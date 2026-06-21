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Screen News 21.06.2026

Όταν το έγκλημα γίνεται trend – Το νέο καταιγιστικό θρίλερ του David Leitch

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Ο David Leitch μεταφέρει τη δράση στη ψηφιακή εποχή με μια ομάδα ληστών που επιζητά τα likes και προκαλεί το FBI
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Νέα ταινία του David Leitch, "How to Rob a Bank", συνδυάζει έγκλημα και ψηφιακή κουλτούρα.
  • Ληστές προβάλλουν τις πράξεις τους στα social media, προσελκύοντας FBI και ειδικό προγραμματιστή.
  • Η ταινία διαθέτει ένα δυνατό καστ με Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, John C. Reilly και Christian Slater.
  • Κυκλοφορεί στις 4 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους και αργότερα στο Prime Video.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο David Leitch, ο σκηνοθέτης που μας χάρισε την ένταση του «Bullet Train» και την αδρεναλίνη του «The Fall Guy», επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα φιλμ που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει το αστυνομικό θρίλερ δράσης. Η Amazon MGM κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «How to Rob a Bank», προσφέροντας μια πρώτη γεύση από μια ιστορία που συνδυάζει την εγκληματική δράση με την κουλτούρα της ψηφιακής εποχής.

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https://www.instagram.com/davidmleitch/

Το σενάριο, το οποίο υπογράφει ο Mark Bianculli, ξεφεύγει από τα συνηθισμένα μοτίβα των ταινιών ληστείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ομάδα ληστών που, αντί να δρουν στις σκιές, επιλέγουν να προβάλλουν τις παράνομες πράξεις τους στα social media σε ζωντανή μετάδοση. Αυτή η αναζήτηση της διαδικτυακής δόξας, ωστόσο, γίνεται το μοιραίο τους λάθος, καθώς η ραγδαία φήμη τους τραβά την προσοχή ενός έμπειρου πράκτορα του FBI και ενός ευφυούς ειδικού στον προγραμματισμό. Καθώς ο κλοιός των αρχών σφίγγει γύρω τους, η συμμορία επιλέγει να μην παραδοθεί, σχεδιάζοντας την πιο τολμηρή και επικίνδυνη ληστεία της καριέρας της.

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Ένα εντυπωσιακό cast σε μια καταδίωξη υψηλών ταχυτήτων

Η ταινία «How to Rob a Bank» ξεχωρίζει και για το εξαιρετικό καστ της, το οποίο φέρνει μαζί μερικά από τα πιο δημοφιλή ονόματα του Χόλιγουντ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε τους Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai και Rhenzy Feliz, ενώ ο πάντα επιβλητικός Christian Slater συμπληρώνει την ομάδα των ληστών. Την αντίπερα όχθη εκπροσωπεί ο εμβληματικός John C. Reilly, υποδυόμενος τον ομοσπονδιακό πράκτορα που ηγείται του ανθρωποκυνηγητού, με τον Pete Davidson να προσθέτει τη δική του δυναμική στο σύνολο.

Πίσω από την κάμερα, η παραγωγή είναι εξίσου ισχυρή, με τον Leitch να συνεργάζεται στενά με την Kelly McCormick, τον Brian Grazer, τον Jeb Brody και τον Alan Mandelbaum για να διασφαλίσουν την αρτιότητα του αποτελέσματος, ενώ χρέη εκτελεστικών παραγωγών έχουν οι Ben Ormand και Mark Bianculli. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή τη νέα δημιουργία στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ η ταινία αναμένεται να προστεθεί στη βιβλιοθήκη του Prime Video λίγο αργότερα, προσφέροντας μια καταιγιστική εμπειρία δράσης σε όσους λατρεύουν τα παιχνίδια της γάτας με το ποντίκι.

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David Leitch How to Rob a Bank ΤΑΙΝΙΑ
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