Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

Όλα τα φρέσκα updates από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming, σε ένα επεισόδιο γεμάτο καινοτομίες και επανεκδόσεις cult τίτλων

Στο τελευταίο επεισόδιο των Mad Tech News, παρουσιάστηκαν τα πιο φρέσκα νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming, με όλα τα trends και τις κυκλοφορίες που αξίζει να ξέρει κανείς.

Το AI chatbot Gemini της Google ξεπέρασε τους 750 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, αφήνοντας πίσω το Meta AI και πλησιάζοντας το ChatGPT, που υπολογίζεται ότι έχει περίπου 810 εκατομμύρια χρήστες. Η δυναμική των chatbots δείχνει πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας.

Στον τομέα των καινοτομιών, η OpenAI παρουσίασε τα smart earbuds Sweet Pea, ένα ζευγάρι έξυπνων ακουστικών που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας με την τεχνολογία, παρέχοντας real-time μεταφράσεις, πληροφορίες και υποστήριξη, μειώνοντας την εξάρτηση από οθόνες και πληκτρολόγια.

Το YouTube επεκτείνει την δυνατότητα αυτόματης μεταγλώττισης (auto dubbing) σε 27 γλώσσες, με στόχο να διευκολύνει creators και θεατές παγκοσμίως, ενώ η ελληνική γλώσσα δεν υποστηρίζεται ακόμη.

Στον χώρο του gaming, το Fear Effect 2: Retro Hell επιστρέφει στις 27 Φεβρουαρίου για PS5, PS4, Nintendo Switch και PC μέσω Steam. Το παιχνίδι μεταφέρει τους παίκτες στο Χονγκ Κονγκ του 2048, συνδυάζοντας high tech, υπερφυσικά στοιχεία και σκοτεινή ατμόσφαιρα, υπόσχοντας μια φρέσκια εμπειρία για τους φαν του cult τίτλου του 2001.

