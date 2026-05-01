Beauty 01.05.2026

Το νέο lob της Kendall Jenner είναι το κούρεμα που θες για την άνοιξη

Το νέο, ανάλαφρο κούρεμα της Kendall Jenner φέρνει φρεσκάδα και effortless στιλ στην ανοιξιάτικη beauty εικόνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kendall Jenner υποδέχεται τη νέα σεζόν με μια αλλαγή που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα, επιλέγοντας ένα φρέσκο και απόλυτα ανεπιτήδευτο κούρεμα που κινείται ανάμεσα στο chic και το effortless.

Το νέο της hair look είναι ένα χαλαρό lob που φτάνει λίγο κάτω από τους ώμους, με λεπτά, ανάλαφρα layers που δίνουν φυσική κίνηση και όγκο. Πρόκειται για μια πιο «ήσυχη» αλλά ταυτόχρονα πολύ σύγχρονη εκδοχή των μακριών μαλλιών, που δείχνει εξίσου κομψή είτε ελεύθερη είτε πιασμένη σε απλή αλογοουρά ή low bun.

Bronzer: Το trick για φυσικό, sun-kissed αποτέλεσμα όλο τον χρόνο

Αν και τους προηγούμενους μήνες η Jenner είχε κρατήσει πιο μακριά μήκη, αφήνοντας ακόμα και extensions να δώσουν extra μήκος και φιλάρισμα, τελικά αποφάσισε να κάνει μια πιο πρακτική αλλά στιλάτη στροφή. Το αποτέλεσμα είναι ένα κούρεμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της και ταυτόχρονα προσφέρει ευελιξία στην καθημερινότητα, ειδικά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Το νέο look αποκαλύφθηκε μέσα από μια mirror selfie όπου η ίδια εμφανίζεται με low-rise τζιν, μαύρο T-shirt και oversized jacket σε γήινους τόνους, δίνοντας ακόμα περισσότερη έμφαση στη φυσική, cool αισθητική του συνόλου.

Το συγκεκριμένο lob θεωρείται ήδη από τα πιο hot hair trends της άνοιξης, αφού ταιριάζει σε κάθε τύπο μαλλιών και προσφέρει αμέτρητες επιλογές styling χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Μια αλλαγή που αποδεικνύει πως το πιο δυνατό beauty statement είναι τελικά η απλότητα.

Revenge Eyeliner: Το eye trend από τη σειρά Euphoria που επαναπροσδιορίζει το bold μακιγιάζ

Blush stick: 3 τεχνικές που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις το ρουζ σου

«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου

«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου

01.05.2026
Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη

Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη

01.05.2026

«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου
Life

«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου

01.05.2026
Αυτό είναι το shoe trend που «απειλεί» να εκθρονίσει τα sneakers
Fashion

Αυτό είναι το shoe trend που «απειλεί» να εκθρονίσει τα sneakers

01.05.2026
5 ασκήσεις που θα κάνουν την καμπούρα… παρελθόν
Fitness

5 ασκήσεις που θα κάνουν την καμπούρα… παρελθόν

30.04.2026
Μάθε πώς να φτιάξεις γρήγορα το πιο υγιεινό αλμυρό cake με 5 υλικά
Fitness

Μάθε πώς να φτιάξεις γρήγορα το πιο υγιεινό αλμυρό cake με 5 υλικά

30.04.2026
Έχεις τοξικό σύντροφο; 5 τρόποι να τον εντοπίσεις γρήγορα
Life

Έχεις τοξικό σύντροφο; 5 τρόποι να τον εντοπίσεις γρήγορα

30.04.2026
Ποιοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ; Τα 5 ζώδια που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος
Life

Ποιοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ; Τα 5 ζώδια που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος

30.04.2026
Ταξίδι δεν σημαίνει κούραση: 4 τρόποι να κρατάς τον ρυθμό σου χωρίς πίεση και υπερβολές
Life

Ταξίδι δεν σημαίνει κούραση: 4 τρόποι να κρατάς τον ρυθμό σου χωρίς πίεση και υπερβολές

30.04.2026
Αυτά είναι τα tips για να ψήσεις την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι σαν σεφ εστιατορίου
Food

Αυτά είναι τα tips για να ψήσεις την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι σαν σεφ εστιατορίου

30.04.2026
Το μπαλκόνι σου μοιάζει άδειο; 4 φυτά που αντέχουν κάθε εποχή χωρίς κόπο
Life

Το μπαλκόνι σου μοιάζει άδειο; 4 φυτά που αντέχουν κάθε εποχή χωρίς κόπο

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό