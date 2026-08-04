Life 04.08.2026

Protein Banoffee: Το healthy γλυκό της Ελένης Βουλγαράκη που θα γίνει η νέα σου εμμονή

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Λαχταριστό αλλά πιο ελαφρύ, το Protein Banoffee είναι το γλυκό που θα αγαπήσεις και η Ελένη Βουλγαράκη έχει τη συνταγή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Βουλγαράκη προτείνει μια υγιεινή εκδοχή του κλασικού Banoffee.
  • Η συνταγή περιλαμβάνει βάση μπισκότου, μπανάνα, πρωτεϊνική πουτίγκα καραμέλα και κρέμα γιαουρτιού.
  • Είναι ένα εύκολο, γρήγορο και δροσερό γλυκό ψυγείου, ιδανικό για σνακ ή επιδόρπιο.
  • Η πρωτεϊνική εκδοχή προσφέρει γεύση και χορταστικότητα με πιο ισορροπημένα υλικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποια γλυκά που δύσκολα βγαίνουν από τη λίστα των αγαπημένων μας και το Banoffee είναι σίγουρα ένα από αυτά. Η πλούσια γεύση της μπανάνας, η καραμέλα και η κρεμώδης υφή του το έχουν κάνει ένα από τα πιο δημοφιλή desserts. Τώρα όμως το αγαπημένο γλυκό αποκτά μια πιο ελαφριά και πρωτεϊνική εκδοχή, ιδανική για όσους θέλουν να απολαμβάνουν κάτι γλυκό χωρίς υπερβολές.

eleni_voulgaraki_mallia
https://www.instagram.com/voulgaraki_el/

Η Ελένη Βουλγαράκη μοιράστηκε τη δική της εκδοχή για ένα Protein Banoffee, μια συνταγή που συνδυάζει απόλαυση και πιο ισορροπημένα υλικά. Με βάση από μπισκότα, στρώση μπανάνας, πρωτεϊνική πουτίγκα καραμέλα και μια δροσερή κρέμα με γιαούρτι, το αποτέλεσμα θυμίζει το κλασικό Banoffee αλλά με πιο healthy χαρακτήρα. Είναι εύκολο, γρήγορο και αποτελεί την τέλεια επιλογή για ένα καλοκαιρινό γλυκό ψυγείου.

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Το καλύτερο με αυτή τη συνταγή είναι πως δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις ζαχαροπλαστικής ή πολλές ώρες προετοιμασίας. Με λίγα απλά υλικά που βρίσκεις εύκολα στην κουζίνα σου, μπορείς να δημιουργήσεις ένα δροσερό dessert που ταιριάζει τόσο ως απογευματινό snack όσο και ως γλυκό μετά το γεύμα. Η προσθήκη της πρωτεΐνης το κάνει ακόμη πιο χορταστικό, ενώ η γεύση καραμέλα και μπανάνα χαρίζει αυτή τη γλυκιά «πινελιά» που όλοι αγαπάμε.

https://www.instagram.com/voulgaraki_el/
https://www.instagram.com/voulgaraki_el/

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για τη βάση:

  • 1 κουτί μπισκότα (κατά προτίμηση με λίγες θερμίδες)
  • 180-200ml γάλα

Για τη γέμιση:

  • 1 κυπελάκι πρωτεϊνική πουτίγκα με γεύση καραμέλα
  • 2 μπανάνες κομμένες σε φέτες

Για την κρέμα:

  • 100γρ. γιαούρτι
  • 100γρ. cream cheese light
  • 1 κουταλιά της σούπας μέλι
  • 1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια

Πώς να φτιάξεις το Protein Banoffee

  1. Ξεκίνα θρυμματίζοντας τα μπισκότα στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν λεπτή σκόνη.
  2. Πρόσθεσε σταδιακά το γάλα και ανακάτεψε μέχρι να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη βάση που θυμίζει πάστα. Πρόσεξε να μην γίνει πολύ υδαρή, ώστε να κρατήσει τη σωστή υφή στο γλυκό.
  3. Μετέφερε το μείγμα σε ποτήρια ή σε ένα μικρό μπολ και άπλωσέ το ομοιόμορφα στον πάτο.
  4. Από πάνω πρόσθεσε την πρωτεϊνική πουτίγκα με γεύση καραμέλα, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική στρώση του Banoffee.
  5. Στη συνέχεια τοποθέτησε τις κομμένες μπανάνες πάνω από την πουτίγκα. Η μπανάνα χαρίζει φυσική γλυκύτητα και δίνει στο γλυκό την κλασική γεύση που όλοι αγαπάμε.
  6. Για την κρέμα, ανακάτεψε σε ένα μπολ το γιαούρτι, το cream cheese light, το μέλι και τη βανίλια μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και κρεμώδες μείγμα.
  7. Άπλωσε την κρέμα πάνω από τις μπανάνες και βάλε το Protein Banoffee στο ψυγείο για λίγη ώρα ώστε να δέσουν όλα τα υλικά.
Protein Banoffee σε ποτήρι με φέτες μπανάνας και φράουλας, ένα υγιεινό γλυκό για κάθε στιγμή.
Magnific

Το αποτέλεσμα είναι ένα δροσερό γλυκό ψυγείου με υπέροχη υφή, που μπορείς να απολαύσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Είτε το επιλέξεις ως snack είτε ως επιδόρπιο μετά το φαγητό, αυτή η εκδοχή του Banoffee αποδεικνύει πως το healthy μπορεί να είναι και απολαυστικό.

https://www.instagram.com/voulgaraki_el/
https://www.instagram.com/voulgaraki_el/

Η συνταγή της Ελένης Βουλγαράκη είναι η απόδειξη πως δεν χρειάζεται να στερείσαι τις αγαπημένες σου γεύσεις για να ακολουθείς έναν πιο ισορροπημένο τρόπο διατροφής. Με απλά υλικά και ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, το Protein Banoffee μπορεί εύκολα να γίνει το νέο viral γλυκό του καλοκαιριού.

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