Το bixie των 90’s επιστρέφει και έχει τη σφραγίδα της Rita Ora

Η επιστροφή της 90s αισθητικής δεν είναι πια απλώς μια τάση στα social media, αλλά ένα πλήρες στιλιστικό αφήγημα που περνά από τις πασαρέλες μέχρι τις συναυλιακές σκηνές. Και μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκπροσώπους αυτού του revival είναι η Rita Ora, η οποία συνεχίζει να «ξεσκονίζει» εμβληματικά beauty looks της δεκαετίας με τρόπο που τα κάνει να μοιάζουν ξανά επίκαιρα.

Αυτή τη φορά, η εμφάνισή της πάνω στη σκηνή λειτούργησε σχεδόν σαν ζωντανό tribute στην pop κουλτούρα των 90s. Με ένα haircut τύπου bixie, κάπου ανάμεσα σε bob και pixie, η Ora υιοθέτησε ένα look που θυμίζει έντονα τηλεοπτικές ηρωίδες της εποχής, με sleek υφή, έντονη πλαϊνή χωρίστρα και τις άκρες γυρισμένες προς τα έξω για εκείνο το χαρακτηριστικό «soft flip» που κυριαρχούσε τότε.

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Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς νοσταλγικό, αλλά πλήρως επιμελημένο ώστε να «διαβάζεται» σύγχρονα. Τα μαλλιά δεν λειτουργούν σαν αντιγραφή μιας παλιάς φωτογραφίας, αλλά σαν ανανεωμένη εκδοχή ενός iconic στιλ που προσαρμόζεται στο σήμερα, ειδικά μέσα από το performance context μιας live εμφάνισης.

Σήμερα, το ίδιο look επανέρχεται μέσα από μια νέα οπτική. Δεν αφορά μόνο τη νοσταλγία, αλλά τη συνεχή ανακύκλωση της pop κουλτούρας, όπου τα Y2K και 90s στοιχεία μπλέκονται και επαναπροσδιορίζονται. Η Rita Ora εντάσσει αυτή την αισθητική σε ένα broader fashion narrative που βλέπει το beauty ως μέρος της σκηνικής αφήγησης, όχι απλώς ως styling λεπτομέρεια.

Έτσι, το bixie δεν είναι απλώς ένα κούρεμα που επιστρέφει. Είναι ένα σύμβολο της εποχής που ξαναγράφεται, αυτή τη φορά με πιο τολμηρούς κώδικες, έντονη σκηνικότητα και μια διάθεση να μετατρέπεται κάθε εμφάνιση σε μικρή pop αναδρομή.