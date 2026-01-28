Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»

Όσα δεν γνωρίζατε για την Ελληνίδα κωμικό που συγκίνησε και ενέπνευσε όλο τον πλανήτη.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.