Η αναπάντεχη δήλωση του Vincent Cassel για τη Monica Bellucci 13 χρόνια μετά τον χωρισμό

Δεκατρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο Vincent Cassel και η Monica Bellucci εξακολουθούν να απασχολούν το κοινό όχι μόνο για την ξεχωριστή πορεία τους στον κινηματογράφο, αλλά και για τη σχέση που φαίνεται πως δεν έσβησε ποτέ πραγματικά. Σε μια στιγμή ειλικρίνειας που προέκυψε στο Φεστιβάλ των Καννών, ο Γάλλος ηθοποιός μίλησε δημόσια για την πρώην σύζυγό του με λόγια που επανέφεραν στο προσκήνιο το διαχρονικό ενδιαφέρον γύρω από το πρώην ζευγάρι, επιβεβαιώνοντας ότι οι δεσμοί τους παραμένουν βαθιοί και ουσιαστικοί, παρά τον χωρισμό τους.

Η αφορμή για τη νέα αυτή συζήτηση ήταν η παρουσία του Vincent Cassel στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου συμμετέχει στην πρεμιέρα της ταινίας «Παράλληλες Ιστορίες» του Asghar Farhadi. Στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκε μαζί με τη σύντροφό του, Narah Baptista, εντυπωσιάζοντας με την κομψή τους εμφάνιση, ωστόσο το ενδιαφέρον στράφηκε γρήγορα στη συνέντευξη που έδωσε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France 3 Côte d’Azur.

Εκεί, όταν ρωτήθηκε ποια γυναίκα συμβολίζει καλύτερα το Φεστιβάλ των Καννών, ο Vincent Cassel δεν δίστασε ούτε στιγμή: «Η Monica Bellucci, χωρίς καμία αμφιβολία! Στην εποχή μας, πιστεύω ότι είναι εκείνη που ενσάρκωσε με τον καλύτερο τρόπο τον κινηματογράφο». Η δήλωσή του έγινε άμεσα viral, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο ειλικρινείς και συναισθηματικές αναφορές του για την πρώην σύζυγό του.

Ο ηθοποιός συνέχισε με ακόμη πιο προσωπικά λόγια, λέγοντας: «Όταν σκέφτομαι το Φεστιβάλ των Καννών, βλέπω τη Monica. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν κάποια στιγμή δούμε ένα φεστιβάλ με τη Monica στην επίσημη αφίσα του». Με αυτόν τον τρόπο, ο Cassel δεν περιορίστηκε σε μια απλή φιλοφρόνηση, αλλά ουσιαστικά ανέδειξε τη Monica Bellucci ως διαχρονικό σύμβολο του θεσμού. Ολοκληρώνοντας την αναφορά του, ο Vincent Cassel περιέγραψε τη Monica Bellucci ως «τη ζωντανή ενσάρκωση της έβδομης τέχνης στην πιο όμορφη εκδοχή της», μια φράση που αποτυπώνει όχι μόνο τον θαυμασμό του αλλά και τον βαθύ σεβασμό που εξακολουθεί να τη συνδέει μαζί της.





Η Monica Bellucci, άλλωστε, έχει γράψει τη δική της ιστορία στο Φεστιβάλ των Καννών, έχοντας διατελέσει οικοδέσποινα και μέλος κριτικής επιτροπής, καθιερώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του θεσμού. Η πρόσφατη δήλωση του Vincent Cassel απλώς υπενθυμίζει ότι, παρά τον χρόνο και τις αλλαγές στη ζωή τους, κάποια πρόσωπα παραμένουν αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την εικόνα του κινηματογράφου.

