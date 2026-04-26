Έστειλες email κατά λάθος; Δες πώς να ακυρώσεις την αποστολή για να σωθείς

Ξέχασες το αρχείο ή έκανες typo; Μην ανησυχείς! Ενεργοποίησε το Undo Send στο Gmail και διορθώσε το mail σου πριν φύγει οριστικά

Σου έχει συμβεί να πατήσεις «Αποστολή» και το επόμενο δευτερόλεπτο να συνειδητοποιήσεις ότι ξέχασες το attachment, έκανες ένα τραγικό typo ή (ακόμα χειρότερα) έστειλες το mail σε λάθος παραλήπτη;

Μην πανικοβάλλεσαι. Το Gmail έχει ένα «κουμπί πανικού» που μπορεί να σε σώσει, αρκεί να ξέρεις πώς να το ρυθμίσεις σωστά. Από προεπιλογή, το περιθώριο ακύρωσης είναι πολύ μικρό (μόλις 5 δευτερόλεπτα), αλλά μπορείς να το αυξήσεις στα 30 δευτερόλεπτα, δίνοντάς σου χρόνο να διορθώσεις το λάθος.

Mad Tech News: Νέο update στο Slay the Spire 2 και αλλαγές στο gameplay

Πώς να το ενεργοποιήσεις (Step-by-Step)

Άνοιξε το Gmail από τον υπολογιστή σου. Πάτα το εικονίδιο με το γρανάζι (Ρυθμίσεις) πάνω δεξιά και επίλεξε «Δείτε όλες τις ρυθμίσεις». Στην καρτέλα «Γενικά», βρες την ενότητα «Ακύρωση αποστολής». Στο dropdown μενού «Περίοδος ακύρωσης αποστολής», άλλαξε τα 5 δευτερόλεπτα σε 30. Σημαντικό: Σκρόλαρε μέχρι κάτω και πάτα «Αποθήκευση αλλαγών».

Τι θα συμβεί μετά: Κάθε φορά που στέλνεις ένα mail, θα εμφανίζεται κάτω αριστερά ένα μικρό μαύρο πλαίσιο με την επιλογή «Αναίρεση». Θα έχεις μισό λεπτό στη διάθεσή σου για να το πατήσεις και να φέρεις το email πίσω στα drafts σου!

Mad Tech News: Instagram edit στα σχόλια, αλλαγές στη Roblox και νέα AI εφαρμογή της Google