Ο Tom Cruise αφήνει το Λονδίνο και επιστρέφει αιφνιδιαστικά στις ΗΠΑ

Ο Tom Cruise φέρεται να επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από πολυετή διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Mail on Sunday. Η είδηση έχει προκαλέσει έκπληξη, καθώς ο σταρ του Χόλιγουντ είχε εγκατασταθεί μόνιμα στο Λονδίνο τα τελευταία χρόνια και είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς με τη βρετανική κοινωνική και καλλιτεχνική ζωή. Ο Tom Cruise διέμενε σε πολυτελές διαμέρισμα στο Knightsbridge του Λονδίνου, αξίας περίπου 35 εκατομμυρίων λιρών. Πρόσφατα, προσωπικό του κτιρίου φέρεται να είδε συνεργεία να απομακρύνουν κιβώτια με προσωπικά αντικείμενα από το ρετιρέ που είχε θέα το Hyde Park, γεγονός που άφησε άναυδους τους εργαζόμενους λόγω της ξαφνικής φύσης της μετακόμισης.

Ο Tom Cruise έδειχνε να απολαμβάνει τη ζωή στο Λονδίνο. Κάθε πρωί έβγαινε για τρέξιμο στο Hyde Park. Απολάμβανε τις βόλτες στη γειτονιά, αλλά και το να επιβιβάζεται στο ελικόπτερο από το Battersea Heliport για να πετά προς τη βρετανική ύπαιθρο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε γίνει ταυτόχρονα η επαγγελματική του έδρα και ο ιδιωτικός του χώρος. Ο Tom Cruise γυρίζει ταινίες στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 40 χρόνια, ωστόσο εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο το 2021. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, εθεάθη επανειλημμένα σε μεγάλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, από το Wimbledon και το φεστιβάλ Glastonbury μέχρι δημόσιες εμφανίσεις με μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Είχε παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Top Gun Maverick» στο Λονδίνο μαζί με τον Πρίγκιπα William και την Πριγκίπισσα Catherine, ενώ συμμετείχε και σε εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Elizabeth. Η κοινωνική του ενσωμάτωση υπήρξε σχεδόν πλήρης. Ο Tom Cruise εμφανίστηκε σε βίντεο για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου, συμμετείχε σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με τον Πρίγκιπα William για τη London Air Ambulance και τιμήθηκε το 2024 από το British Film Institute με ειδική διάκριση για τη συμβολή του στον βρετανικό κινηματογράφο.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την αγάπη του προς τη Βρετανία. Σε δήλωσή του το 2022 είχε πει «υποθέτω ότι είμαι αγγλόφιλος. Περνάω πολύ χρόνο στη Βρετανία και αυτό δεν οφείλεται μόνο σε επαγγελματικούς λόγους. Απλώς μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι ένας φανταστικός συνδυασμός παλιού και νέου και λατρεύω τη βρετανική ύπαιθρο». Η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Tom Cruise από το Λονδίνο, ακόμη και με λεπτομέρειες όπως η αφαίρεση των ειδικών μαύρων κουρτινών που είχε τοποθετήσει στο διαμέρισμά του για να κοιμάται, εντείνει το μυστήριο γύρω από την απόφασή του. Προς το παρόν, οι λόγοι της επιστροφής του στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αδιευκρίνιστοι, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν πρόκειται για μια προσωρινή μετακίνηση ή για το οριστικό τέλος της μακράς του σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο.

