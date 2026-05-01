Το νέο lob της Kendall Jenner είναι το κούρεμα που θες για την άνοιξη

Η Kendall Jenner υποδέχεται τη νέα σεζόν με μια αλλαγή που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα, επιλέγοντας ένα φρέσκο και απόλυτα ανεπιτήδευτο κούρεμα που κινείται ανάμεσα στο chic και το effortless.

Το νέο της hair look είναι ένα χαλαρό lob που φτάνει λίγο κάτω από τους ώμους, με λεπτά, ανάλαφρα layers που δίνουν φυσική κίνηση και όγκο. Πρόκειται για μια πιο «ήσυχη» αλλά ταυτόχρονα πολύ σύγχρονη εκδοχή των μακριών μαλλιών, που δείχνει εξίσου κομψή είτε ελεύθερη είτε πιασμένη σε απλή αλογοουρά ή low bun.

Αν και τους προηγούμενους μήνες η Jenner είχε κρατήσει πιο μακριά μήκη, αφήνοντας ακόμα και extensions να δώσουν extra μήκος και φιλάρισμα, τελικά αποφάσισε να κάνει μια πιο πρακτική αλλά στιλάτη στροφή. Το αποτέλεσμα είναι ένα κούρεμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της και ταυτόχρονα προσφέρει ευελιξία στην καθημερινότητα, ειδικά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Το νέο look αποκαλύφθηκε μέσα από μια mirror selfie όπου η ίδια εμφανίζεται με low-rise τζιν, μαύρο T-shirt και oversized jacket σε γήινους τόνους, δίνοντας ακόμα περισσότερη έμφαση στη φυσική, cool αισθητική του συνόλου.

Το συγκεκριμένο lob θεωρείται ήδη από τα πιο hot hair trends της άνοιξης, αφού ταιριάζει σε κάθε τύπο μαλλιών και προσφέρει αμέτρητες επιλογές styling χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Μια αλλαγή που αποδεικνύει πως το πιο δυνατό beauty statement είναι τελικά η απλότητα.

