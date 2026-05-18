Κάννες 2026: Η Εβδομάδα Μόδας «μετακόμισε» στο Φεστιβάλ με τα πιο εντυπωσιακά φορέματα

Το Φεστιβάλ Καννών 2026 δεν ήταν απλώς ένα πεδίο δράσης για τις προσωπικότητες του κινηματογράφου που παρουσίασαν τις ταινίες τους. Ήταν επίσης ένα πεντάστερο ραντεβού όπου διασημότητες και στυλίστες συναγωνίστηκαν σε δημιουργικότητα, προσφέροντας στιγμές μόδας που έμειναν ανεξίτηλες στον χρόνο και έγιναν αμέσως εμβληματικές. Ανάμεσα στις θεαματικές εμφανίσεις που είδαμε στην Κρουαζέτ, κάποιες μεταμόρφωσαν το κόκκινο χαλί σε μια πραγματική πασαρέλα.

Για άλλη μια φορά, πολλές δημιουργίες που προήλθαν από τις επιδείξεις prêt-à-porter και haute couture των Εβδομάδων Μόδας άφησαν τις πασαρέλες για να κοσμήσουν το κόκκινο χαλί των Καννών. Συγκεκριμένες εμφανίσεις «δήλωση» τράβηξαν ιδιαίτερα την προσοχή.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Η Cate Blanchett εντυπωσίασε με ένα φόρεμα Givenchy της συλλογής φθινόπωρο-χειμώνας 2026-2027, το οποίο είχε παρουσιαστεί αρχικά στην πασαρέλα από το μοντέλο Mona Tougaard. Μια άλλη αξιοσημείωτη εμφάνιση ήταν αυτή της Liu Wen, η οποία επέλεξε ένα κοντό φόρεμα Chanel, διακοσμημένο με λουλούδια και ντελικάτα κεντήματα.

Η Charlotte Le Bon επέλεξε να ανατρέψει τους παραδοσιακούς κώδικες του glamour, αντλώντας έμπνευση από την ανδρική γκαρνταρόμπα για την ανάβαση των σκαλιών για την ταινία «Full Phil» του Quentin Dupieux. Φόρεσε ένα κοστούμι Dior Homme από τη συλλογή άνοιξη-καλοκαίρι 2026.

Περισσότερες λαμπερές στιγμές

Το Φεστιβάλ Καννών 2026 ήταν γεμάτο με τέτοιες στιγμές υψηλής μόδας. Η Emmanuelle Béart επέλεξε Balmain από τη συλλογή φθινόπωρο-χειμώνας 2026-2027, ενώ η Kristen Stewart φόρεσε Chanel από την ίδια συλλογή. Η Demi Moore εμφανίστηκε με Matières Fécales από τη συλλογή φθινόπωρο-χειμώνας 2026-2027, και η Chloé Zhao επέλεξε Schiaparelli haute couture άνοιξη-καλοκαίρι 2026.

Άλλες αξιοσημείωτες παρουσίες περιλάμβαναν την Riley Keough με Chanel haute couture άνοιξη-καλοκαίρι 2026, την Marion Cotillard με Chanel cruise 2027, και την Diane Kruger με Givenchy φθινόπωρο-χειμώνας 2026-2027. Επίσης, η Anna Mouglalis φόρεσε Chanel haute couture άνοιξη-καλοκαίρι 2026, η Leïla Bekhti επέλεξε Schiaparelli haute couture άνοιξη-καλοκαίρι 2025, και η Philippine Leroy-Beaulieu εντυπωσίασε με Saint Laurent του Anthony Vaccarello από τη συλλογή άνοιξη-καλοκαίρι 2026.

Αυτές οι εμφανίσεις υπογράμμισαν για άλλη μια φορά τη στενή σχέση μεταξύ της κινηματογραφικής αίγλης και της υψηλής μόδας, επιβεβαιώνοντας πως οι Εβδομάδες Μόδας αποτελούν την απόλυτη πηγή έμπνευσης για τις red carpet εμφανίσεις. Όπως είδαμε και στα highlights της Fashion Week που έγραψαν ιστορία για την Άνοιξη 2026, οι πασαρέλες συνεχίζουν να καθορίζουν τις τάσεις που θα φορεθούν στα πιο λαμπερά γεγονότα.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

