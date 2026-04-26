Social & Tech 26.04.2026

Έστειλες email κατά λάθος; Δες πώς να ακυρώσεις την αποστολή για να σωθείς

Ξέχασες το αρχείο ή έκανες typo; Μην ανησυχείς! Ενεργοποίησε το Undo Send στο Gmail και διορθώσε το mail σου πριν φύγει οριστικά
Ειρήνη Στόφυλα

Σου έχει συμβεί να πατήσεις «Αποστολή» και το επόμενο δευτερόλεπτο να συνειδητοποιήσεις ότι ξέχασες το attachment, έκανες ένα τραγικό typo ή (ακόμα χειρότερα) έστειλες το mail σε λάθος παραλήπτη;

zoumpoulia

Μην πανικοβάλλεσαι. Το Gmail έχει ένα «κουμπί πανικού» που μπορεί να σε σώσει, αρκεί να ξέρεις πώς να το ρυθμίσεις σωστά. Από προεπιλογή, το περιθώριο ακύρωσης είναι πολύ μικρό (μόλις 5 δευτερόλεπτα), αλλά μπορείς να το αυξήσεις στα 30 δευτερόλεπτα, δίνοντάς σου χρόνο να διορθώσεις το λάθος.

Πώς να το ενεργοποιήσεις (Step-by-Step)

  1. Άνοιξε το Gmail από τον υπολογιστή σου.

  2. Πάτα το εικονίδιο με το γρανάζι (Ρυθμίσεις) πάνω δεξιά και επίλεξε «Δείτε όλες τις ρυθμίσεις».

  3. Στην καρτέλα «Γενικά», βρες την ενότητα «Ακύρωση αποστολής».

  4. Στο dropdown μενού «Περίοδος ακύρωσης αποστολής», άλλαξε τα 5 δευτερόλεπτα σε 30.

  5. Σημαντικό: Σκρόλαρε μέχρι κάτω και πάτα «Αποθήκευση αλλαγών».

Τι θα συμβεί μετά: Κάθε φορά που στέλνεις ένα mail, θα εμφανίζεται κάτω αριστερά ένα μικρό μαύρο πλαίσιο με την επιλογή «Αναίρεση». Θα έχεις μισό λεπτό στη διάθεσή σου για να το πατήσεις και να φέρεις το email πίσω στα drafts σου!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

email Gmail Hack
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 tech μυστικά που θα αλλάξουν την ζωή σου (προς το καλύτερο!)

26.04.2026
Επόμενο
Routine Break: 4 ιδέες ανανέωσης εμπνευσμένες από το viral χόμπι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

26.04.2026

Δες επίσης

Social & Tech

5 tech μυστικά που θα αλλάξουν την ζωή σου (προς το καλύτερο!)

26.04.2026
Social & Tech

AI για φοιτητές: 4 εργαλεία που είναι καλύτερα από το ChatGPT

25.04.2026
Mad Radio News

Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam

24.04.2026
Social & Tech

A$AP Rocky: Λανσάρει retro gaming κονσόλα που μοιάζει με έργο τέχνης

23.04.2026
Social & Tech

Αγαπούσες τα Playmobil ως παιδί; Τότε θα λατρέψεις και αυτόν τον Εσθονό πολιτικό

22.04.2026
Social & Tech

Mad Tech News: Instagram edit στα σχόλια, αλλαγές στη Roblox και νέα AI εφαρμογή της Google

21.04.2026
Mad Radio News

H Κατερίνα Βλάχου στο Mad Radio 106,2: «Στον κορονοϊό πήρα την απόφαση να ασχοληθώ αποκλειστικά με τα social media»

20.04.2026
Mad Radio News

Η Σίλια Δούμου στο Mad Radio 106,2: «Όλο μου το περιεχόμενο στα social media είναι για να εμπνέει τις γυναίκες»

19.04.2026
Radio & Podcast

Mad Radio 106,2: Τα «Κορίτσια στην Πόλη» απαντούν χωρίς φίλτρο στο πιο fun Q&A

16.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

