα είναι ένα δώρο».
  4. «Αυτό που σε κάνει διαφορετικό ή παράξενο είναι η δύναμή σου».
  5. «Δείχνω ενδιαφέρον για τους άλλους. Είμαι περίεργη, να καταλάβω τι κάνουν και τι θα έκανα εγώ στη θέση τους».
  6. «Η υποκριτική είναι ο δικός μου τρόπος να εξερευνώ την ανθρώπινη φύση και ταυτόχρονα να περνάω καλά».

Στα 77 της χρόνια, η Meryl Streep εξακολουθεί να αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς για γενιές ηθοποιών και σινεφίλ. Η πορεία της είναι γεμάτη ιστορικούς ρόλους, αμέτρητες διακρίσεις και στιγμές που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια κινηματογραφική ιστορία.

Διάσημοι ξένοι ηθοποιοί που ξεκίνησαν από το θέατρο και έγιναν εμβληματικά τηλεοπτικά είδωλα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και αν κάτι απέδειξε η επιστροφή της ως Miranda Priestly το 2026, είναι ότι ο μύθος της Meryl Streep όχι μόνο παραμένει ζωντανός, αλλά συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 77 της, εξακολουθεί να εμπνέει, να πρωταγωνιστεί και να υπενθυμίζει γιατί θεωρείται από πολλούς η σπουδαιότερη ηθοποιός της γενιάς της.

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Meryl Streep ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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