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Διατροφή 24.06.2026

Φάε το αντηλιακό σου: Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να μην καείς από τον ήλιο αυτό το καλοκαίρι

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Ανακάλυψε τις 6 τροφές-ασπίδα που ενισχύουν τη δράση του αντηλιακού σου, καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες και διατηρούν το δέρμα σου υγιές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η διατροφή ενισχύει την προστασία του δέρματος από τον ήλιο, συμπληρωματικά με το αντηλιακό.
  • Τροφές πλούσιες σε καροτενοειδή (ντομάτες, καρότα, σπανάκι) προστατεύουν από ηλιακά εγκαύματα.
  • Το πράσινο τσάι και τα εσπεριδοειδή προσφέρουν αντιοξειδωτική δράση και προστασία στα κύτταρα.
  • Τα λιπαρά ψάρια (ωμέγα-3) και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά μειώνουν φλεγμονές και οξειδωτικό στρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η έκθεση στον ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες απαιτεί κάτι παραπάνω από την απλή επάλειψη με αντηλιακό. Παρόλο που η εξωτερική προστασία είναι απαραίτητη, η θωράκιση της επιδερμίδας σου «εκ των έσω» μέσω της διατροφής μπορεί να λειτουργήσει ως ένα δεύτερο, αόρατο στρώμα προστασίας. Ορισμένα θρεπτικά συστατικά, όπως τα καροτενοειδή και τα αντιοξειδωτικά, δρουν συνεργατικά με τα αντηλιακά φίλτρα, εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες που παράγονται από την υπεριώδη ακτινοβολία.

mavro_mov_kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/courtneygrow/?hl=en

Εντάσσοντας στη διατροφή σου συγκεκριμένες τροφές, μπορείς να ενισχύσεις την ανθεκτικότητα του δέρματός σου στο οξειδωτικό στρες, μειώνοντας την πιθανότητα για ερυθρότητα και φωτογήρανση. Δεν πρόκειται φυσικά για αντικατάσταση του αντηλιακού, αλλά για μια έξυπνη στρατηγική που βοηθά το δέρμα σου να διατηρήσει την υγεία και τη λάμψη του, ενώ απολαμβάνεις τον ήλιο με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι 5 συνδυασμοί τροφών που κάνουν τον οργανισμό να δουλεύει διαφορετικά

1. Ντομάτες

Οι ντομάτες, και ιδιαίτερα οι μαγειρεμένες (σάλτσες, πάστα), αποτελούν την πλουσιότερη πηγή λυκοπενίου για σένα. Αυτό το ισχυρό αντιοξειδωτικό έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τα επίπεδα προστασίας του δέρματός σου από το ηλιακό έγκαυμα, λειτουργώντας ως ένας φυσικός «σωματοφύλακας» των κυττάρων σου απέναντι στις βλάβες που προκαλεί η UV ακτινοβολία.

Κάτοψη με φρέσκες ντομάτες σε μπολ και πιάτο πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, για άρθρο σχετικά με την καταγωγή της πατάτας.
Unsplash

2. Καρότα

Τα καρότα είναι πλούσια σε βήτα-καροτένιο, το οποίο μετατρέπεται στον οργανισμό σου σε βιταμίνη Α. Αυτό το θρεπτικό συστατικό συσσωρεύεται στην επιδερμίδα σου και βοηθά στην προστασία από το ερύθημα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς δερματικού τόνου, ενισχύοντας την άμυνα ενάντια στις επιπτώσεις της ηλιακής έκθεσης.

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά τοποθετημένα μαζί, έτοιμα για πλύσιμο και καθαρισμό.
www.freepik.com

3. Πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι είναι γεμάτο με πολυφαινόλες, γνωστές ως κατεχίνες, οι οποίες διαθέτουν έντονη αντιφλεγμονώδη δράση. Η τακτική κατανάλωση πράσινου τσαγιού σε βοηθά στη μείωση της βλάβης του DNA στα κύτταρα του δέρματός σου που προκαλείται από την ακτινοβολία, προσφέροντας μια πρόσθετη στρώση αντιοξειδωτικής προστασίας.

Ένα φλιτζάνι τσάι με φέτα λεμονιού και φρέσκα λεμόνια, ιδανικό για φυσικά ροφήματα για επίπεδη κοιλιά.
Πηγή: Unsplash

4. Λιπαρά ψάρια

Ο σολομός, οι σαρδέλες και το σκουμπρί είναι εξαιρετικές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων για τη διατροφή σου. Τα πολύτιμα αυτά λιπαρά βοηθούν στη διατήρηση της δομής των κυτταρικών μεμβρανών του δέρματός σου και περιορίζουν τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις που προκαλούνται από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, διατηρώντας το δέρμα σου ελαστικό και ανθεκτικό.

psari
pexels

5. Εσπεριδοειδή

Τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και το γκρέιπφρουτ είναι απαραίτητα για σένα λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε βιταμίνη C. Η βιταμίνη αυτή είναι αναγκαία για τη σύνθεση του κολλαγόνου και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις ελεύθερες ρίζες, βοηθώντας στην επιδιόρθωση των ιστών που έχουν υποστεί οξειδωτικό στρες από τον ήλιο.

Φέτες πορτοκαλιού δείχνουν το φρούτο-έκπληξη με περισσότερη βιταμίνη C από το πορτοκάλι.

6. Σπανάκι και πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Τα σκουρόχρωμα πράσινα λαχανικά, όπως το σπανάκι και η λαχανίδα, είναι πλούσια σε λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αν και είναι γνωστά για την προστασία των ματιών, αυτά τα καροτενοειδή δρουν και στο δέρμα σου, προστατεύοντας από το οξειδωτικό στρες και βοηθώντας στη διατήρηση της υγείας των κυττάρων σου απέναντι στις εξωτερικές επιθέσεις της ηλιακής ακτινοβολίας.

spanaki
www.pexels.com

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αντηλιακό διατροφή καλοκαίρι Καλοκαίρι 2026
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