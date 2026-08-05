Life 05.08.2026

Θες την πιο ονειρική καλοκαιρινή βεράντα; Δες το σπίτι των Γιώργου και Άννας Νταλάρα στη Σύρο

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Το εξοχικό του Γιώργου και της Άννας Νταλάρα στη Σύρο είναι γεμάτο αυθεντική κυκλαδίτικη αισθητική που πρέπει να δεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η βεράντα του Γιώργου και της Άννας Νταλάρα στη Σύρο αποπνέει αυθεντική κυκλαδίτικη αισθητική.
  • Ο χώρος χαρακτηρίζεται από φυσική πέτρα, γήινες αποχρώσεις και αρμονική σύνδεση με το τοπίο.
  • Η βεράντα προσφέρει ηρεμία, φυσική ομορφιά και ανεπιτήδευτη αισθητική, χωρίς υπερβολές.
  • Το σπίτι αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία χαλαρωτικών καλοκαιρινών χώρων με φυσικά υλικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στις Κυκλάδες έχει τη δική του ξεχωριστή μαγεία και μερικά σπίτια την αποτυπώνουν με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Αν ονειρεύεσαι έναν εξωτερικό χώρο που αποπνέει ηρεμία, φυσική ομορφιά και ανεπιτήδευτη αισθητική, τότε η βεράντα του εξοχικού του Γιώργου και της Άννας Νταλάρα στη Σύρο είναι γεμάτη ιδέες. Η πρόσφατη ανάρτηση της Πέγκυς Σταθακοπούλου χάρισε στους followers μια σπάνια ματιά στο αγαπημένο καλοκαιρινό τους καταφύγιο. Και το αποτέλεσμα θυμίζει ακριβώς το ελληνικό καλοκαίρι που όλοι θα θέλαμε να ζούμε.

https://www.instagram.com/annadalara/
https://www.instagram.com/annadalara/

Η μεγάλη βεράντα ακολουθεί την αυθεντική κυκλαδίτικη αισθητική, με φυσική πέτρα, γήινες αποχρώσεις και ανεμπόδιστη σύνδεση με το τοπίο της Σύρου. Δεν υπάρχουν υπερβολές ούτε περίπλοκες διακοσμητικές επιλογές· μόνο υλικά που «δένουν» αρμονικά με το νησί και δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας. Μέσα από τις ανοιχτές πόρτες διακρίνεται ένα φωτεινό σαλόνι και μια μεγάλη βιβλιοθήκη, που ολοκληρώνουν τη ζεστή ατμόσφαιρα του σπιτιού.

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Η Πέγκυ Σταθακοπούλου ευχαρίστησε δημόσια το ζευγάρι για τη φιλοξενία, περιγράφοντας βραδιές γεμάτες μουσική, γέλια και αγαπημένους ανθρώπους. Οι συγκεντρώσεις στη βεράντα, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα να γεμίζει τον χώρο, αλλά και τα γεύματα που ετοίμαζε η Άννα Νταλάρα, δημιούργησαν στιγμές που, όπως ανέφερε, δύσκολα ξεχνιούνται.

https://www.instagram.com/peggy.stathakopoulou/
https://www.instagram.com/peggy.stathakopoulou/

Το εξοχικό του ζευγαριού αποδεικνύει πως δεν χρειάζονται εντυπωσιακές πολυτέλειες για να δημιουργήσεις έναν χώρο που σε κάνει να χαλαρώνεις πραγματικά. Μερικά φυσικά υλικά, μια μεγάλη βεράντα, καλή παρέα και το κυκλαδίτικο φως αρκούν για να μετατρέψουν κάθε καλοκαιρινή μέρα σε εμπειρία.

https://www.instagram.com/annadalara/
https://www.instagram.com/annadalara/

Αν ψάχνεις ιδέες για το δικό σου εξοχικό ή την αυλή σου, αυτή η γωνιά της Σύρου είναι σίγουρα μια πηγή έμπνευσης.

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Άννα Νταλάρα ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ διακόσμηση Σύρος
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