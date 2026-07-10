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Life 10.07.2026

Το «κόλπο της γιαγιάς» για τις βρασμένες πατάτες που χρειάζεσαι – Ξεφλούδισμα σε 1 δεύτερο

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To απλό κόλπο για να ξεφλουδίζεις βρασμένες πατάτες εύκολα και γρήγορα πριν φτιάξεις πουρέ ή τις απολαύσεις σκέτες
Ειρήνη Στόφυλα

Οι βραστές πατάτες είναι από τα πιο αγαπημένα και εύκολα φαγητά, είτε τις θέλεις για έναν λαχταριστό πουρέ, είτε για μια δροσερή πατατοσαλάτα, είτε απλά ως συνοδευτικό στο πιάτο σου. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα που σχεδόν όλοι έχουμε αντιμετωπίσει: το ξεφλούδισμα. Η φλούδα κολλάει, τα χέρια ζεσταίνονται και μια απλή διαδικασία μπορεί να καταλήξει σε μικρή ταλαιπωρία.

Pexels
Pexels

Ένα απλό kitchen hack έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που ετοιμάζεις τις πατάτες σου. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι μια μικρή χαραγή πριν τις ρίξεις στην κατσαρόλα με το βραστό νερό. Δεν χρειάζεσαι ειδικά εργαλεία, ούτε κάποιο περίπλοκο κόλπο – μόνο ένα μαχαίρι και λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει το βράσιμο.

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Η τεχνική είναι πανεύκολη: παίρνεις την ωμή πατάτα και τη χαράζεις κυκλικά γύρω από τη μέση της, σαν να δημιουργείς μια λεπτή γραμμή που χωρίζει τη φλούδα σε δύο πλευρές. Προσοχή, δεν κόβεις την πατάτα στα δύο, απλά κάνεις μια ελαφριά τομή στη φλούδα. Όταν οι πατάτες βράσουν και είναι πλέον μαλακές, η φλούδα απομακρύνεται πανεύκολα. Τραβάς τις δύο πλευρές και η φλούδα φεύγει σχεδόν μόνη της.

Γυναίκα χαμογελάει στην κουζίνα, κρατώντας ένα κίτρινο πιάτο, ενώ αναζητά λύση για το μαχαίρι που δεν κόβει.
Pexels

Το συγκεκριμένο κόλπο είναι ιδανικό για όσους αγαπούν τον σπιτικό πουρέ αλλά βαριούνται τη διαδικασία προετοιμασίας. Αντί να κάθεσαι να καθαρίζεις μία-μία τις πατάτες με το μαχαίρι, μπορείς να τις έχεις έτοιμες σε χρόνο ρεκόρ. Επιπλέον, επειδή οι πατάτες βράζουν με τη φλούδα τους, κρατούν καλύτερα τη γεύση και την υφή τους.

@russel.audrey

Mother and son household tips #funny #usa #funnyvideo #householdtips #momandson

♬ original sound – BabyMagicMoments

Το hack αυτό ταιριάζει τέλεια σε κάθε συνταγή που χρειάζεται βραστή πατάτα. Από αφράτο πουρέ και κλασική πατατοσαλάτα μέχρι ένα απλό πιάτο με ελαιόλαδο, λεμόνι και μυρωδικά, η προετοιμασία γίνεται πιο γρήγορη και εύκολη. Είναι από εκείνα τα μικρά μυστικά της κουζίνας που μόλις τα δοκιμάσεις, αναρωτιέσαι γιατί δεν τα ήξερες νωρίτερα.

Pexels
Pexels

Την επόμενη φορά που θα βάλεις πατάτες να βράσουν, θυμήσου αυτό το απλό βήμα πριν μπουν στην κατσαρόλα. Μια μικρή χαραγή μπορεί να σου γλιτώσει χρόνο, κόπο και νεύρα, κάνοντας το ξεφλούδισμα της πατάτας πιο εύκολο από ποτέ.

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Hack κουζίνα πατάτα
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