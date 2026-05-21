Meryl Streep – Martin Short: Το δείπνο στο Λονδίνο που αναζωπύρωσε τα σενάρια για τη σχέση τους

Οι νέες φωτογραφίες της Meryl Streep και του Martin Short από δείπνο στο Λονδίνο έγιναν viral και έβαλαν ξανά φωτιά στις φήμες για πιθανή σχέση ανάμεσά τους

Νέες φωτογραφίες της Meryl Streep και του Martin Short από δείπνο στο Λονδίνο έγιναν viral και επανέφεραν δυναμικά τις φήμες γύρω από πιθανή ρομαντική σχέση, παρά το γεγονός ότι και οι δύο επιμένουν πως τους συνδέει μόνο μια στενή φιλία και επαγγελματική συνεργασία.

Ωστόσο, το κοινό φαίνεται να βλέπει κάτι διαφορετικό. Οι πρόσφατες φωτογραφίες τους από χαλαρό δείπνο στο Λονδίνο πυροδότησαν νέο κύμα σχολίων στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη χημεία και τη φυσική οικειότητα που εκπέμπουν όταν βρίσκονται μαζί. Το hashtag και τα σχόλια που ακολούθησαν έκαναν την εμφάνισή τους μέσα σε λίγες ώρες, μετατρέποντας το στιγμιότυπο σε viral θέμα συζήτησης.

Η Meryl Streep και ο Martin Short συνεργάζονται από το 2023 στη δημοφιλή σειρά «Only Murders in the Building», όπου υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι. Η τηλεοπτική τους χημεία φαίνεται πως έχει «περάσει» στη συνείδηση του κοινού, δημιουργώντας μια συνεχή σύγχυση ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματική τους σχέση.

Παρότι και οι δύο έχουν ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι πρόκειται αποκλειστικά για φιλία, το κοινό συνεχίζει να τροφοδοτεί τις φήμες, ειδικά κάθε φορά που εμφανίζονται μαζί δημόσια. Το συγκεκριμένο δείπνο στο Λονδίνο αποτέλεσε ακόμη ένα παράδειγμα του πώς μια απλή κοινή εμφάνιση μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης. Και όσο η Meryl Streep και ο Martin Short συνεχίζουν να εμφανίζονται μαζί, το ενδιαφέρον γύρω από αυτούς φαίνεται πως δεν πρόκειται να μειωθεί σύντομα.

