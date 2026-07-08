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Διατροφή 08.07.2026

Κατακράτηση υγρών; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε το ρόφημα που λάτρεψε το TikTok

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Μάθε πώς ο ιβίσκος βοηθά στην αποτοξίνωση και την κατακράτηση υγρών, και δες τη δροσιστική συνταγή που θα γίνει ο σύμμαχός σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το TikTok προτείνει ένα ρόφημα με ιβίσκο για την κατακράτηση υγρών και την αίσθηση βάρους.
  • Ο ιβίσκος είναι φυσικό διουρητικό, υποστηρίζει την καρδιακή υγεία και είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά.
  • Το ρόφημα, κρύο με λεμόνι και μέλι, βοηθά στην ενυδάτωση και την αποβολή τοξινών.
  • Η κατανάλωση ιβίσκου πρέπει να γίνεται με μέτρο, ειδικά αν υπάρχουν θέματα αρτηριακής πίεσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νιώθεις το σώμα σου «βαρύ» και την κατακράτηση υγρών να σε ταλαιπωρεί διαρκώς; Οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής, η πολύωρη καθιστική ζωή στο γραφείο και οι μικρές, αναπόφευκτες διατροφικές ατασθαλίες της καθημερινότητας, όπως η αυξημένη κατανάλωση αλατιού ή η έλλειψη ενυδάτωσης, συχνά οδηγούν σε αυτό το επίμονο και ενοχλητικό αίσθημα πρηξίματος που μας κάνει να μη νιώθουμε άνετα με το σώμα μας. Είναι εκείνη η στιγμή που τα ρούχα μοιάζουν να μας στενεύουν και η ενέργειά μας φαίνεται να πέφτει, αναζητώντας απεγνωσμένα έναν τρόπο να επαναφέρουμε την ανάλαφρη αίσθηση που τόσο έχουμε ανάγκη για να ανταπεξέλθουμε στους γρήγορους ρυθμούς της ημέρας.

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pexels

Ευτυχώς, η Ξένη Κωνσταντίνου, γνωστή στο Instagram ως xeni_wellness, έρχεται να δώσει την πιο αποτελεσματική και φυσική λύση, βασισμένη στη δύναμη των βοτάνων. Μέσα από τη δική της φιλοσοφία για την ολιστική ευεξία, μας προτείνει ένα ρόφημα που δεν είναι μόνο ευεργετικό για την αποβολή των περιττών υγρών και την αποσυμφόρηση του οργανισμού, αλλά και εξαιρετικά απολαυστικό για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Πρόκειται για μια απλή, καθημερινή ιεροτελεστία που συνδυάζει τη γνώση της παράδοσης με τη σύγχρονη ανάγκη για φροντίδα, βοηθώντας μας να αποβάλουμε τις τοξίνες και να «ξυπνήσουμε» ξανά τον μεταβολισμό μας με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα με 2 μόνο υλικά

Ιβίσκος: Το «super-βότανο» για αποτοξίνωση και καρδιαγγειακή υγεία

Ο ιβίσκος δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό λουλούδι, αλλά ένα βότανο με τεράστια ιστορία στην παραδοσιακή ιατρική. Όπως εξηγεί η ίδια: «Ο ιβίσκος χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως φυσικό διουρητικό και είναι από τα πιο μελετημένα βότανα για την υποστήριξη της καρδιαγγειακής σου υγείας». Πέρα από την ικανότητά του να βοηθά το σώμα να αποβάλλει τα πλεονάζοντα υγρά, το συγκεκριμένο φυτό λειτουργεί ως σύμμαχος της ευεξίας, καθώς είναι πλούσιο σε ανθοκυανίνες, δηλαδή ισχυρά φυσικά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, ενώ παράλληλα χαρίζουν στο ρόφημα εκείνο το υπέροχο, έντονο κόκκινο χρώμα που το κάνει ακαταμάχητο.

@xeniwellness Κρύο ρόφημα για κατακράτηση και αίσθημα βάρους #hibiscus #depuff #foryoupage❤️❤️ ♬ πρωτότυπος ήχος – XeniWellness

Πώς να το απολαύσεις και τι να προσέξεις

Επιπλέον, ο ιβίσκος φημίζεται για την περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C και οργανικά οξέα, τα οποία ενισχύουν το ανοσοποιητικό και προσφέρουν μια τόνωση στον μεταβολισμό. Για να απολαύσεις όλα αυτά τα οφέλη στο μέγιστο, η πρόταση της είναι να ετοιμάσεις το ρόφημα και να το καταναλώσεις κρύο, προσθέτοντας μια φέτα λεμόνι και λίγο μέλι. Αυτός ο συνδυασμός σπάει την ελαφρώς όξινη γεύση του ιβίσκου και δημιουργεί ένα δροσιστικό μείγμα που σε ενυδατώνει αποτελεσματικά, απομακρύνοντας παράλληλα το αίσθημα βάρους.

Pexels
Pexels

Φυσικά, επειδή ο ιβίσκος είναι ένα ισχυρό βότανο, η Xeni τονίζει ότι η κατανάλωση πρέπει να γίνεται με μέτρο. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά στα φυσικά συστατικά και, όπως επισημαίνει η ίδια, αν αντιμετωπίζεις ζητήματα με την αρτηριακή σου πίεση, οφείλεις να προσέχεις περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, η συμβουλή του γιατρού σου είναι απαραίτητη πριν εντάξεις οποιοδήποτε νέο ρόφημα στην καθημερινότητά σου.

Kεντρική Εικόνα: Pexels 

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διατροφή Κατακράτηση υγρών Ρόφημα
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