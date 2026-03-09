Tech News 09.03.2026

Mad Tech News: Ρεκόρ χρηστών για το ChatGPT και νέο iPhone

Τα τελευταία Mad Tech News φέρνουν shutdown του HighGuard, 900 εκατ. χρήστες ChatGPT, iPhone 17e και το Mad Forum 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο των Mad Tech News παρουσιάστηκαν τα πιο φρέσκα νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming, με έμφαση στα trends, τις κυκλοφορίες και τις καινοτομίες που απασχολούν τους λάτρεις της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Η εκπομπή ανέδειξε σημαντικές εξελίξεις σε AI, gadgets, social media και gaming, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για ό,τι αξίζει να γνωρίζει κανείς.

Στον χώρο του gaming, τα νέα δεν ήταν όλα ευχάριστα, καθώς το HighGuard, το φιλόδοξο hero shooter της Wild Light Entertainment, έκλεισε τους servers του μόλις 45 μέρες μετά το λανσάρισμά του. Παρά το δυνατό reveal στα The Game Awards και το hype από την ομάδα των βετεράνων developers, η πτώση των παικτών και τα προβλήματα απόδοσης οδήγησαν νωρίς στο shutdown. Ωστόσο, θα κυκλοφορήσει ένα τελευταίο update με νέο warden όπλο και σύστημα progression, καλώντας τους φαν για ένα αποχαιρετιστήριο run.

Διάβασε επίσης: Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να σπάει ρεκόρ. Το ChatGPT έφτασε τους 900 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες, με την OpenAI να ανακοινώνει επίσης 50 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας μέσα σε τέσσερις μήνες ήταν εντυπωσιακή, με αύξηση 100 εκατομμυρίων χρηστών σε σύντομο χρονικό διάστημα, δείχνοντας πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην καθημερινότητα.

Στον τομέα των gadgets, η Apple ανακοίνωσε το iPhone 17e, τη νέα value-for-money επιλογή της σειράς iPhone 17, με διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο (256 GB), μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά 30% και νέο εξαπύρηνο επεξεργαστή που είναι έως δύο φορές ταχύτερος από αυτόν του iPhone 11, επιτρέποντας απαιτητικές εργασίες και λειτουργίες AI.

Οι λάτρεις της τεχνολογίας έχουν επίσης ραντεβού στο Mad Forum 2026 την Τετάρτη 11 Μαρτίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με θέματα όπως η AI στη μουσική, τα πνευματικά δικαιώματα, το TikTok και η πολιτική ενημέρωση, οι ψηφιακές απαγορεύσεις και η ελληνική urban rap. Η είσοδος είναι δωρεάν, με πλήθος χορηγών και υποστηρικτών, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν και να εγγραφούν στο www.madgr/madforum.

Διάβασε επίσης: Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch

Δες κι αυτό…
.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Chat GPT mad tech news
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

O Mr. Music στο Mad Radio 106,2: «O Akylas έχει γίνει εξαγώγιμο πολιτιστικό προϊόν»

Ο θησαυρός του One Piece υπάρχει πραγματικά και οι fans βουτούν στον ωκεανό για να το βρουν

Το viral video του CEO της McDonald’s και η απάντηση της Burger King

MAD FORUM 2026: Νέοι, μουσική και Τεχνητή Νοημοσύνη σε έναν κόσμο που αλλάζει

Οι γυναίκες που άλλαξαν τη μουσική ιστορία: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 διαλέγουν τις δικές τους βασίλισσες

Ο Stylianos στο Mad Radio 106,2: «Έχω συνεργαστεί σε ταινίες με τη Margot Robbie και την Millie Bobby Brown»

Rosanna Mailan στο Mad Radio 106,2: «Είμαι μητέρα κι αυτό είναι το μεγαλύτερο άλμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

Η Samsung παρουσιάζει τη σειρά Galaxy S26: Το πιο διαισθητικό Galaxy AI smartphone μέχρι σήμερα

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αποκαλύπτουν τι φορούν κάθε μέρα στο στούνιο

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…