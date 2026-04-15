Mad Tech News: Νέο update στο Slay the Spire 2 και αλλαγές στο gameplay

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο των Mad Tech News παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες εξελίξεις από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming. Από μεγάλες αλλαγές στις εφαρμογές επικοινωνίας μέχρι νέα updates σε δημοφιλή games και εξελίξεις στο smart home, η εκπομπή συγκέντρωσε όλα όσα ενδιαφέρουν τους tech lovers και τους gamers το 2026.

Στον χώρο των mobile εφαρμογών, η Samsung προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή, βάζοντας τέλος στην εφαρμογή Samsung Messages. Από τον Ιούλιο, η βασική επιλογή για αποστολή SMS θα είναι το Google Messages, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται σε αρκετές νεότερες συσκευές Galaxy. Η μετάβαση αυτή φέρνει πιο σύγχρονες λειτουργίες, όπως καλύτερη διαχείριση μηνυμάτων, υποστήριξη πολυμέσων και αυξημένη ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης, βελτιώνοντας συνολικά την εμπειρία επικοινωνίας.

Mad Tech News: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε smartphones, gaming και gadgets

Παράλληλα, στον χώρο του gaming, το Slay the Spire 2 δέχτηκε ένα νέο update που αλλάζει σημαντικά τη ροή του παιχνιδιού. Οι νέοι μηχανισμοί προσθέτουν συστήματα καταγραφής επιτευγμάτων, ενώ διαφοροποιούνται βασικά στοιχεία των καρτών και των builds, δίνοντας περισσότερες στρατηγικές επιλογές στους παίκτες. Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές στα bosses ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας, δημιουργώντας ήδη συζητήσεις στην κοινότητα για πιθανές μελλοντικές διορθώσεις.

Στον κόσμο των παιχνιδιών τρόμου, το Little Nightmares II επιστρέφει σε νέα Enhanced Edition για το Nintendo Switch 2 στις 29 Μαΐου. Η ανανεωμένη έκδοση υπόσχεται βελτιωμένα γραφικά και ακόμη πιο έντονη ατμόσφαιρα, διατηρώντας όμως τον σκοτεινό και αγωνιώδη χαρακτήρα που έκανε τον τίτλο τόσο δημοφιλή. Οι παίκτες θα ακολουθήσουν ξανά τον Mono σε μια εμπειρία γεμάτη ένταση και απειλή.

Τέλος, σημαντικές εξελίξεις έρχονται και στον χώρο του smart home, με την Google να αναβαθμίζει το Google Home και να ενισχύει την ενσωμάτωση του Gemini AI. Οι χρήστες μπορούν πλέον να ελέγχουν τις έξυπνες συσκευές τους με πιο φυσικές φωνητικές εντολές, από τη θερμοκρασία του χώρου μέχρι τον φωτισμό και τις οικιακές συσκευές. Η νέα εμπειρία γίνεται πιο διαδραστική, με καλύτερη κατανόηση εντολών και πιο άμεση επικοινωνία με τον ψηφιακό βοηθό, φέρνοντας το έξυπνο σπίτι ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον.

