Η Dara μιλάει αποκλειστικά στο Mad TV: «Ήθελα να παρατήσω την Eurovision, αλλά ο σύζυγός μου με πίεσε να συνεχίσω»

Πριν την εκρηκτική της εμφάνιση στα Mad VMA 2026, η Dara μιλά αποκλειστικά στο Mad TV για τη νίκη της στη Eurovision, τη στήριξη του συζύγου της, τη μόδα και το όνειρό της για την Ελλάδα

Με μια ματιά Η Dara, νικήτρια της Eurovision 2026, μίλησε στο Mad TV για την επιτυχία της και τη σχέση της με τους fans.

Θεωρεί τη νίκη της στην Eurovision επιβράβευση 10 χρόνων πορείας και στήριξης από το fandom της.

Η μόδα, εμπνευσμένη από την παράδοση, είναι για εκείνη τρόπος έκφρασης και αντιμετώπισης του άγχους.

Ο σύζυγός της την παρότρυνε να συνεχίσει στον διαγωνισμό, παρόλο που σκέφτονταν να τα παρατήσει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dara, η εκρηκτική καλλιτέχνιδα που κατάφερε να κερδίσει την καρδιά της Ευρώπης και να αναδειχθεί μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη στα backstage των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ . Η παρουσία της στον κορυφαίο μουσικό θεσμό της χώρας ήταν το απόλυτο talk of the town, καθώς η σταρ βρέθηκε στην Αθήνα για να χαρίσει μιας άκρως εκρηκτική performance. Το ελληνικό κοινό την υποδέχθηκε με πρωτοφανή ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη που τρέφει για εκείνη έχει ξεπεράσει προ πολλού τα σύνορα της πατρίδας της.

Με την ενέργεια «Bangarang» που τη χαρακτηρίζει, η Dara κατέκτησε τα βλέμματα και απέδειξε πως ο τίτλος της νικήτριας της Eurovision δεν είναι τυχαίος. Μιλώντας στο Mad TV, η ίδια εξομολογήθηκε για τη σύνδεσή της με τους fans: «Το να συναντώ ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική μου και ταυτίζονται με αυτήν είναι ευλογία. Νιώθω τιμή και τους αγαπώ. Δεν είμαι μόνο εγώ που κερδίζω τα βραβεία, αλλά όλο το fandom μου, αυτοί είναι ένα τεράστιο κομμάτι αυτής της επιτυχίας».

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Η κορυφή της Eurovision και η δύναμη των Βαλκανίων

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού αποτέλεσε έναν σταθμό στην καριέρα της, με τη Dara να δηλώνει ενθουσιασμένη για την αναγέννηση της βαλκανικής μουσικής σκηνής. Σχολιάζοντας την κυριαρχία των χωρών της περιοχής, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα Βαλκάνια ήταν τόσο δυνατά φέτος! Αν με ρωτάτε, το top 5 θα έπρεπε να αποτελείται μόνο από βαλκανικές χώρες». Για εκείνη, το βραβείο δεν ήταν μια ατομική νίκη, αλλά μια επιβράβευση των 10 χρόνων διαδρομής της. «Το πρώτο πράγμα που έκανα μετά τη νίκη ήταν να στείλω μήνυμα στους fans μου στο Instagram, λέγοντάς τους: “Αυτό είναι δικό σας. Σας ευχαριστώ”», προσθέτει, υπογραμμίζοντας την αδιατάρακτη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το κοινό της.

Μόδα, «Kukeri» και η μάχη με τους «σύγχρονους δαιμόνες»

Πέρα από τη μουσική, η Dara ξεχωρίζει για την τολμηρή αισθητική της, η οποία συχνά αντλεί έμπνευση από την παράδοση. Τα looks της, που κάποιες φορές παραπέμπουν στους «Kukeri», τις παραδοσιακές βουλγαρικές φιγούρες που διώχνουν τα κακά πνεύματα, δεν είναι τυχαία. Για τη Dara, η μόδα δεν είναι απλώς ένα χόμπι: «Η μόδα είναι ασθένεια. Το στυλ μου είναι τολμηρό και θαρραλέο, αλλά το μυστικό είναι να διασκεδάζεις με αυτό. Δεν θέλω να φοράω απλώς κοστούμια, θέλω να πειραματίζομαι, να μένω cool και φρέσκια».

Ωστόσο, η σύνδεση με τα «Kukeri» έχει για εκείνη βαθύτερο νόημα, καθώς όλοι κουβαλάμε τους δικούς μας εσωτερικούς δαίμονες. «Νομίζω ότι το άγχος ήταν ένα τεράστιο μέρος αυτών των πραγμάτων. Πηγαίνοντας βαθύτερα στο τι φοβάμαι, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν κάποιοι νέοι, σύγχρονοι δαίμονες: το άγχος, η ντροπή, το να βρίσκεσαι σε αυτόν τον χαοτικό χώρο», εξηγεί η Dara. «Ο κόσμος γυρίζει τόσο γρήγορα με τα social media, που μερικές φορές πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να παρατηρήσεις. Πρέπει να βρεις πού είναι οι αδυναμίες σου και τι υπάρχει στις σκιές σου. Γιατί ένας άνθρωπος έχει και τη σκιά του. Αν κρύβεις πίσω σου ό,τι δεν σου αρέσει στον εαυτό σου, τελικά θα βγει στην επιφάνεια και θα σε τρομάξει. Πρέπει να επικοινωνείς με τον εαυτό σου και να λες: “Okay, δεν μου αρέσει αυτό πάνω μου, αλλά πρέπει να μάθω να αγαπώ κι αυτή την πλευρά μου”. Η αγάπη είναι το κλειδί».





Αναζητώντας την εσωτερική ισορροπία απέναντι στα «σύγχρονα δαιμόνια»

Η Dara μίλησε για το άγχος και τις προκλήσεις της εποχής, τονίζοντας πως η αγάπη είναι η απόλυτη απάντηση. Μάλιστα, αποκάλυψε πως στον δρόμο της για τη Eurovision, ο σύζυγός της έπαιξε καταλυτικό ρόλο. «Υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκα να κάνω πίσω, αλλά ξέρετε ποιος με βοήθησε; Ο σύζυγός μου. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να φωνάζει, αλλά εκείνος επέμενε τόσο πολύ, σχεδόν φώναζε: “Δεν τα παρατάς! Θα κερδίσεις τη Eurovision”. Κι εγώ του απάντησα: “Ναι, κύριε! Okay, πάω τότε”».





Γνωρίζοντας καλύτερα τη Dara

Στο πλαίσιο του παιχνιδιού ερωτήσεων, η Dara αποκάλυψε τις πιο προσωπικές της πτυχές, περιγράφοντας τον εαυτό της με 3 λέξεις: «Ενέργεια, πειθαρχία, συνέπεια». Όπως παραδέχτηκε, είναι «πάντα πρωινός τύπος», επιλέγοντας sneakers για το στούντιο το πρωί και γόβες για τη σκηνή το βράδυ, ενώ σταθερή αξία στην τσάντα της είναι πάντα ένα κραγιόν και προτιμά τις τηλεφωνικές κλήσεις από τα voice notes. Αν και το «guilty pleasure» της παραμένει η παραδοσιακή μπανίτσα, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε και τα κρυφά της όνειρα: «Θα ήθελα να δουλέψω σε ένα μουσείο και να δημιουργήσω τρελές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις. Τις βλέπω στα όνειρά μου όταν κλείνω τα μάτια μου και θέλω οπωσδήποτε να το δοκιμάσω κάποια στιγμή».





Όσο για τους φόβους της, η Dara δήλωσε με αυτοπεποίθηση πως δεν φοβάται πλέον το σκοτάδι: «Είμαι η Bangarang, δεν επιτρέπεται ο φόβος εδώ», είπε γελώντας. Αναφορικά με το ιδανικό της καλοκαίρι στην Ελλάδα, εξήγησε πως, παρόλο που η Μύκονος είναι ελκυστική, την αποφεύγει λόγω του τουρισμού, αναζητώντας κάτι πιο ήρεμο: «Θα ήθελα να πάω κάπου για να χαλαρώσω, να έχω θέα στη θάλασσα, να τρώω ροδάκινα κάτω από τις ελιές και να απολαμβάνω τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα. Θέλω απλώς να είμαι κάτω από τα δέντρα». Όταν της προτάθηκε η Κίμωλος ως εναλλακτική, συμφώνησε ενθουσιασμένη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εντάξει, ας πάμε στην Κίμωλο, αλλά μην το πεις σε κανέναν!».

Κλείνοντας, η Dara εξέφρασε την αγάπη της για την Ελλάδα, ονειρευόμενη ένα καλοκαίρι μακριά από τα τουριστικά πλήθη, κάτω από τις ελιές, με θέα το ηλιοβασίλεμα. Μια star που δεν φοβάται να είναι ο εαυτός της, να πειραματίζεται και να αφήνει το δικό της «Bangarang» στίγμα σε κάθε σκηνή που πατάει.