«Το Ψέμα του Μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ στο Σύγχρονο Θέατρο

H Ομάδα Νάμα και το Σύγχρονο Θέατρο παρουσιάζουν το βραβευμένο έργο του κορυφαίου Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Σαμ Σέπαρντ «Το Ψέμα του Μυαλού» (Α lie of the mind) σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη.

Ένα εξαιρετικό έργο της αμερικάνικης δραματουργίας που σπάνια ανεβαίνει στην Ελλάδα.

Ένα βαθύ, εσωτερικό, σκοτεινό και ποιητικό αμερικανικό δράμα που εξετάζει την αγάπη, την παράνοια και την καταστροφή όπως μόνο ο Σαμ Σέπαρντ ξέρει να κάνει, ισορροπώντας μεταξύ ωμού ρεαλισμού και ποιητικότητας. Το έργο κινείται ανάμεσα στην τρέλα, τη φαντασία και τη μνήμη, δείχνοντας πως ο άνθρωπος κατασκευάζει «ψέματα του μυαλού» για να επιβιώσει από τον πόνο.

Τους ρόλους ερμηνεύει ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών: Μελέτης Γεωργιάδης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Κατερίνα Γιαμαλή, Ορέστης Τζιόβας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Βαγγέλης Αμπατζής, Ήβη Νικολαΐδου, Μαρία Δαμασιώτη.

«Το Ψέμα του Μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ, αν και γράφτηκε το 1985, πραγματεύεται ζητήματα που σήμερα είναι πιο επίκαιρα παρά ποτέ. Απομονώνει και εξετάζει το αρχέτυπο του σκληραγωγημένου Αμερικανού από την Άγρια Δύση του παρελθόντος, ως αντανάκλαση ενός ανώμαλου ψυχολογικού τοπίου στο σήμερα, του οποίου όλοι γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες μέσω των ειδήσεων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το έργο επικεντρώνεται στην καταστροφική σχέση ενός ζευγαριού, του Τζέικ και της Μπεθ. Αρχίζει μετά από μια πράξη βίας: ο Τζέικ, πεπεισμένος ότι η γυναίκα του Μπεθ τον έχει απατήσει, την ξυλοκοπεί άγρια — τόσο που μένει βαριά τραυματισμένη και νοσηλεύεται. Από εκεί ξεκινά μια πορεία τρέλας, ενοχής και αποξένωσης ανάμεσα σε δύο οικογένειες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.

Τι επιπτώσεις έχει η κακοποίηση, η μνήμη και η ψευδαίσθηση πάνω στην ατομική και οικογενειακή ταυτότητα; Οι οκτώ χαρακτήρες των δύο οικογενειών του ζευγαριού, παγιδευμένοι στη δική τους εσωτερική πραγματικότητα, προσπαθούν να βρουν την αλήθεια τους μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις και ψέματα. Η ζωή, τα συναισθήματα και οι σχέσεις των ηρώων μεταξύ τους χρησιμοποιούνται ως αλληγορικές αναφορές στην αμερικανική σημερινή κοινωνία, μια κοινωνία όπου όλα είναι εκτός ισορροπίας.

Η ψευδαίσθηση του Αμερικανικού Ονείρου καταρρίπτεται παταγωδώς. Ο μύθος της Αμερικής του 20ου αιώνα αποσυντίθεται και ανασυντίθεται με ένα νέο πιο τρομακτικό πρόσωπο. Ο Τζέικ, ο κακοποιητικός και ατημέλητος σύζυγος, σε πλήρη σύγχυση, φορώντας μόνο το εσώρουχό του και έχοντας την αμερικανική σημαία στην πλάτη του, όπως ο Σούπερμαν την μπέρτα του, άντρας και παιδί ταυτόχρονα, μετατρέπεται ακούσια σε σύμβολο της παράνοιας της σύγχρονης Αμερικής.

«Το Ψέμα του Μυαλού» αποτελεί μέρος της «οικογενειακής τριλογίας» του Σέπαρντ, μαζί με τα έργα «Θαμμένο παιδί» (Buried Child) και «True West».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Γιώργος Χατζηνικολάου

Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη

Σκηνικά, συνεργάτης σκηνοθεσίας: Γιώργος Χατζηνικολάου

Κοστούμια: Γιώργος Χατζηνικολάου, Μαρία Αναματερού

Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Κίνηση: Μαργαρίτα Τρίκκα

Μουσική & Sound design: Άγγελος Αγγελίδης

Φωτογραφίες: Νικόλας Κωστής, Γιώργος Χατζηνικολάου

Βοηθοί σκηνοθέτιδος: Μαρίνα Δημητριάδη, Εβελίνα Μαντή, Θαλασσινή Μπιτσάνσκι

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Τρέιλερ παράστασης: Νικόλας Κωστής

Social Media: Loox Media

Επικοινωνία-Προβολή στα Μ.Μ.Ε: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Βοηθός παραγωγής: Μαρία Φιλοπούλου

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Αναματερού

Παραγωγή: Ομάδα Νάμα

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Μελέτης Γεωργιάδης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Κατερίνα Γιαμαλή, Ορέστης Τζιόβας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Βαγγέλης Αμπατζής, Ήβη Νικολαΐδου, Μαρία Δαμασιώτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη 21:15

Πέμπτη 21:00

Σάββατο 18:15

Κυριακή 18:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-psema-tou-myalou

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Α’ ζώνη 25€

Β’ ζώνη 22€, Μειωμένα (Φοιτητικό, Ανέργων, 70+, ΑΜΕΑ) 19€

Γ’ ζώνη 19€, Μειωμένα (Φοιτητικό, Ανέργων, 70+, ΑΜΕΑ) 17€

Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου Α’ ζώνη 22€

Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου Β’ και Γ‘ ζώνη 17€

Σύγχρονο Θέατρο

Ευμολπιδών 45

τηλέφωνο: 210 3464380

[email protected], www.sychronotheatro.gr

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.