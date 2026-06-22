Dua Lipa – Callum Turner: Οι εικόνες από τη Σικελία που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία

Με φόντο το ειδυλλιακό τοπίο της Σικελίας, η Dua Lipa και ο Callum Turner μοιράστηκαν στιγμές από μια γαμήλια δεξίωση γεμάτη πολυτέλεια και ρομαντισμό

Με μια ματιά Η Dua Lipa δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Callum Turner στη Σικελία.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη λεζάντα «Mr & Mrs».

Η Dua Lipa φόρεσε νυφικό Chanel με φτερά και κρύσταλλα, ενώ ο Callum Turner κοστούμι Louis Vuitton.

Οι φωτογραφίες αναδεικνύουν τη χημεία και τη ζεστασιά του ζευγαριού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa και ο Callum Turner φαίνεται πως ζουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους και δεν διστάζουν πλέον να τη μοιράζονται με το κοινό τους. Λίγες εβδομάδες μετά τη δεύτερη πολυτελή γαμήλια τελετή τους στη Σικελία, η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια αποφάσισε να ανοίξει ένα μικρό «παράθυρο» στις προσωπικές τους στιγμές, δημοσιεύοντας στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη μαγεία της βραδιάς. Οι εικόνες δεν άργησαν να γίνουν viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από θαυμαστές που έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για το λαμπερό ζευγάρι.

Με τη λιτή αλλά ιδιαίτερα συμβολική λεζάντα «Mr & Mrs», η 30χρονη σταρ έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την ατμόσφαιρα της δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε στη Σικελία νωρίτερα μέσα στον μήνα. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν στιγμές γεμάτες συναίσθημα, με τη Dua Lipa και τον Callum Turner να αγκαλιάζονται, να ποζάρουν χαμογελαστοί στον χώρο της εκδήλωσης και να γιορτάζουν με σαμπάνια μαζί με τους καλεσμένους τους.

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Ένα από τα στοιχεία που τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα ήταν το εντυπωσιακό νυφικό της τραγουδίστριας. Η Dua Lipa επέλεξε μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Chanel, σχεδιασμένη από τον Matthieu Blazy. Το φόρεμα συνδύαζε περίτεχνες λεπτομέρειες από φτερά και κρύσταλλα, αναδεικνύοντας τη ρομαντική αλλά και σύγχρονη αισθητική που χαρακτηρίζει το προσωπικό της στιλ.

Σύμφωνα με τον γαλλικό οίκο μόδας, το νυφικό δημιουργήθηκε χειροποίητα στα ιστορικά ατελιέ της Chanel στην οδό Rue Cambon 31 στο Παρίσι. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το πέπλο της τραγουδίστριας, το οποίο ήταν κεντημένο στο χέρι με χάντρες και φτερά, ενώ ολοκληρωνόταν με χειροποίητα απλικέ από οργάνζα που προσέδιδαν ακόμη περισσότερη λάμψη στην εμφάνισή της.

Την ίδια στιγμή, ο Callum Turner επέλεξε ένα κοστούμι Louis Vuitton σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη περίσταση. Η κομψή εμφάνισή του ταίριαζε απόλυτα με τη λαμπερή αισθητική της βραδιάς, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θύμιζε σκηνή βγαλμένη από κινηματογραφική παραγωγή.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Dua Lipa δεν επικεντρώνονται μόνο στη μόδα και την πολυτέλεια. Αντίθετα, αναδεικνύουν κυρίως τη χημεία και τη ζεστασιά που φαίνεται να μοιράζεται το ζευγάρι. Τα χαμόγελα, οι αυθόρμητες αγκαλιές και οι στιγμές γιορτής αποκαλύπτουν μια πιο προσωπική πλευρά της τραγουδίστριας, την οποία σπάνια βλέπεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ανάρτηση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον σε διεθνή μέσα ενημέρωσης και fashion media. Η Dua Lipa παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ενώ κάθε δημόσια εμφάνισή της μετατρέπεται σχεδόν αυτόματα σε σημείο αναφοράς για τις τάσεις της μόδας και της ποπ κουλτούρας.

Η γαμήλια δεξίωση στη Σικελία αποτέλεσε μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το ζευγάρι επιλέγει να συνδυάζει τη διακριτικότητα με τη λάμψη. Και αν κρίνεις από τις φωτογραφίες που μοιράστηκαν, η συγκεκριμένη βραδιά θα παραμείνει για καιρό μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς στον χώρο της διεθνούς showbiz.

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