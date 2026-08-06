Cinema 06.08.2026

Αν ψάχνεις τι να δεις στο σινεμά αυτή την εβδομάδα, αυτές οι 4 πρεμιέρες είναι ό,τι πρέπει

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Οι νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 6 Αυγούστου είναι εδώ με crime, κωμωδία και βραβευμένο σινεμά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • «Ο Παραχαράκτης»: Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, ακολουθεί τον πιο διάσημο παραχαράκτη της Γαλλίας.
  • «Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου»: Κωμωδία όπου ένας απολυμένος εργαζόμενος προσπαθεί να επιστρέψει κλεμμένα χρήματα.
  • «Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες»: Γαλλική κωμωδία για τις σχέσεις και την επικοινωνία σε ένα γάμο μετά από είκοσι χρόνια.
  • «Γνήσιο Αντίγραφο»: Επανέκδοση βραβευμένης ταινίας με συζητήσεις για αγάπη, ζωή και τέχνη στην Τοσκάνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει νέες ιστορίες που υπόσχονται να σε κρατήσουν καθηλωμένο στη μεγάλη οθόνη. Από μια αληθινή ιστορία γεμάτη σασπένς μέχρι ξεκαρδιστικές κωμωδίες και μια πολυβραβευμένη επανέκδοση, οι ταινίες καλύπτουν κάθε κινηματογραφικό γούστο.

therino_cinema_spiti
Pexels

Το γαλλικό σινεμά πρωταγωνιστεί στις πρεμιέρες της Πέμπτης 6 Αυγούστου, με ολοκαίνουργιες παραγωγές που συνδυάζουν χιούμορ, συναίσθημα και ανατροπές. Αν ψάχνεις τι θα δεις στο σινεμά αυτή την εβδομάδα, οι παρακάτω ταινίες αξίζουν σίγουρα μια θέση στη watchlist σου.

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Πάρε την παρέα σου, διάλεξε αίθουσα και ετοιμάσου για movie night. Αυτές είναι οι τέσσερις ταινίες που κάνουν σήμερα πρεμιέρα στους κινηματογράφους.

«Ο Παραχαράκτης»

Μια αληθινή ιστορία γεμάτη αγωνία μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη μέσα από τον «Παραχαράκτη». Ο Reda Kateb υποδύεται έναν Πολωνό μηχανικό που μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καταφέρνει να γίνει ο πιο διάσημος παραχαράκτης χαρτονομισμάτων της Γαλλίας. Για χρόνια καταφέρνει να μένει ασύλληπτος, μέχρι που ένας επίμονος αστυνομικός αφιερώνει τη ζωή του στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου»

Ο Christian Clavier επιστρέφει σε μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη απρόοπτα. Όταν ένας εργολάβος απολύεται άδικα, αποφασίζει να πάρει εκδίκηση κλέβοντας ένα εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του εργοδότη του. Όμως τα σχέδιά του ανατρέπονται όταν μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν… δοκιμασία για προαγωγή, αναγκάζοντάς τον να βρει τρόπο να επιστρέψει τα χρήματα χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς.

«Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες»

Μια γαλλική κωμωδία που προσεγγίζει με χιούμορ τις σχέσεις και την επικοινωνία μέσα στον γάμο. Ένα ζευγάρι, μετά από είκοσι χρόνια κοινής ζωής, βρίσκεται μπροστά σε μια απρόσμενη εξομολόγηση που αλλάζει τα πάντα. Ο σύζυγος αποφασίζει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να βελτιώσει τη σχέση τους, οδηγώντας την ιστορία σε ανατρεπτικές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

«Γνήσιο Αντίγραφο»

Η βραβευμένη ταινία του Abbas Kiarostami επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ένας Βρετανός συγγραφέας και μια Γαλλίδα γνωρίζονται στην Τοσκάνη και ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο συζητήσεις για την αγάπη, τη ζωή και την τέχνη. Η Juliette Binoche, η οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στις Κάννες για τον ρόλο της, χαρίζει μία από τις πιο αξέχαστες ερμηνείες της καριέρας της.

Είτε προτιμάς ένα δυνατό crime δράμα, μια ανάλαφρη κωμωδία ή ένα φιλμ που σε βάζει σε σκέψεις, οι πρεμιέρες αυτής της εβδομάδας προσφέρουν ενδιαφέρουσες επιλογές. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις ποια ταινία θα γίνει η επόμενη κινηματογραφική σου έξοδος.

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