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Talk To Mad 15.07.2026

O Χρήστος Τσιλόπουλος στο Talk to Mad: «Δεν το είχα καν φανταστεί, αλλά η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι η αγαπημένη μου συνεργασία»

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Ο Χρήστος Τσιλόπουλος μιλά για την πορεία του από τον αθλητισμό στη σκηνή, τη «μαγική» συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Χρήστος Τσιλόπουλος μίλησε στο "Talk to Mad" για την πορεία του από τις παραλίες της Χαλκιδικής στις sold out εμφανίσεις.
  • Η πειθαρχία από το ποδόσφαιρο βοήθησε τον καλλιτέχνη να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της μουσικής καριέρας.
  • Η συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου χαρακτηρίζεται ως η αγαπημένη του, αν και απρόσμενη.
  • Ο Τσιλόπουλος επενδύει στη δισκογραφία, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των social media με αυτοσαρκασμό και ετοιμάζει νέα συνεργασία.
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Ο Χρήστος Τσιλόπουλος, ένας από τους πιο υποσχόμενους νέους καλλιτέχνες της γενιάς του, βρέθηκε στο πλατό του «Talk to Mad» και συζήτησε με την Αθηνά Κλήμη για τη συναρπαστική διαδρομή του, από τα πρώτα του βήματα στις παραλίες της Χαλκιδικής μέχρι τις sold out εμφανίσεις στο θέατρο Άλσος στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου. Με έναν αυθορμητισμό που τον διακρίνει, ο καλλιτέχνης ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως η μουσική δεν ήταν ο αρχικός του προορισμός, αλλά ο απόλυτος στόχος του.

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Παρά την επιτυχημένη του πορεία στη μουσική, ο Χρήστος Τσιλόπουλος έχει ένα παρελθόν στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο, το οποίο καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητά του. Η πειθαρχία που απέκτησε ως αθλητής αποδείχθηκε το «κλειδί» για να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του χώρου του τραγουδιού: «Όταν κάνεις αθλητισμό και πρωταθλητισμό κυρίως, μαθαίνεις να έχεις πειθαρχία και αυτοέλεγχο σε κάποια πράγματα, στον εαυτό σου κυρίως. Οπότε και η μουσική και η καριέρα και το τραγούδι ας πούμε, χρειάζεται να έχεις πειθαρχία. […] Ναι, σίγουρα από το αυστηρό πρόγραμμα του αθλητή με τις διατροφές του, με τα πρωινά ξυπνήματα, ας πούμε, τις προπονήσεις και όλα αυτά, πηγαίνεις σε κάτι άλλο που έχει ξενύχτι. Αλλά νομίζω ότι είναι εύκολο αν θέλεις κάτι μπορείς να μπεις και να αλλάξεις την όλη κατάσταση».

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Το ξεκίνημα και η ευγνωμοσύνη για τις μεγάλες συνεργασίες

Το ταξίδι του Χρήστου στη μουσική ξεκίνησε δειλά, τραγουδώντας στην παραλία με φίλους, μέχρι που μια οντισιόν στη Θεσσαλονίκη άνοιξε τις πόρτες του επαγγελματικού χώρου. Η κορυφαία στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του, ωστόσο, παραμένει η συνεργασία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, την οποία περιγράφει με συγκίνηση: «Όταν είχαμε πάει στην περιοδεία της πριν δύο χρόνια στην Αμερική και στον Καναδά […] Σε κάποια φάση μέσα στο πρόγραμμα έβγαινα μαζί της και κάναμε ντουέτα και θυμάμαι φοράω τα ακουστικά μου και τραγουδάει η Νατάσα και την ακούω. Είναι δίπλα μου και την ακούω στα ακουστικά και ήταν η πρώτη στιγμή που είπα ουάου! Ξέρεις, κοίτα να δεις. Είμαι με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Είμαι με τη Νατάσα που δεν το φανταζόμουν».

Δισκογραφία, βίντεο κλιπ και η πρόκληση των social media

Ο καλλιτέχνης επενδύει συστηματικά στη δισκογραφία του, θεωρώντας την απαραίτητη για την εξέλιξη κάθε καλλιτέχνη. Αναφερόμενος στο τελευταίο του κομμάτι, «Λείπεις απόψε», που υπογράφουν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου, παραδέχθηκε πως το αισθησιακό βίντεο κλιπ ήταν μια πρόκληση που αντιμετώπισε με επαγγελματισμό: «Το είχα άγχος πριν, αλλά εκεί κύλησε όλο. Λες και τι να σου πω. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και το πόσο καλή ήταν και η παρτενέρ, γιατί με έκανε να νιώθω και πολύ άνετα. Ήταν πολύ κουλ και ρίξαμε πολύ γέλιο ας πούμε, ενώ φαίνεται ας πούμε κάτι όπως είπες αισθησιακό και έτσι».

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Όσο για τα social media, ο Χρήστος αυτοσαρκάζεται, λέγοντας πως οι συνεργάτες του τον αποκαλούν «boomer», καθώς επιλέγει να παραμένει ο εαυτός του αντί να κυνηγά απεγνωσμένα το viral περιεχόμενο: «Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τώρα δεν θέλω να κάνω κάτι για να γίνω viral και να μη νιώθω εγώ καλά, κατάλαβες; Δηλαδή αν να κάνω κάτι, ας το κάνω για αυτό που μπορεί να είναι κάτι αληθινό άλλωστε και να το… δεν λέω ότι αυτοί που έχουν content και τέτοια ή κάνουνε, που γίνονται viral δεν είναι αληθινό, αλλά δεν θα το τραβήξω από τα μαλλιά για να γίνει».

Τα επόμενα βήματα και η αναζήτηση της εξέλιξης

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Χρήστος Τσιλόπουλος προετοιμάζει μια πολύ σημαντική συνεργασία για τον χειμώνα με μια καταξιωμένη ερμηνεύτρια, ενώ παράλληλα συνεχίζει να δοκιμάζει νέα μουσικά μονοπάτια στο στούντιο. Κλείνοντας, ο ίδιος δηλώνει έτοιμος για τα επόμενα στάδια της καριέρας του, διατηρώντας πάντα την ίδια σεμνότητα και την ίδια αγάπη για τη μουσική που ένιωθε από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στη σκηνή.

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Talk To Mad Χρήστος Τσιλόπουλος
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