Stormi Webster: Η κόρη της Kylie Jenner μπαίνει στον κόσμο της μόδας

Η Stormi Webster, κόρη της Kylie Jenner και του Travis Scott, φαίνεται πως δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να μπει στον κόσμο της μόδας. Στα 8 της μόλις χρόνια, η μικρή κάνει ήδη τα πρώτα της βήματα μπροστά στον φακό, πρωταγωνιστώντας στη νέα καμπάνια του brand Khy και κερδίζοντας αμέσως το ενδιαφέρον των social media.

Στη συγκεκριμένη καμπάνια, με τίτλο «Born in LA», η Stormi εμφανίζεται με ένα χαλαρό, city-inspired look που περιλαμβάνει oversized denim jacket, λευκό τζιν και basic T-shirt, αποπνέοντας μια ανεπιτήδευτη cool αισθητική που θυμίζει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία μπροστά στον φακό. Οι εικόνες της καμπάνιας αναδεικνύουν μια φυσική άνεση και ένα στιλ που κινείται ανάμεσα στο παιδικό attitude και την πιο «fashion editorial» προσέγγιση.

Η νέα γενιά του Kardashian-Jenner style

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Stormi τραβά τα βλέμματα, όμως αυτή η εμφάνιση δείχνει πιο ξεκάθαρα από ποτέ πως το fashion DNA της οικογένειας φαίνεται να περνάει στην επόμενη γενιά. Η μικρή δείχνει να εξοικειώνεται ήδη με τον φακό, κάτι που πολλοί σχολιάζουν ως φυσική συνέχεια της επιρροής που έχει χτίσει η Kylie Jenner στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.

Το Khy και η νέα fashion κατεύθυνση

Η καμπάνια σηματοδοτεί και μια πιο ευρύτερη αλλαγή για το brand Khy, το οποίο φαίνεται να επενδύει σε πιο καθημερινά, minimal αλλά elevated κομμάτια, με έντονο streetwear χαρακτήρα. Η αισθητική κινείται μακριά από τις υπερβολές και εστιάζει σε clean γραμμές και ευκολοφόρετα basics που απευθύνονται σε μια πιο σύγχρονη, νεανική προσέγγιση του στιλ.

Η Kylie Jenner δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της κόρης της στην καμπάνια, σχολιάζοντας με τρυφερότητα κάτω από τις φωτογραφίες. Η σχέση τους, άλλωστε, συχνά απασχολεί τα social media, με κοινές εμφανίσεις και στιγμές που αναδεικνύουν έναν πιο καθημερινό, μη celebrity χαρακτήρα. Παρότι η Kylie παραμένει μία από τις πιο ισχυρές φιγούρες της pop κουλτούρας, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι ο πιο σημαντικός της ρόλος είναι αυτός της μητέρας, τονίζοντας πως η οικογένειά της αποτελεί το κέντρο της ζωής της.

Η Stormi δείχνει ήδη να έχει άνεση μπροστά στον φακό και μια φυσική σχέση με τον κόσμο της μόδας. Αν αυτή είναι μόνο η αρχή, τότε είναι πολύ πιθανό να τη δούμε τα επόμενα χρόνια να διαμορφώνει τη δική της ξεχωριστή πορεία στον χώρο του fashion, πέρα από το όνομα που ήδη κουβαλά.

