Θες τα juicy χείλη της Dua Lipa; Η make-up artist της σου δίνει το trick

Το beauty trick της makeup artist της Dua Lipa για ζουμερά, φυσικά και πιο γεμάτα χείλη που ταιριάζουν σε κάθε look
Μαρία Χατζηγιάννη

Η makeup artist Katie Jane Hughes, γνωστή για τα looks που δημιουργεί σε Hailey Bieber, Dua Lipa και Lily Allen, έχει γίνει viral πολλές φορές μέσα από τα beauty tutorials της στα social media, όπου μοιράζεται απλά αλλά αποτελεσματικά tricks μακιγιάζ.

Αυτή τη φορά παρουσιάζει το «blurred lip» look, μια πιο φυσική εκδοχή των έντονων χειλιών που βασίζεται στη φιλοσοφία του «less is more». Το αποτέλεσμα δίνει την αίσθηση πιο γεμάτων χειλιών, χωρίς το αυστηρό και βαριά σχηματισμένο περίγραμμα που συχνά δείχνει υπερβολικό.

Το μυστικό βρίσκεται στην τεχνική «micro-lining». Αντί να σχεδιάζει ολόκληρο το περίγραμμα των χειλιών με μολύβι, εφαρμόζει μικρές και διακριτικές γραμμές μόνο σε συγκεκριμένα σημεία: στις δύο γωνίες του στόματος, στο τόξο του έρωτα και στο κέντρο του κάτω χείλους. Στη συνέχεια, αυτές οι πινελιές σβήνονται απαλά με πινέλο ή με τα δάχτυλα, ώστε να «δέσουν» με το φυσικό χρώμα των χειλιών.

Το μολύβι που χρησιμοποιεί είναι συνήθως έναν τόνο πιο σκούρο από το φυσικό χρώμα, ώστε να δημιουργεί μια διακριτική σκιά αντί για έντονο περίγραμμα. Έτσι, τα χείλη δεν αλλάζουν σχήμα, αλλά δείχνουν πιο γεμάτα και καλοσχηματισμένα με πολύ φυσικό τρόπο.

Το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται με λίγο gloss ή balm στο κέντρο των χειλιών, που αντανακλά το φως και δίνει την αίσθηση πιο ζουμερών και λαμπερών χειλιών, ιδανικών για ένα καθημερινό αλλά προσεγμένο beauty look.

