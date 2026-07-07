H Χάρις Σάββα στο Talk to Mad: «Δεν λέω απλά ότι θέλω να πάω Eurovision, λέω ότι θα γίνει»

Με μια ματιά Η Χάρις Σάββα ξεκίνησε από τη Junior Eurovision και εξελίχθηκε σε performer που συνδυάζει τραγούδι και χορό.

Το νέο της τραγούδι «Μάτια μου» περιγράφεται ως μπαλάντα με dance ενέργεια, εκφράζοντας λύπη, νοσταλγία και δύναμη.

Η Χάρις Σάββα δηλώνει έτοιμη για νέα προσπάθεια στη Eurovision, πιστεύοντας ότι θα γίνει.

Αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της, όπως η επιθυμία να γίνει κτηνίατρος και ο φόβος της για τα κουνούπια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χάρις Σάββα βρέθηκε στον καναπέ του «Talk to Mad» και την Αθηνά Κλήμη, αποκαλύπτοντας τις διαφορετικές πτυχές της καλλιτεχνικής της πορείας. Με μια διαδρομή που ξεκίνησε από τα δέκα της χρόνια στη Junior Eurovision, η Χάρις έχει εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη performer που συνδυάζει δυναμικά το τραγούδι με τον χορό. Όπως εξομολογείται η ίδια, το «μικρόβιο» της μουσικής υπήρχε από πάντα, με τους γονείς της να στηρίζουν έμπρακτα την επιθυμία της από την πρώτη στιγμή, γράφοντάς την σε μαθήματα φωνητικής και χορού. Σήμερα, έχοντας στο ενεργητικό της δέκα χρόνια επαγγελματικής πορείας στη σκηνή, δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει να εξελίσσεται, έχοντας μάθει να διαχειρίζεται το άγχος αλλά και την κριτική, επιδιώκοντας παράλληλα να χτίσει μια ακόμη πιο ισχυρή σχέση με το κοινό της μέσω των social media.

Η φετινή σεζόν τη βρίσκει σε μια δημιουργική «έκρηξη», με το νέο της τραγούδι «Μάτια μου» να κυκλοφορεί από την Panik Records. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κυκλοφορία που την άγγιξε από την πρώτη στιγμή που το άκουσε, συνδυάζοντας την ευαισθησία μιας μπαλάντας με την ενέργεια ενός dance κομματιού. Η ίδια περιγράφει το κομμάτι με τρεις λέξεις: «Λύπη, νοσταλγία και δύναμη», εξηγώντας πως η μουσική είναι αυτή που της δίνει το «σπρώξιμο» να προχωρήσει μπροστά. Παράλληλα, οι εμφανίσεις της στο «Romeo» στο πλευρό της Κατερίνας Λιόλιου αποτελούν μια «μαγική συνεργασία», όπου το νεανικό κοινό ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας πως η ενέργεια που εκπέμπει πάνω στη σκηνή είναι η σωστή συνταγή για την επιτυχία.

Η Τζένη Γεωργιάδη στο Talk to Mad: «Δεν πίστευα ότι ο Στέφανος Κορκολής θα με πιστέψει και θα μου δώσει τραγούδια δικά του»

Οι μεγάλες συνεργασίες και η συμβουλή που κρατάει

Έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με κορυφαία ονόματα όπως ο Αντώνης Ρέμος, ο Νίκος Βέρτης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς, η Χάρις δηλώνει ευγνώμων για όσα έχει αποκομίσει. Κάθε συνεργασία αποτέλεσε για εκείνη ένα μάθημα, με την ίδια να κρατά τις πολύτιμες συμβουλές των συναδέλφων της: «Από όλους έχω πάρει κάτι. Ο Νίκος Βέρτης, με τον οποίο ήμασταν 4 χρόνια παρέα, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, ενώ από την Κατερίνα Λιόλιου κρατάω το μότο “όποιος θέλει μπορεί”, το να μην τα παρατάς ποτέ». Αυτή η εμπειρία που έχει αποκτήσει τη βοηθά να κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες του κοινού και να πατάει «γερά στα πόδια της», μια συμβουλή που θα έδινε και στον νεότερο εαυτό της, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω.

Το «στοίχημα» της Eurovision και το όνειρο της σκηνής

Το όνειρο της Eurovision παραμένει ζωντανό και πρωταγωνιστεί στα μελλοντικά της πλάνα. Αναφερόμενη στην εμπειρία της με το τραγούδι «Thunder», δεν κρύβει την απογοήτευσή της που δεν προκρίθηκε, όμως η πίστη της παραμένει αλώβητη. «Εννοείται πως το θέλω και κάνω manifest για αυτό. Όταν με ρωτάνε, λέω “θα γίνει”», τονίζει με αυτοπεποίθηση. Η Χάρις δεν φοβάται να δείξει την πλευρά της performer, όπως έκανε στο εντυπωσιακό halftime show του κυπέλλου ποδοσφαίρου στην Κύπρο, όπου απέδειξε πως μπορεί να «κυριεύσει» ακόμη και ένα στάδιο γεμάτο κόσμο. Για το μέλλον, δηλώνει ανοιχτή σε μια νέα προσπάθεια, αρκεί να βρει το κατάλληλο τραγούδι που θα της επιτρέψει να παρουσιάσει αυτό το show που τόσο αγαπά.

Οι άγνωστες πτυχές και το χιούμορ της Χάρις

Στο παιχνίδι των ερωτήσεων, η Χάρις αποκάλυψε την πιο χαλαρή και ανθρώπινη πλευρά της. Μεταξύ άλλων, ομολόγησε πως αν δεν ήταν τραγουδίστρια, θα ήθελε να γίνει κτηνίατρος για να βοηθά τα ζωάκια, ενώ «τα έσπασε» με τις απρόσμενες μιμήσεις της, δανείζοντας τη φωνή της σε Britney Spears και Shakira. Όταν ρωτήθηκε για τις συνήθειες της, παραδέχτηκε με χιούμορ πως ο μεγαλύτερος φόβος της είναι τα κουνούπια, ενώ το πιο έξυπνο πράγμα που θα ήθελε να κάνει είναι να έχει μια υπερδύναμη για να «ξεβάφεται αυτόματα» το βράδυ πριν τον ύπνο. Κλείνοντας, εμφανίζεται έτοιμη για μια καλοκαιρινή σεζόν γεμάτη μουσική και θετική ενέργεια, έτοιμη να κατακτήσει κάθε επόμενο στόχο της με το γνωστό της χαμόγελο.