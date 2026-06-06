Deepfakes στα social media: Πώς θα ξεχωρίσεις το AI βίντεο από το πραγματικό

Τα deepfakes έχουν κατακλύσει το TikTok και το Instagram, κάνοντας την παραπληροφόρηση πιο εύκολη από ποτέ

Καλωσήρθες στην εποχή όπου τα AI-generated βίντεο δεν αποτελούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά τη νέα, καθημερινή πραγματικότητα που αντικρίζεις σε κάθε σου scroll. Καθώς διανύουμε το 2026, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν εξελιχθεί τόσο ραγδαία που η γραμμή ανάμεσα στο αληθινό και το κατασκευασμένο έχει γίνει σχεδόν αόρατη.

Το TikTok και το Instagram έχουν κατακλυστεί από περιεχόμενο που μοιάζει 100% αυθεντικό, κάνοντας τους ανυποψίαστους χρήστες να πέφτουν συνεχώς θύματα ψηφιακής εξαπάτησης.

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Οι σελίδες παραπληροφόρησης χρησιμοποιούν πλέον υπερ-εξελιγμένα μοντέλα παραγωγής βίντεο και κλωνοποίησης φωνής, εκμεταλλευόμενοι δημόσια πλάνα για να δημιουργήσουν fake ειδήσεις. Ευτυχώς, όσο κι αν η τεχνολογία προσπαθεί να μας ξεγελάσει, το AI εξακολουθεί να αφήνει πίσω της μικρά, ανεπαίσθητα ίχνη που προδίδουν την απάτη. Αν ακονίσεις την παρατηρητικότητά σου και μάθεις πού ακριβώς πρέπει να κοιτάξεις, μπορείς να εντοπίσεις ένα deepfake μέσα σε μόλις τρία δευτερόλεπτα.

3 σημάδια για να ξεχωρίζεις το AI

1. Το προφίλ των 90 μοιρών: Η πλειοψηφία των deepfake μοντέλων εκπαιδεύεται με φωτογραφίες και βίντεο που κοιτούν ευθεία την κάμερα. Αν το πρόσωπο στο βίντεο γυρίσει απότομα στο πλάι, η AI συνήθως «κρασάρει». Παρατήρησε τη γραμμή του σαγονιού και το αυτί: αν θολώσουν, αν το σαγόνι μοιάζει να αποκολλάται από τον λαιμό ή αν τα γυαλιά ηλίου «λιώσουν» μέσα στο δέρμα, τότε μιλάμε σίγουρα για fake.

2.Τα χέρια και τα αξεσουάρ που μεταμορφώνονται: Τα χέρια παραμένουν ο μεγαλύτερος εφιάλτης της τεχνητής νοημοσύνης. Κοίταξε προσεκτικά τα δάχτυλα, συχνά είναι ενωμένα ή εμφανίζονται έξι αντί για πέντε και τα κοσμήματα. Αν ένα σκουλαρίκι ή ένα κολιέ εξαφανίζεται για ένα δέκατο του δευτερολέπτου όταν ο ήρωας κινείται, το βίντεο είναι προϊόν επεξεργασίας.

3.Η «ρομποτική» ανάσα και ο ασύγχρονος ήχος: Ακόμα και τα πιο εξελιγμένα lip-sync εργαλεία εμφανίζουν μικρές καθυστερήσεις στην άρθρωση. Απομόνωσε για λίγο την εικόνα και άκουσε μόνο τον ήχο. Οι άνθρωποι παίρνουν ανάσα σε συγκεκριμένα σημεία όταν μιλούν. To AI συχνά τοποθετεί ήχους αναπνοής σε συντακτικά λάθος σημεία ή δημιουργεί έναν τέλειο, clean ήχο στούντιο, ενώ το βίντεο υποτίθεται ότι είναι τραβηγμένο έξω στον δρόμο.

Πέρα από τα οπτικά και ακουστικά glitches, η μεγαλύτερη παγίδα των deepfakes κρύβεται στο συναίσθημα που σου προκαλούν με το που τα βλέπεις. Αν ένα βίντεο παρουσιάζει μια δήλωση ενός πολιτικού ή ενός celebrity που μοιάζει υπερβολικά σοκαριστική, εξοργιστική ή «πολύ καλή για να είναι αληθινή», τότε πρέπει αμέσως να κρατήσεις επιφυλάξεις.

Η παραπληροφόρηση βασίζεται στο impulse sharing: σε κάνει να θυμώνεις ή να εκπλήσσεσαι, ώστε να πατήσεις το share πριν προλάβεις να σκεφτείς λογικά. Πριν αποφασίσεις να το στείλεις στο group chat σου, κάνε μια γρήγορη έρευνα. Έλεγξε την πηγή του λογαριασμού και δες αν η συγκεκριμένη είδηση αναπαράγεται από επίσημα και έγκυρα ειδησεογραφικά μέσα.

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