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Life 08.07.2026

Βραστά αυγά: Το απλό hack που κάνει το ξεφλούδισμα παιχνιδάκι

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Το απλό και γρήγορο κόλπο με το τάπερ και το νερό που κάνει το ξεφλούδισμα των βραστών αυγών «ευκολάκι» και πρέπει να δοκιμάσεις σήμερα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ένα απλό κόλπο με τάπερ και νερό κάνει το ξεφλούδισμα βραστών αυγών εύκολο.
  • Τοποθετήστε το αυγό στο τάπερ, προσθέστε νερό, κλείστε και κουνήστε απαλά.
  • Το νερό βοηθά το κέλυφος να σπάσει και να αποκολληθεί εύκολα από το ασπράδι.
  • Η μέθοδος αυτή είναι γρήγορη, αποτελεσματική και δημοφιλής στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ξεφλούδισμα των βραστών αυγών μπορεί να γίνει αρκετά εκνευριστικό, ειδικά όταν το κέλυφος κολλάει και μαζί του φεύγουν κομμάτια από το ασπράδι. Όμως ένα απλό κόλπο κουζίνας υπόσχεται να κάνει τη διαδικασία πολύ πιο γρήγορη και εύκολη. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα μικρό τάπερ με καπάκι, λίγο νερό και φυσικά ένα βρασμένο αυγό.

Pexels
Pexels

Η μέθοδος έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media, καθώς δείχνει έναν διαφορετικό τρόπο για να αφαιρείς το κέλυφος χωρίς κόπο. Η διαδικασία είναι τόσο απλή που χρειάζεται μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Βάζεις το βρασμένο αυγό μέσα στο τάπερ, προσθέτεις λίγο νερό, κλείνεις καλά το καπάκι και το κουνάς απαλά.

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Καθώς το αυγό κινείται μέσα στο τάπερ, το κέλυφος χτυπά ελαφρά και δημιουργούνται μικρές ρωγμές σε όλη την επιφάνειά του. Το νερό βοηθά ώστε να περάσει ανάμεσα στο κέλυφος και το ασπράδι, κάνοντας την αφαίρεσή του πολύ πιο εύκολη.

@russel.audrey

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♬ original sound – BabyMagicMoments

Μετά από λίγες κινήσεις, ανοίγεις το τάπερ και μπορείς να αφαιρέσεις το κέλυφος πολύ πιο γρήγορα, συχνά σε ένα μεγάλο κομμάτι αντί για δεκάδες μικρά κομματάκια. Φυσικά, η τεχνική μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πόσο φρέσκα είναι τα αυγά και το πόσο καλά έχουν βραστεί, όμως αποτελεί ένα έξυπνο μικρό hack που αξίζει να δοκιμάσεις.

Pexels
Pexels

Μερικές φορές οι πιο απλές λύσεις είναι και οι πιο χρήσιμες. Ένα τάπερ, λίγο νερό και λίγα δευτερόλεπτα μπορούν να κάνουν το καθάρισμα των βραστών αυγών πολύ πιο εύκολο και να σου γλιτώσουν χρόνο στην κουζίνα.

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Hack αυγά κουζίνα
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