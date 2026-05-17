EVENTS 17.05.2026

Athens Pride 2026: «Σε αφορά» – Το μήνυμα και το πρόγραμμα

Το Athens Pride δεν είναι απλά μια γιορτή ορατότητας. Είναι και μια υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των LGBTQI+ ατόμων δεν είναι δεδομένα.
Σε μια περίοδο που τα LGBTQI+ και ειδικότερα τα trans, non-binary και ίντερσεξ άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμένη ορατότητα σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο, η παρουσία στον δρόμο έρχεται ως ανάγκη, και ως απάντηση σε οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης των ταυτοτήτων μας. Η πορεία είναι χώρος διεκδίκησης, γιορτής, μνήμης αλλά και συλλογικής δράσης με ένα μήνυμα: “Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα”.

To Athens Pride, όμως, πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι ιστορίες.

Η ιστορία…

Ενός πρόσφυγα που καταφέρνει να νιώσει ασφάλεια.
Μιας μητέρας που στηρίζει το παιδί της.
Ενός σεξεργάτη που διεκδικεί ίσα δικαιώματα στην εργασία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
Μιας τρανς γυναίκας που δεν έχει ακόμη κουραστεί να διεκδικεί τα αυτονόητα.
Ενός ζευγαριού αντρών που έγιναν επιτέλους οικογένεια.
Ενός non-binary παιδιού που ζει στην επαρχία και έρχεται στο pride για πρώτη φορά.
Ενός ίντερσεξ ατόμου που είδε πρώτη φορά το εαυτό του στην τηλεόραση.
Μιας λεσβίας που κάνει coming out στην κεντρική σκηνή.

Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ιστορίες. Ιστορίες που είναι και δικές σας!

Ιστορίες που μπορεί να μοιάζουν προσωπικές, αλλά στην πραγματικότητα μας αφορούν όλες, όλους και όλα. Γιατί το δικαίωμα να ζεις με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ελευθερία δεν αφορά μόνο τα LGBTQI+ άτομα αφορά την κοινωνία συνολικά. Κάθε φορά που ένα άτομο αποκλείεται, φοβάται ή αναγκάζεται να κρυφτεί, μας αφορά. Και κάθε φορά που μια ζωή γίνεται πιο ελεύθερη, πιο ορατή και πιο ασφαλής, η κοινωνία ολόκληρη εξελίσσεται. Γι’ αυτό το Athens Pride δεν είναι υπόθεση «κάποιων άλλων ατόμων». Είναι κάτι που μας αφορά. Είναι κάτι που ΣΕ ΑΦΟΡΑ.

Για αυτό και σας καλούμε να μοιραστείτε μαζί μας τις δικές σας και να γίνετε ένα με τα χιλιάδες ακόμα βιώματα, τις ελπίδες και τις διεκδικήσεις.

Γιατί αυτό είναι το Athens Pride και το Athens Pride ΣΕ ΑΦΟΡΑ.

Athens Pride 2026 | ΣΕ ΑΦΟΡΑ

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 | Πλατεία Συντάγματος  | Πορεία 19:00

Επίσημο Βίντεο https://youtu.be/Q7CJsI3CHXg

Ανέβασε τη δική σου ιστορία, κάνε tag το @athensprideofficial και γίνε μέρος όλων των ιστοριών που μας ενώνουν και μας θυμίζουν πως το Athens Pride… ΣΕ ΑΦΟΡΑ

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

 

 

Θες τα juicy χείλη της Dua Lipa; Η make-up artist της σου δίνει το trick

