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Talk To Mad 10.07.2026

Ο Σωτήρης Ευαγγέλου στο Talk to Mad: «Η ελληνική ταβέρνα είναι ο γαστρονομικός μας πολιτισμός»

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Ο εμβληματικός σεφ Σωτήρης Ευαγγέλου μιλά στο Talk to Mad για τη διαδρομή του, την εξέλιξη της ελληνικής γαστρονομίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Σωτήρης Ευαγγέλου θεωρεί την ελληνική ταβέρνα ως τον πυρήνα του γαστρονομικού πολιτισμού της χώρας.
  • Η εμπειρία του στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Γαλλία, του άνοιξε το μυαλό για το επάγγελμα του μάγειρα.
  • Η σύγχρονη ελληνική κουζίνα έχει αναβαθμιστεί και πλέον συγκρίνεται με τις μεγάλες ευρωπαϊκές σχολές.
  • Ο σεφ πιστεύει στην αυθεντικότητα και την αγάπη για τη μαγειρική, απορρίπτοντας την επιδίωξη γρήγορης επιτυχίας.
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Με μια πορεία που μετρά 4 δεκαετίες στην κουζίνα και συνεργασίες με τα πιο εμβληματικά εστιατόρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Σωτήρης Ευαγγέλου αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους εκπροσώπους της ελληνικής γαστρονομίας. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Talk to Mad» με την Αθηνά Κλήμη, ο βραβευμένος σεφ μίλησε για τα πρώτα του βήματα, την αγάπη του για τη δημιουργία και τη σημασία της αυθεντικότητας.

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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε για το πώς ξεκίνησε η επαγγελματική του πορεία: «Είχα μια οικειότητα με τον χώρο. Είχα ευχέρεια με τα εστιατόρια της περιοχής μου στον Τύρναβο και κάποια στιγμή αποφάσισα να πάρω τον δρόμο μου. Υπήρχαν βέβαια οι γυναίκες στο σπίτι που μαγείρευαν, αλλά την αγάπησα τη μαγειρική με τον χρόνο, δεν την αγάπησα κατευθείαν. Πηγαίνοντας σε δουλειές, μου έβγαλε μέσα μου αυτό το δημιουργικό που έχει η κουζίνα. Πιστεύω ότι αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου, δεν μπορείς τέλος πάντων να το κάνεις καλά».

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Η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν προδιαγεγραμμένη, όμως η εμπειρία του στο εξωτερικό υπήρξε το σημείο καμπής. Η δουλειά του σε ξενοδοχείο στη Φρανκφούρτη ήταν αυτή που του «άνοιξε το μυαλό» και τον έκανε να αντιληφθεί το πραγματικό μέγεθος της δουλειάς του μάγειρα. Αργότερα, η μαθητεία του δίπλα στον κορυφαίο Αλέν Ντουκάς στη Γαλλία ήρθε ως επιστέγασμα μιας διαδρομής που αναζητούσε διαρκώς την εξέλιξη: «Στην Ελλάδα τα χρόνια εκείνα, τη δεκαετία του ’80, τα πράγματα ήταν δύσκολα και δεν υπήρχε τόσο μεγάλο οπτικό πεδίο. Εκεί πηγαίνοντας, βλέπεις το πόσο μπροστά ήταν οι άλλοι. Δεν θεωρώ ότι με δυσκόλεψε κάτι, αν βάλεις κάτι σαν στόχο και θέλεις να το πετύχεις, είναι θέμα χρόνου. Απλά να το θέλεις πάρα πολύ και να δουλέψεις γι’ αυτό. Εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά αισθανόμουν και τη χαρά της δημιουργίας».

Σήμερα, ο Σωτήρης Ευαγγέλου βλέπει την Ελλάδα να κάνει άλματα στον χώρο της γαστρονομίας. Επισημαίνει ότι η χώρα μας διαθέτει μοναδικές πρώτες ύλες, με το ελαιόλαδο να παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, και υπογραμμίζει πως η σύγχρονη ελληνική κουζίνα είναι πλέον εφάμιλλη με τις μεγάλες σχολές της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας: «Είμαστε μια χώρα η οποία έχει τις 4 εποχές και έχουμε μια μεγάλη γαστρονομική κουλτούρα και φιλοσοφία. Χαίρομαι πραγματικά γιατί τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουμε αλλάξει επίπεδο. Έχουμε αγαπήσει πιο πολύ την ελληνική κουζίνα, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ γι’ αυτήν, με πολλά νέα παιδιά που έχουν ταλέντο. Πρέπει να δίνουμε στους επισκέπτες μας μια μεγάλη γεύση της Ελλάδας, είτε από γαστρονομία είτε από φιλοξενία, με ένα μεγάλο χαμόγελο».

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Στο ερώτημα της Αθηνάς Κλήμη για το αν η τάση των «γκουρμέ ταβερνών» και της αποδόμησης των παραδοσιακών πιάτων είναι κάτι μόνιμο, ο σεφ απάντησε με την ψυχραιμία που δίνει η εμπειρία. Για τον ίδιο, σημασία έχει η ουσία, ενώ παραδέχεται ότι η τάση για γρήγορη επιτυχία μέσω των social media συχνά αποπροσανατολίζει τους νέους επαγγελματίες: «Είναι η εποχή της γαστροταβέρνας, αλλά εγώ πιστεύω στην αλήθεια και στην αυθεντικότητα. Με τον χρόνο πάντα καταλαγιάζει η σκόνη και ό,τι πραγματικά αξίζει βρίσκει τον δρόμο του. Τα νέα παιδιά θέλουν να γνωρίσουν την επιτυχία όσο γίνεται πιο γρήγορα και το κυνηγάνε. Εντάξει, αυτό δεν βγαίνει πάντα. Το μυστικό είναι η αγάπη. Να την αγαπήσεις και να βγάλεις την ψυχούλα σου μέσα σε όλο αυτό. Τότε θα βρεις τον δρόμο και θα κάνεις πράγματα ξεχωριστά».

Κλείνοντας, ο σεφ αρνήθηκε να διαλέξει ένα μόνο πιάτο ως το αγαπημένο του, καθώς η δική του ταυτότητα κινείται κάτω από την ομπρέλα της «κουζίνας a la grecque». Μια κουζίνα βασισμένη στην εποχικότητα, στα φρέσκα αρωματικά βότανα, στο λεμόνι και την κορυφαία πρώτη ύλη. Όσο για το αν νιώθει πλήρης μετά από τόσες διακρίσεις; Ο Σωτήρης Ευαγγέλου απαντά αφοπλιστικά: «Εδώ και πολλά χρόνια έχω αισθανθεί πλήρης. Αυτό που με γεμίζει πιο πολύ είναι το πώς αισθάνομαι εγώ. Είναι η καθημερινότητά μου, είναι η ζωή μου. Τα σχέδιά μου είναι να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ: να δουλεύω με την αυθεντική ελληνική κουζίνα και να προσπαθώ να δείχνω τον γαστρονομικό πολιτισμό της χώρας μέσα από τη δική μου ματιά».

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Talk To Mad Αθηνά Κλίμη Σωτήρης Ευαγγέλου
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