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Life 10.07.2026

Είσαι delulu dater και δεν το έχεις καταλάβει; Η viral τάση που κάνει τη φαντασία να κερδίζει την πραγματικότητα

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Είσαι έτοιμος να δεις την αλήθεια ή προτιμάς το happy end που έχεις φτιάξει στο μυαλό σου; Το delulu dating μπαίνει στο μικροσκόπιο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το delulu dating είναι viral τάση της Gen Z στο TikTok, όπου η φαντασία και η ελπίδα κυριαρχούν στις σχέσεις.
  • Περιγράφει την τάση να βλέπεις μια γνωριμία μέσα από ρομαντικό φακό, αγνοώντας προειδοποιητικά σημάδια.
  • Μπορεί να είναι θετικό, βοηθώντας στο άνοιγμα και το όνειρο, αλλά παγίδα όταν η φαντασία υπερισχύει της πραγματικότητας.
  • Η ισορροπία μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας είναι κλειδί, με τις πράξεις και τη συνέπεια να υπερτερούν της φαντασίας.
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Μήπως έχεις πιάσει τον εαυτό σου σε σχέσεις να φτιάχνει ολόκληρη ιστορία στο μυαλό του από ένα απλό μήνυμα, ένα βλέμμα ή μια πρώτη γνωριμία; Μήπως έχεις δικαιολογήσει συμπεριφορές που κανονικά θα σε προβλημάτιζαν, επειδή θέλεις να πιστεύεις ότι «κάτι υπάρχει εκεί»; Αν η απάντηση είναι ναι, τότε ίσως έχεις γνωρίσει – ή ακόμη και ζήσει – αυτό που η Gen Z αποκαλεί delulu dating.

Ζευγάρι σε χωράφι με στάχυα, προσπαθώντας να καταλάβουν αν ο σύντροφός τους είναι ναρκισσιστής.
Pexels

Η νέα viral τάση που έχει κατακλύσει το TikTok περιγράφει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των σχέσεων, όπου η αισιοδοξία, η φαντασία και η ελπίδα παίρνουν συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι εκείνη η κατάσταση όπου βλέπεις μια πιθανή ρομαντική ιστορία να ξεδιπλώνεται μπροστά σου, ακόμη κι όταν η πραγματικότητα σου στέλνει μικρά ή μεγάλα προειδοποιητικά σημάδια.

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Το delulu dating δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος ζει σε μια ψευδαίσθηση ή ότι κάθε αισιόδοξη σκέψη είναι αρνητική. Πολλές φορές αποτελεί έναν τρόπο να παραμένεις ανοιχτός σε νέες εμπειρίες και να μην αφήνεις προηγούμενες απογοητεύσεις να καθορίζουν κάθε επόμενη γνωριμία. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η φαντασία γίνεται πιο δυνατή από όσα συμβαίνουν πραγματικά.

Pexels
Pexels

Τι σημαίνει πραγματικά το delulu dating

Ο όρος delulu προέρχεται από τη λέξη «delusional», δηλαδή «παραληρηματικός» ή «αποκομμένος από την πραγματικότητα», όμως στα social media έχει αποκτήσει μια πιο ανάλαφρη και χιουμοριστική σημασία. Στο πλαίσιο των σχέσεων, το delulu dating περιγράφει την τάση να βλέπεις μια γνωριμία μέσα από έναν έντονα ρομαντικό φακό. Μπορεί να πιστεύεις ότι ένα άτομο ενδιαφέρεται περισσότερο από όσο δείχνουν οι πράξεις του ή να θεωρείς ότι κάποια προβλήματα θα λυθούν από μόνα τους επειδή «υπάρχει χημεία».

Pexels
Pexels

Είναι το σημείο όπου ένα απλό μήνυμα μπορεί να μοιάζει με μεγάλη απόδειξη ενδιαφέροντος, μια μικρή χειρονομία μπορεί να μεταφράζεται ως ένδειξη βαθύτερων συναισθημάτων και τα red flags να μπαίνουν προσωρινά στην άκρη. Για πολλούς ανθρώπους, η αρχή μιας σχέσης είναι γεμάτη ενθουσιασμό. Η προσμονή, η έλξη και η ανάγκη να πιστέψεις ότι αυτή η φορά θα είναι διαφορετική μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν μια εικόνα που ίσως δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Όταν το fantasy αρχίζει να παίρνει τη θέση της πραγματικότητας

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του delulu dating είναι η εξιδανίκευση. Μπορεί να εστιάζεις περισσότερο σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει μια σχέση και λιγότερο σε αυτό που πραγματικά είναι σήμερα. Έτσι, μια συμπεριφορά που κανονικά θα σε έκανε να απομακρυνθείς μπορεί να αποκτήσει μια πιο «ρομαντική» εξήγηση. Η έλλειψη συνέπειας μπορεί να γίνει «φόβος δέσμευσης», η απόσταση μπορεί να θεωρηθεί «μυστήριο» και η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να μοιάζει αρκετή επειδή θέλεις να δώσεις χρόνο. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο όπου το delulu dating μπορεί να γίνει παγίδα. Όταν η ελπίδα σε κρατά σε μια κατάσταση που δεν σε κάνει πραγματικά χαρούμενο, τότε η αισιοδοξία μετατρέπεται σε άρνηση.

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Είναι το delulu dating κακό ή απλώς ένας νέος τρόπος να βλέπεις τον έρωτα;

Η απάντηση δεν είναι απόλυτη. Για κάποιους ανθρώπους, το delulu dating μπορεί να λειτουργεί θετικά, καθώς τους βοηθά να είναι πιο ανοιχτοί, να φλερτάρουν χωρίς υπερβολικό φόβο και να επιτρέπουν στον εαυτό τους να ονειρεύεται. Η αισιοδοξία στις σχέσεις δεν είναι πρόβλημα. Αντίθετα, μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να δημιουργηθεί μια όμορφη σύνδεση. Χωρίς την πίστη ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί, πολλές σχέσεις ίσως δεν θα ξεκινούσαν ποτέ. Η διαφορά βρίσκεται στα όρια. Άλλο είναι να δίνεις μια ευκαιρία σε κάποιον και άλλο να αγνοείς συνεχώς συμπεριφορές που σε πληγώνουν επειδή περιμένεις μια διαφορετική εξέλιξη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Γιατί η Gen Z μιλά τόσο πολύ για τις νέες τάσεις στο dating

Η Gen Z έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο συζητά για τις σχέσεις. Μέσα από το TikTok και τα social media δημιουργεί νέους όρους για συναισθήματα και συμπεριφορές που υπήρχαν πάντα, αλλά δεν είχαν συγκεκριμένο όνομα. Από το ghosting μέχρι το situationship και τώρα το delulu dating, η σύγχρονη κουλτούρα των σχέσεων προσπαθεί να περιγράψει πιο ξεκάθαρα τις εμπειρίες των ανθρώπων. Το ενδιαφέρον με αυτές τις τάσεις είναι ότι λειτουργούν σαν καθρέφτης. Σε κάνουν να αναρωτηθείς αν βλέπεις μια κατάσταση όπως πραγματικά είναι ή όπως θα ήθελες να είναι.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η ισορροπία ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα

Το να πιστεύεις στον έρωτα, να ενθουσιάζεσαι και να αφήνεις χώρο σε μια νέα γνωριμία είναι κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας. Χωρίς λίγη φαντασία, άλλωστε, πολλές όμορφες ιστορίες δεν θα είχαν ποτέ ξεκινήσει. Όμως, μια υγιής σχέση χρειάζεται και πραγματικά δεδομένα. Οι πράξεις, η συνέπεια, ο σεβασμός και η επικοινωνία έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε σενάριο μπορεί να δημιουργήσει το μυαλό σου. Γιατί το πιο όμορφο love story δεν είναι εκείνο που φτιάχνεις μόνος σου στη φαντασία σου, αλλά εκείνο που δύο άνθρωποι επιλέγουν να χτίσουν μαζί στην πραγματική ζωή.

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