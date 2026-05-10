Το WiFi σου κολλάει; Δες αυτές τις 3 εύκολες λύσεις που θα κάνουν τη διαφορά

Ειρήνη Στόφυλα

Το αργό WiFi είναι από τα πιο εκνευριστικά πράγματα στο σπίτι, ειδικά όταν κόβεται στη μέση ενός βίντεο, μια ςκλήση ή ενός game. Τα καλά νέα; Δεν χρειάζεται πάντα τεχνικός ή νέο router. Συχνά, ένα απλό «hack» μπορεί να βελτιώσει αισθητά τη σύνδεση και να κάνει το internet σου πιο σταθερό.

1. Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο (The DIY Antenna)

Αν το router σου είναι σε μια γωνία και το σήμα φεύγει προς τον τοίχο αντί για το δωμάτιό σου, φτιάξε έναν «ανακλαστήρα».

Πώς: Πάρε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο (ή ένα κουτάκι αναψυκτικού κομμένο στη μέση) και τοποθέτησέ το σαν «πιάτο» πίσω από τις κεραίες του router.

Γιατί: Το αλουμίνιο θα ανακατευθύνει τα κύματα προς την κατεύθυνση που θέλεις, αντί να τα αφήνει να χάνονται στο κενό.

2. Ο κανόνας του «Center & High»

Το WiFi εκπέμπει σήμα προς τα κάτω και γύρω-γύρω. Αν το έχεις στο πάτωμα ή κρυμμένο μέσα σε ντουλάπι, το πνίγεις.

Η λύση: Βάλ’ το σε ένα ανοιχτό ράφι και όσο πιο ψηλά γίνεται. Το σήμα θα «βρέχει» σε όλο το σπίτι πολύ πιο αποτελεσματικά.

3. Μακριά από τον καθρέφτη και το φούρνο μικροκυμάτων

Οι καθρέφτες αντανακλούν το σήμα και το μπερδεύουν, ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων εκπέμπει στην ίδια συχνότητα και κάνει παρεμβολές.

Η λύση: Κράτα το router τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από μεταλλικές επιφάνειες και μεγάλες συσκευές.

 Extra Tip

Αν το router σου είναι dual-band, μπες στις ρυθμίσεις και άλλαξε το κανάλι στα 5GHz για τις συσκευές που είναι κοντά (κινητό, laptop). Είναι πολύ πιο γρήγορο και έχει λιγότερη «κίνηση» από το κλασικό 2.4GHz.

