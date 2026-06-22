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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 22.06.2026

Η Dua Lipa αποκαλύπτει τη fitness φιλοσοφία της – Γιατί το Pilates έγινε το σταθερό της «καταφύγιο» μέσα στη μέρα

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Η στιγμή που η ευεξία γίνεται τρόπος ζωής και όχι απλώς fitness τάση μέσα από τη ρουτίνα μιας παγκόσμιας pop star
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa εστιάζει στη συνέπεια και τη σύνδεση σώματος-μυαλού, όχι στην υπερβολική προπόνηση.
  • Το Pilates και η yoga τη βοηθούν να διατηρεί ισορροπία σε απαιτητικό πρόγραμμα.
  • Η άσκηση για εκείνη αφορά τη συνολική ευεξία και ψυχική σταθερότητα, όχι μόνο την εμφάνιση.
  • Προτείνει σύντομες, ποιοτικές προπονήσεις για σταθερότητα και φροντίδα εαυτού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa δεν είναι απλώς μία από τις πιο επιτυχημένες pop stars της εποχής, αλλά και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της σύγχρονης wellness κουλτούρας, που συνδέει τη μουσική καριέρα με έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις της και τις συνήθειές της, δίνει έμφαση όχι στην υπερβολή της προπόνησης, αλλά στη συνέπεια και στη σύνδεση σώματος και μυαλού, με το Pilates να αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η ίδια έχει αναφέρει πως η ρουτίνα της στο Pilates και στη yoga είναι αυτό που τη βοηθά να διατηρεί την ισορροπία στη ζωή της, ειδικά σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχείς εμφανίσεις και ταξίδια. Όπως τονίζει, η άσκηση για εκείνη δεν σχετίζεται με την εξωτερική εικόνα, αλλά με τη συνολική ευεξία και τη διατήρηση της ψυχικής της σταθερότητας.

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Η Dua Lipa έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της ευεξίας, καθώς προωθεί έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει φυσική δραστηριότητα, ψυχική υγεία και προσωπική πειθαρχία. Μέσα από τη στάση της, ενθαρρύνει το κοινό της να εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητα χωρίς πίεση, αλλά με στόχο τη σταθερότητα και τη φροντίδα του εαυτού.

Σε δηλώσεις της έχει επισημάνει πως ακόμα και τις μέρες που δεν υπάρχει διάθεση, λίγη άσκηση στο στρώμα μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά για όσους έχουν απαιτητικό πρόγραμμα ή ταξιδεύουν συχνά. Αυτή η προσέγγιση συνδέεται και με επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, στη μείωση του άγχους και στην ενίσχυση της ψυχολογικής ανθεκτικότητας.

Η φιλοσοφία της βασίζεται στη συνέπεια και όχι στην υπερβολή, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει εντάξει την προπόνηση στο καθημερινό της πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στο σπίτι ή σε περιοδεία. Για εκείνη, η άσκηση αποτελεί έναν τρόπο να παραμένει συγκεντρωμένη και έτοιμη για τις απαιτήσεις της σκηνής, όπου η ενέργεια και η αντοχή παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, η ομάδα της έχει διαμορφώσει ένα σύντομο πρόγραμμα Pilates 20 λεπτών για όλο το σώμα, βασισμένο σε ασκήσεις που μπορούν να εκτελεστούν με απλό εξοπλισμό, όπως στρώμα, μπάλα Pilates και βαράκια για άκρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις όπως πλάγια σανίδα με πιέσεις στη μπάλα, κοιλιακούς πάνω σε μπάλα, oblique teaser και προβολές προς τα πίσω, συνδυάζοντας δύναμη, σταθερότητα και έλεγχο κινήσεων.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει μια πιο ρεαλιστική πλευρά της ευεξίας, όπου η διάρκεια δεν είναι το ζητούμενο, αλλά η ποιότητα και η συνέπεια. Και όπως η ίδια έχει τονίσει, «ακόμα και τις μέρες που δεν θέλεις, κάν’ το – το σώμα σου θα σε ευχαριστήσει αργότερα», συνοψίζοντας μια φιλοσοφία που συνδέει τη φυσική κατάσταση με την ψυχική ισορροπία και την καθημερινή ενέργεια.

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dua lipa fitness
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