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Διατροφή 06.06.2026

Η καλύτερη στιγμή για γιαούρτι μέσα στην ημέρα και τι μπορεί να αλλάξει στο σώμα σου

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Η κατανάλωση γιαουρτιού μπορεί να επηρεάσει την πέψη, την ενέργεια και τον μεταβολισμό σου, ανάλογα με το πότε το εντάσσεις μέσα στην ημέρα σου
Πόπη Βασιλείου

Το γιαούρτι είναι ένα τρόφιμο που συνδέεται με την καθημερινότητά μας, αλλά ταυτόχρονα θεωρείται και… φάρμακο. Από τη βελτίωση της πέψης μέχρι την τόνωση της ενέργειας, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, αρκεί να γνωρίζεις πώς και πότε να το καταναλώνεις. Η συζήτηση για το πότε είναι η «καλύτερη στιγμή» για να το φας, όμως, παραμένει ανοιχτή.

Γυναίκα απολαμβάνει ένα μπολ με γιαούρτι, φρούτα και βρώμη, εξερευνώντας τη σωστή ώρα για κατανάλωση.
Πηγή: Unsplash

Η αλήθεια είναι ότι η πέψη, η ανοχή στα γαλακτοκομικά και τα οφέλη των προβιοτικών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο ζωής, τη διατροφή και την προσωπική υγεία του εντέρου. Η ώρα της ημέρας, η φάση του κύκλου και ο συνδυασμός με άλλα τρόφιμα επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα.

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Γιατί η ώρα της ημέρας έχει σημασία

Η πέψη είναι πιο ενεργή κατά τη διάρκεια της ημέρας, και η ανεκτικότητα στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι συχνά καλύτερη το πρωί ή κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Η παρουσία άλλων τροφών βοηθά τα καλά βακτήρια του γιαουρτιού να επιβιώσουν και να φτάσουν στο έντερο, ενισχύοντας τα οφέλη του για τη χώνεψη και τη ρύθμιση της εντερικής λειτουργίας.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα
Pinterest.com

Πώς να ενισχύσεις τα οφέλη του γιαουρτιού

Το γιαούρτι μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα, δημητριακά, ξηρούς καρπούς και μπαχαρικά, ώστε να αυξήσεις τη θρεπτική του αξία και να βελτιώσεις την αίσθηση κορεσμού. Ο συνδυασμός με άλλα τρόφιμα επιβραδύνει την πέψη, βοηθά την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και ενισχύει τα προβιοτικά.

giaourti
unsplash

Για ποιον είναι ιδανικό το γιαούρτι

Το γιαούρτι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όσους θέλουν να ενισχύσουν τη λειτουργία του εντέρου, να προσλάβουν περισσότερη πρωτεΐνη ή να αναρρώσουν μετά από αντιβιοτικά. Για τις γυναίκες, η κατανάλωση σε σωστή ποσότητα και ώρα μπορεί να υποστηρίξει την ισορροπία των ορμονών μέσω της υγιούς εντερικής χλωρίδας.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα
Pinterest.com

Πότε χρειάζεται προσοχή

Άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή έντονη γαστρεντερική δυσφορία θα πρέπει να προτιμήσουν εναλλακτικά προϊόντα, όπως γιαούρτι χωρίς λακτόζη, φυτικά γιαούρτια με ζωντανές καλλιέργειες ή κεφίρ. Το βράδυ, η κατανάλωση μικρής ποσότητας είναι ανεκτή μόνο για όσους έχουν καλή πέψη.

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γιαούρτι διατροφή φαγητό
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