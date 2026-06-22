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Celeb News 22.06.2026

Ashley Park: Όταν το πλέξιμο γίνεται fashion statement – Το πιο unexpected viral post

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Η Ashley Park κάνει το πιο unexpected fashion move - Πλέκει, χαλαρώνει και γίνεται ξανά viral μετά το τέλος της σεζόν
Πόπη Βασιλείου

Η Ashley Park μοιράστηκε με τους followers της ένα νέο, χαλαρό αλλά ιδιαίτερα στιλάτο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της, ανεβάζοντας φωτογραφία στην οποία τη βλέπεις να πλέκει, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «a hobby but make it fashion?…», δείχνοντας με τον πιο απλό τρόπο πως ακόμα και ένα ήρεμο σπίτι-χόμπι μπορεί να μετατραπεί σε fashion στιγμή με προσωπικό χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Μετά το τέλος της τελευταίας σεζόν του Emily in Paris, η Ashley Park ολοκλήρωσε ακόμη ένα έντονο επαγγελματικό κεφάλαιο, επιστρέφοντας από τη Μύκονο όπου είχε βρεθεί για στιγμές χαλάρωσης μέσα στο καλοκαίρι. Η αγαπημένη ηθοποιός της σειράς, που έχει ξεχωρίσει μέσα από τον ρόλο της ως Mindy Chen, συνδυάζει πλέον τη διεθνή τηλεοπτική της επιτυχία με μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται πιο προσωπικές και αυθεντικές στιγμές από την καθημερινότητά της. Η Μύκονος, άλλωστε, δεν είναι άγνωστος προορισμός για εκείνη, καθώς συχνά επιλέγει την Ελλάδα για διακοπές, δείχνοντας την αγάπη της για το ελληνικό καλοκαίρι και τη χαλαρή νησιωτική ατμόσφαιρα.

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Η γνωστή ηθοποιός, που συχνά ξεχωρίζει για το εκλεπτυσμένο και μοντέρνο στυλ της, αυτή τη φορά προτίμησε να δείξει μια πιο χαλαρή και αυθεντική πλευρά της καθημερινότητάς της, αποδεικνύοντας πως το προσωπικό στυλ δεν περιορίζεται μόνο σε red carpet εμφανίσεις ή επαγγελματικά projects, αλλά υπάρχει και στις πιο απλές στιγμές.

Το post της γρήγορα τράβηξε την προσοχή των fans, που σχολίασαν θετικά το πόσο φυσικά καταφέρνει να συνδυάζει την δημιουργικότητα με τη μόδα, μετατρέποντας μια ήσυχη δραστηριότητα όπως το πλέξιμο σε ένα μικρό fashion statement που θα μπορούσε άνετα να γίνει έμπνευση για social media trends.

Με αυτό το στιγμιότυπο, η Ashley Park δείχνει πως η μόδα δεν είναι μόνο ένδυση ή εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά και στάση ζωής, όπου ακόμη και οι πιο απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να αποκτήσουν αισθητική και προσωπικό χαρακτήρα.

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Ashley Park Emily in Paris πλέξιμο
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