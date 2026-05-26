Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Η Ελένη Βουλγαράκη στο OK!: «Δεν έχω ρίξει μαύρη πέτρα στην Αθήνα, η βάση μου είναι εκεί»

Ελένη Βουλγαράκη μιλά στον Θέμη Γεωργαντά για τη ζωή της στη Λισαβόνα, το νέο της blog και το videocast
Σε μια αποκαλυπτική επικοινωνία με τον Θέμη Γεωργαντά, στο πλαίσιο της ενότητας «Themis is calling» της εκπομπής OK!, η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε για τη νέα καθημερινότητά της στην Πορτογαλία, τα επαγγελματικά της βήματα και τις σχέσεις της με πρόσωπα της τηλεόρασης.

Η Ελένη Βουλγαράκη ποζάρει σε φωτογραφία από το Instagram της, με αφορμή τη συνταγή για πιτάκια καρότου.
Η Ελένη Βουλγαράκη διευκρίνισε ότι, παρά τις συχνές επισκέψεις και τη διαμονή της στη Λισαβόνα λόγω του συντρόφου της, Φώτη Ανέρη, η Αθήνα παραμένει η κύρια βάση της. «Πιο πολλές ημέρες θα είμαι εδώ πέρα τον μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η παρουσία της στο εξωτερικό δεν σημαίνει απομάκρυνση από την επαγγελματική της πορεία στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαία «παύση» από τη ραδιοφωνική της εκπομπή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι στο μέλλον οι δρόμοι τους θα ξανασυναντηθούν.

Με ενθουσιασμό, η παρουσιάστρια μίλησε για τα νέα της online εγχειρήματα, τα οποία αποτελούν για εκείνη ένα «ασφαλές περιβάλλον» έκφρασης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο προσωπικό της blog, «Sunny Place», όπου καταγράφει τις σκέψεις και τις ιδέες της, αλλά και στη συμμετοχή της στο «Muse.gr», το νέο εγχείρημα της Δέσποινας Καμπούρη, μέσα από το οποίο παρουσιάζει ένα video cast φιλοξενώντας ανθρώπους που έχουν να μοιραστούν ενδιαφέρουσες και αισιόδοξες ιστορίες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ελένη δεν απέφυγε τις πιο προσωπικές ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε τον εαυτό της «ονειροπόλο και ενοχικό», ενώ αποκάλυψε ότι το στοιχείο που την εκνευρίζει στον σύντροφό της είναι η τάση του να χάνει τα πράγματά του.

Η Ελένη Βουλγαράκη με εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και κοσμήματα, απολαμβάνει τη θέα σε εξωτερικό χώρο.
Στο κλασικό δίλημμα του Θέμη Γεωργαντά, «Σίσσυ Χρηστίδου ή Γιώργος Λιάγκας», η Ελένη επέλεξε τη Σίσσυ Χρηστίδου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η επιλογή της βασίζεται στο γεγονός ότι νιώθει πιο κοντά της λόγω της φιλικής τους σχέσης, τονίζοντας πως «τιμά τη συνεργασία» που είχε και με τους δύο παρουσιαστές.

Η Ελένη Βουλγαράκη έκλεισε τη συζήτηση ανανεώνοντας το ραντεβού της με το κοινό για τα Mad VMA, δηλώνοντας πως παραμένει συναισθηματικά δεμένη με τον θεσμό, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής της ιστορίας.

Η Σταματία Κυπαρίσση στο Fitness O' Clock: «Ήρθα στο βόλεϊ εντελώς από σπόντα ακολουθώντας την αδερφή μου»

MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI

