Mad Tech News: Ρεκόρ χρηστών για το ChatGPT και νέο iPhone

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο των Mad Tech News παρουσιάστηκαν τα πιο φρέσκα νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming, με έμφαση στα trends, τις κυκλοφορίες και τις καινοτομίες που απασχολούν τους λάτρεις της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Η εκπομπή ανέδειξε σημαντικές εξελίξεις σε AI, gadgets, social media και gaming, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για ό,τι αξίζει να γνωρίζει κανείς.

Στον χώρο του gaming, τα νέα δεν ήταν όλα ευχάριστα, καθώς το HighGuard, το φιλόδοξο hero shooter της Wild Light Entertainment, έκλεισε τους servers του μόλις 45 μέρες μετά το λανσάρισμά του. Παρά το δυνατό reveal στα The Game Awards και το hype από την ομάδα των βετεράνων developers, η πτώση των παικτών και τα προβλήματα απόδοσης οδήγησαν νωρίς στο shutdown. Ωστόσο, θα κυκλοφορήσει ένα τελευταίο update με νέο warden όπλο και σύστημα progression, καλώντας τους φαν για ένα αποχαιρετιστήριο run.

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να σπάει ρεκόρ. Το ChatGPT έφτασε τους 900 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες, με την OpenAI να ανακοινώνει επίσης 50 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας μέσα σε τέσσερις μήνες ήταν εντυπωσιακή, με αύξηση 100 εκατομμυρίων χρηστών σε σύντομο χρονικό διάστημα, δείχνοντας πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην καθημερινότητα.

Στον τομέα των gadgets, η Apple ανακοίνωσε το iPhone 17e, τη νέα value-for-money επιλογή της σειράς iPhone 17, με διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο (256 GB), μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά 30% και νέο εξαπύρηνο επεξεργαστή που είναι έως δύο φορές ταχύτερος από αυτόν του iPhone 11, επιτρέποντας απαιτητικές εργασίες και λειτουργίες AI.

Οι λάτρεις της τεχνολογίας έχουν επίσης ραντεβού στο Mad Forum 2026 την Τετάρτη 11 Μαρτίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με θέματα όπως η AI στη μουσική, τα πνευματικά δικαιώματα, το TikTok και η πολιτική ενημέρωση, οι ψηφιακές απαγορεύσεις και η ελληνική urban rap. Η είσοδος είναι δωρεάν, με πλήθος χορηγών και υποστηρικτών, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν και να εγγραφούν στο www.madgr/madforum.

