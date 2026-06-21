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Beauty 21.06.2026

Zendaya: Το beauty look της στο Amsterdam είναι η απόλυτη έμπνευση

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Αντέγραψε το εντυπωσιακό beauty look της Zendaya με smoky eyes σε γκρι και copper τόνους και wet hair styling
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το beauty look της Zendaya στο Amsterdam περιλαμβάνει smoky eye με γκρι και copper αποχρώσεις.
  • Η επιδερμίδα της τονίζεται με bronze χρώμα στα ζυγωματικά για ηλιοκαμένη λάμψη.
  • Τα χείλη της έχουν nude κραγιόν με σκούρο περίγραμμα, τάση των 90s.
  • Τα μαλλιά της είναι σε wet look με βαθιά πλάγια χωρίστρα και φυσικούς κυματισμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς η Zendaya και ο Tom Holland ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για την προώθηση της νέας τους ταινίας Spider-Man, οι κοινές τους εμφανίσεις γίνονται το απόλυτο talk-of-the-town. Όμως, πέρα από τη χημεία τους, είναι το beauty look της 29χρονης star στο Amsterdam που κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα, προσφέροντάς μας το απόλυτο inspo για το φετινό καλοκαίρι.

Η Zendaya με λευκό Louis Vuitton φόρεμα σε στυλ Old Hollywood glamour στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/thedrama/?hl=el

Για την εμφάνισή της, η Zendaya επέλεξε μια αισθητική που αποπνέει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Το πρόσωπό της «ντύθηκε» με ένα smoky eye look που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, συνδυάζοντας την ένταση του σκούρου γκρι με θερμούς copper υποτόνους. Αυτός ο ανατρεπτικός συνδυασμός δημιουργεί μια βάθος στο βλέμμα που μαγνητίζει, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια φρέσκια και καλοκαιρινή αίσθηση. Η επιλογή αυτή δείχνει πως δεν χρειάζεται να φοβάσαι τους έντονους χρωματικούς συνδυασμούς, αρκεί να τους ισορροπήσεις με τη σωστή τεχνική στο σβήσιμο.

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Το υπόλοιπο πρόσωπο κινείται σε απόλυτη αρμονία με το καλοκαιρινό vibe. Η Zendaya επένδυσε σε μια έντονη bronze απόχρωση στα ζυγωματικά, η οποία χαρίζει αυτή την πολυπόθητη ηλιοκαμένη λάμψη, ενώ στα χείλη επέλεξε ένα nude κραγιόν με σκούρο περίγραμμα, μια τάση που αναδεικνύει το σχήμα τους και προσθέτει 90s glam χαρακτήρα. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που ισορροπεί άψογα ανάμεσα στο επίσημο και το μοντέρνο, κάνοντάς το ιδανικό για τις δικές σου βραδινές εξόδους.

Όσον αφορά τα μαλλιά της, η star παρέμεινε πιστή στο wet look που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της τελευταία. Επιλέγοντας βαθιά χωρίστρα στο πλάι και αφήνοντας τους φυσικούς της κυματισμούς να πλαισιώνουν το πρόσωπό της, απέδειξε πως το «βρεγμένο» εφέ δεν είναι μόνο για την παραλία. Με το σωστό προϊόν styling, μπορείς να πετύχεις ένα σοφιστικέ χτένισμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά σου και ταιριάζει με κάθε outfit, από το πιο απλό mini φόρεμα μέχρι το πιο επίσημο σύνολο.

Η Zendaya μας υπενθύμισε για ακόμη μία φορά ότι το μυστικό για μια επιτυχημένη εμφάνιση κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δεν είναι μόνο το ρούχο που φοράς, αλλά ο τρόπος που το beauty look σου συμπληρώνει τη συνολική σου εικόνα. Αν ψάχνεις λοιπόν έμπνευση για το επόμενο επίσημο event στο οποίο είσαι καλεσμένη, το look της Zendaya είναι η πρόταση που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ.

 

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beauty Zendaya
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