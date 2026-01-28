Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»

Η Κατερίνα Βρανά δεν είναι απλώς μια stand-up comedian, είναι μια δύναμη της φύσης που κατάφερε να μετατρέψει την προσωπική της τραγωδία στο πιο αισιόδοξο success story της ελληνικής (και διεθνούς) σκηνής. Το 2017, κατά τη διάρκεια περιοδείας στη Μαλαισία, η ζωή της άλλαξε ριζικά όταν υπέστη σοβαρή λοίμωξη που οδήγησε σε σηπτικό σοκ και την άφησε με μόνιμες κινητικές δυσκολίες και προβλήματα στην όραση και την ομιλία. Αντί όμως να το βάλει κάτω, επέστρεψε στη σκηνή πιο αστεία από ποτέ.
Πάμε να δούμε 5+1 πράγματα που ίσως δεν ήξερες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου».
1. Ψηφίστηκε ως μία από τις πιο αστείες γυναίκες στον κόσμο
Πριν καν την περιπέτεια της υγείας της, η Κατερίνα είχε κατακτήσει το Λονδίνο. Το 2016, στον παγκόσμιο διαγωνισμό του CNN «Laugh Factory’s Funniest Person in the World», έφτασε μέχρι τον τελικό, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Ήταν η μοναδική γυναίκα που έφτασε τόσο ψηλά εκείνη τη χρονιά, αποδεικνύοντας ότι το χιούμορ της δεν έχει σύνορα.
2. Ξεκίνησε ως ηθοποιός (και μάλιστα του σοβαρού)
Μπορεί σήμερα να μας κάνει να δακρύζουμε από τα γέλια, αλλά οι σπουδές της ήταν στην υποκριτική στο Λονδίνο. Για χρόνια δούλευε ως ηθοποιός σε θεατρικές παραστάσεις, μέχρι που ανακάλυψε ότι ο αυτοσχεδιασμός και το stand-up της ταίριαζαν πολύ περισσότερο. Όπως λέει και η ίδια, η ελευθερία του να λες τα δικά σου λόγια είναι ασύγκριτη.
3. Το Staying Alive δεν είναι απλώς ένας τίτλος
Η παράστασή της Staying Alive (Σχεδόν Πέθανα) είναι ένα αριστούργημα μαύρου χιούμορ και αυτοσαρκασμού. Σε αυτήν, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς παραλίγο να πεθάνει στη Μαλαισία, πώς ήταν το κώμα και πώς είναι η ζωή σε αναπηρικό αμαξίδιο. Κατάφερε να κάνει τον θάνατο να φαίνεται γελοίος, βοηθώντας χιλιάδες ανθρώπους να δουν τις δικές τους δυσκολίες με άλλο μάτι.
4. Είναι η Master των γλωσσών και της προφοράς
Ένα από τα πιο δυνατά της σημεία στο stand-up είναι η ικανότητά της να εναλλάσσεται μεταξύ ελληνικών και αγγλικών, παίζοντας με τα στερεότυπα των δύο λαών. Έχει την ικανότητα να σατιρίζει την ελληνική πραγματικότητα στους ξένους και τη βρετανική ακαμψία στους Έλληνες, κάνοντάς τους όλους να ταυτίζονται.
5. Η Iron Maiden της κωμωδίας
Οι γιατροί της έδιναν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης και ακόμα λιγότερες πιθανότητες να μιλήσει ή να περπατήσει ξανά. Η Κατερίνα όμως τους διέψευσε πανηγυρικά. Η αποκατάστασή της είναι ένας καθημερινός άθλος. Η δύναμη της θέλησής της είναι τέτοια που ακόμα και όταν η ομιλία της ήταν πολύ αργή, εκείνη επέμενε να ανέβει στη σκηνή, λέγοντας: «Απλώς θα πληρώνετε το ίδιο εισιτήριο για μια παράσταση που τώρα διαρκεί διπλάσια ώρα!».
6. Θα τη δούμε στην παρουσίαση της Eurovision 2026
Ναι, καλά διάβασες! Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, θα είναι μία από τους παρουσιαστές του ελληνικού εθνικού τελικού (Sing for Greece) για τη Eurovision 2026, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα. Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη για την πρόταση του Καπουτζίδη, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για την ορατότητα των ατόμων με αναπηρία να αναλαμβάνουν τέτοιους ρόλους στην κρατική τηλεόραση.
