Mad TV News 28.01.2026

Mad Tech News: Threads, TikTok, ChatGPT και Pokémon Go

Τα πιο φρέσκα tech και gaming νέα, από το Threads και το TikTok μέχρι τις διαφημίσεις στο ChatGPT και τα Pokémon Go events
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Χρύσα επιστρέφει με ένα ακόμα επεισόδιο των Mad Tech News, φέρνοντας στους tech lovers τα πιο πρόσφατα και συναρπαστικά νέα από τον χώρο της τεχνολογίας και του gaming. Από την κοινωνική δικτύωση μέχρι τις τελευταίες εξελίξεις στα αγαπημένα μας παιχνίδια, δεν λείπει τίποτα.

Το Threads της Meta φαίνεται πως έχει φτάσει πλέον σε νέα ύψη, ξεπερνώντας το X σε ημερήσιους ενεργούς χρήστες στις mobile πλατφόρμες iOS και Android παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της Similarweb, η εφαρμογή της Meta συγκεντρώνει 141,5 εκατομμύρια χρήστες, ενώ το X μετρά 125 εκατομμύρια. Στις ΗΠΑ, το X έχει σήμερα μόνο τους μισούς ημερήσιους ενεργούς χρήστες κινητού σε σχέση με πέρυσι, μια αλλαγή που σίγουρα θα συζητηθεί έντονα στον τεχνολογικό χώρο.

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στο TikTok, με την πλατφόρμα να εφαρμόζει νέα τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση αυτή στοχεύει στον εντοπισμό ανηλίκων κάτω των 13 ετών και έρχεται σε συνέχεια των πιέσεων για περιορισμούς στα social media για χρήστες κάτω των 16. Το νέο σύστημα θα αξιολογεί στοιχεία όπως τα προσωπικά δεδομένα, η αναγνώριση προσώπου και οι αναρτήσεις φωτογραφιών και βίντεο, ακολουθώντας παραδείγματα χωρών όπως η Αυστραλία.

Στον χώρο των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, η OpenAI ξεκινά δοκιμές για χορηγούμενες διαφημίσεις μέσα στο ChatGPT, οι οποίες θα εμφανίζονται σε συνδεδεμένους χρήστες και σε όσους χρησιμοποιούν την δωρεάν έκδοση ή το ChatGPT Go. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι οι διαφημίσεις δεν θα επηρεάζουν τις απαντήσεις που λαμβάνουν οι χρήστες. Τέλος, οι gamers έχουν πλέον ημερομηνίες για τα Community Day Events στο Pokémon Go την άνοιξη: 14 Μαρτίου, 11 Απριλίου, 9 Μαΐου και 16 Μαΐου, υποσχόμενα πολλές ώρες διασκέδασης και αγαπημένα Pokémon surprises.

Με αυτά τα updates, τα Mad Tech News συνεχίζουν να κρατούν το κοινό ενημερωμένο και συντονισμένο στις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας και του gaming. Για περισσότερα νέα και tips, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το mat.gr και να παραμένουν πάντα μπροστά στις εξελίξεις.

