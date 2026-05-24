Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Social & Tech 24.05.2026

Πώς να διαλέξεις laptop το 2026: Ο απόλυτος οδηγός αγοράς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ψάχνεις το επόμενο laptop σου; Μάθε τα 3 βασικά tips για επεξεργαστή, RAM και SSD που θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις το κατάλληλο
Ειρήνη Στόφυλα

Η αγορά ενός laptop μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε «πονοκέφαλο», ειδικά όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με αμέτρητους κωδικούς, επεξεργαστές και τεχνικά χαρακτηριστικά που μοιάζουν με κινέζικα. Με τόσα μοντέλα, διαφορετικά χαρακτηριστικά και τεχνικά specs, δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβεις τι ακριβώς χρειάζεσαι. Το ιδανικό laptop για ‘σένα δεν είναι απαραίτητα αυτό με τις πιο πολλές λειτουργίες ή το πιο ακριβό, είναι αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, τον τρόπο που το χρησιμοποιείς και το budget που έχεις.

laptop
Πηγή: Pexels

Παρακάτω θα βρεις 3 χρήσιμα tips που θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις το laptop που σου ταιριάζει πραγματικά, χωρίς άγχος ή λάθος επιλογές. Στόχος είναι να ξεκαθαρίσεις τι χρειάζεσαι στην πράξη και όχι να μπερδευτείς με ατελείωτα τεχνικά χαρακτηριστικά και «δελεαστικές» προσφορές. Με λίγη σωστή καθοδήγηση, η επιλογή γίνεται πολύ πιο απλή και στοχευμένη. Έτσι θα αποφύγεις μια αγορά που μπορεί να μην σε καλύψει στο μέλλον και θα επενδύσεις σωστά τα χρήματά σου.

Το WiFi σου κολλάει; Δες αυτές τις 3 εύκολες λύσεις που θα κάνουν τη διαφορά

1. Σκέψου τι θα κάνεις με το laptop

Δεν χρειάζεται να κοιτάς τα πιο «δυνατά» specs αν δεν τα χρειάζεσαι.

Άτομο που χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή για αποστολή email στο Gmail.
Πηγή: Pexels
  • Για απλή χρήση (σερφάρισμα, Netflix, Word/Excel): Ένα ελαφρύ laptop με Core i3 / i5 και 8GB RAM είναι αρκετό.
  • Για δημιουργία περιεχομένου, επεξεργασία φωτογραφιών ή video: Ψάξε Core i7 / Ryzen 7 και τουλάχιστον 16GB RAM.
  •  Για gaming ή απαιτητικές εφαρμογές: Δώσε προτεραιότητα σε καλή κάρτα γραφικών (GPU) και ισχυρό επεξεργαστή.

2. Μην ξεχνάς την αυτονομία μπαταρίας και το βάρος

Το laptop σου πρέπει να «ταιριάζει» στον τρόπο ζωής σου.Ένα laptop με μεγαλύτερη αυτονομία σημαίνει λιγότερη ανάγκη για φορτιστή και περισσότερη ελευθερία.

@tweetytany

Do you prefer Windows or Mac? 🧐 I finally switched sides #microsoft #laptop #study #aestheticvideos #corporatelife

♬ original sound – tweetytany

  • Αν το χρησιμοποιείς στην καφετέρια ή μετακινείσαι συχνά, επίλεξε μοντέλο με καλή μπαταρία (8+ ώρες) και ελαφρύ βάρος (1–1.5 Kg).
  • Αν θα το έχεις κυρίως στο σπίτι, μπορείς να κινηθείς σε πιο «βαριά» μοντέλα με περισσότερη δύναμη.

3. Δώσε βάση στον αποθηκευτικό χώρο και τη RAM

Δημιουργός περιεχομένου χρησιμοποιεί smartphone για τα social media, Facebook και Instagram.
Πηγή: Freepik
  • SSD (512GB ή 1TB): Ανεβάζει πολύ τη ταχύτητα του υπολογιστή σε σχέση με τον παλιό μηχανικό δίσκο (HDD).
  • RAM 8GB – 16GB: Επηρεάζει άμεσα το πόσα tasks μπορείς να τρέξεις ταυτόχρονα χωρίς «κολλήματα».

Μικρό tip: Αν σκοπεύεις να δουλεύεις με πολλαπλά προγράμματα ταυτόχρονα, ένα laptop με 16GB RAM και SSD 1TB είναι sweet spot.

@camilleumm

Santa Arrived earlier 🎅✨ unboxing my new Lenovo Yoga Laptop ( Tablet & Laptop the same time ). 💡@Lenovo #tablet #desktop #device #techtok #lenovo #lenovoyoga #gadget #technology #unboxingvideo #productivity

♬ 时尚魅惑慵懒复古 – If I Could Fly – ALEKSANDAR KIPROV

Το καλύτερο laptop για ‘σένα είναι εκείνο που καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες, την αυτονομία και τη φορητότητά του, αλλά και το διαθέσιμο budget σου. Μην κάνεις αγορά βασισμένος αποκλειστικά στη μάρκα ή στο hype. Αφιέρωσε χρόνο να ψάξεις, να συγκρίνεις και να διαβάσεις reviews, ώστε να βεβαιωθείς ότι η επιλογή σου θα σε καλύψει σε βάθος χρόνου. Ένα laptop αποτελεί επένδυση, και όσο πιο καλά ταιριάζει στον τρόπο που το χρησιμοποιείς, τόσο πιο πολύ θα σε εξυπηρετήσει στην καθημερινότητά σου.

Πώς να βγάζεις φωτογραφίες σαν influencer – 5 μυστικά που δεν σου λένε

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

laptop tips αγορά έρευνα αγοράς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Καλοκαίρι και κήπος: Τα 5 πιο ανθεκτικά φυτά στον καύσωνα

Καλοκαίρι και κήπος: Τα 5 πιο ανθεκτικά φυτά στον καύσωνα

24.05.2026
Επόμενο
5 τρόποι για να ξυπνάς ευκολότερα το πρωί (χωρίς καφέ!)

5 τρόποι για να ξυπνάς ευκολότερα το πρωί (χωρίς καφέ!)

24.05.2026

Δες επίσης

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα
Food

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

24.05.2026
Έχασες το κινητό σου; Δες πώς θα το βρεις μέσα σε 2 λεπτά
Social & Tech

Έχασες το κινητό σου; Δες πώς θα το βρεις μέσα σε 2 λεπτά

23.05.2026
Η Gen Z δεν κρύβει πια την κούρασή της – Η νέα τάση στα social media με τους μαύρους κύκλους
Social & Tech

Η Gen Z δεν κρύβει πια την κούρασή της – Η νέα τάση στα social media με τους μαύρους κύκλους

21.05.2026
Bye bye hangover: Γιατί η νέα γενιά προτιμάει να παρτάρει μεσημέρι και χωρίς αλκοόλ
Social & Tech

Bye bye hangover: Γιατί η νέα γενιά προτιμάει να παρτάρει μεσημέρι και χωρίς αλκοόλ

20.05.2026
MAD Tech News: Από τη μήνυση της Dua Lipa, στην απόλυτη AI μεταμόρφωση των iPhone
Social & Tech

MAD Tech News: Από τη μήνυση της Dua Lipa, στην απόλυτη AI μεταμόρφωση των iPhone

19.05.2026
«Girl Dinner»: Το viral trend που ξεκίνησε από ένα «τσιμπολόγημα» και έγινε lifestyle
Social & Tech

«Girl Dinner»: Το viral trend που ξεκίνησε από ένα «τσιμπολόγημα» και έγινε lifestyle

19.05.2026
Θες να γίνεις influencer; 5 βήματα για να ξεκινήσεις
Social & Tech

Θες να γίνεις influencer; 5 βήματα για να ξεκινήσεις

15.05.2026
Οδηγός TikTok: Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις
Social & Tech

Οδηγός TikTok: Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις

15.05.2026
TikTok GO: Το TikTok μπαίνει δυναμικά στον χώρο των ταξιδιών
Social & Tech

TikTok GO: Το TikTok μπαίνει δυναμικά στον χώρο των ταξιδιών

13.05.2026
«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!