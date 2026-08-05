Το concealer hack της Hailey Bieber που χαρίζει instant lifting στο βλέμμα

Με μια ματιά Η Hailey Bieber χρησιμοποιεί ένα hack με concealer για άμεσο lifting στο βλέμμα.

Το μυστικό είναι η στρατηγική τοποθέτηση δύο διαφορετικών αποχρώσεων concealer.

Πρώτα εφαρμόζεται concealer ίδιου τόνου με την επιδερμίδα για κάλυψη.

Έπειτα, μια πιο ανοιχτή απόχρωση τοποθετείται στην εσωτερική γωνία των ματιών για φωτεινότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία celebrity που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη να μετατρέπει ακόμα και το πιο απλό step του μακιγιάζ σε παγκόσμια τάση, αυτή είναι σίγουρα η Hailey Bieber. Από τα θρυλικά glazed donut nails μέχρι τα viral ρουζ looks, κάθε της κίνηση στα social media μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας. Αυτήν τη φορά, όμως, δεν μας έδειξε κάποιο νέο προϊόν, αλλά ένα πανεύκολο, έξυπνο κόλπο με concealer που χαρίζει αμέσως ξεκούραστο και φωτεινό βλέμμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το μυστικό της επιτυχίας της δεν κρύβεται σε βαριές στρώσεις μακιγιάζ, αλλά στη στρατηγική τοποθέτηση και στον συνδυασμό δύο διαφορετικών αποχρώσεων. Φυσικά, πριν περάσει στο χρώμα, η Hailey δίνει τεράστια βάση στο skin prep, χρησιμοποιώντας ένα ενυδατικό mist, ένα πλούσιο γαλάκτωμα και ένα illuminating προϊόν για διακριτική, φυσική λάμψη, δημιουργώντας την τέλεια βάση για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

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Η τεχνική των δύο αποχρώσεων βήμα-βήμα

Αντί για ένα τυπικό concealer, η ίδια εφαρμόζει αρχικά μια απόχρωση που ταιριάζει απόλυτα με τον φυσικό τόνο της επιδερμίδας της. Το απλώνει προσεκτικά κάτω από τα μάτια, γύρω από τη μύτη, στο πηγούνι και στο κέντρο του μετώπου, δουλεύοντάς το με ένα μικρό πινέλο ώστε να «λιώσει» ομοιόμορφα στο δέρμα και να εξουδετερώσει τυχόν δυσχρωμίες.

Το trick που απογειώνει το look έρχεται στο επόμενο βήμα. Η Hailey παίρνει ένα δεύτερο concealer, αυτή τη φορά σε αρκετά πιο ανοιχτή απόχρωση, και τοποθετεί μια μικροσκοπική ποσότητα αποκλειστικά και μόνο στην εσωτερική γωνία κάτω από κάθε μάτι. Με απαλές ταμποναριστές κινήσεις χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά της, αναμειγνύει το ανοιχτόχρωμο προϊόν με το πρώτο concealer.

Γιατί αυτό το hack λειτουργεί τόσο καλά;

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, τρισδιάστατο και απόλυτα φυσικό. Η πρώτη απόχρωση λειτουργεί ως καλυπτική βάση που σβήνει τους μαύρους κύκλους, ενώ η πιο ανοιχτή τοποθετείται στοχευμένα εκεί ακριβώς που χρειάζεται φως, φωτίζοντας άμεσα το πρόσωπο χωρίς την ανεπιθύμητη «cakey» όψη.

Όπως τονίζει άλλωστε και η ίδια, η υπερβολή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του concealer. Η σωστή ποσότητα και η στρατηγική τοποθέτηση είναι τα μόνα που χρειάζεσαι για να δείχνει το βλέμμα σου φρέσκο, νεανικό και ξεκούραστο όλη μέρα!

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