Selena Gomez και Timothée Chalamet ενώνουν δυνάμεις στη νέα animated ταινία «Not Alone»

Με μια ματιά Timothée Chalamet και Selena Gomez θα πρωταγωνιστήσουν στην animated ταινία «Not Alone» της Illumination.

Ο Chalamet δανείζει τη φωνή του σε έναν μοναχικό μηχανικό, ενώ η Gomez σε αστροβοτανολόγο.

Η πλοκή περιλαμβάνει τη συνεργασία τους, τρεις εξωγήινους και έναν διαστημικό αστυνομικό.

Η ταινία αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Απριλίου 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές συνεργασίες των επόμενων ετών μόλις ανακοινώθηκε, καθώς ο Timothée Chalamet και η Selena Gomez θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα animated ταινία της Illumination με τίτλο «Not Alone». Το στούντιο που βρίσκεται πίσω από τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Despicable Me» και «The Super Mario Bros. Movie» αποκάλυψε το νέο του πρότζεκτ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Animation του Annecy, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα των φίλων του animation.

Για τον Timothée Chalamet, το «Not Alone» σηματοδοτεί την πρώτη του συμμετοχή σε ταινία κινουμένων σχεδίων ως ηθοποιός φωνής. Ο δημοφιλής σταρ θα δανείσει τη φωνή του στον Joe, έναν μοναχικό και εσωστρεφή μηχανικό πυραύλων που έχει επιλέξει να ζει ήρεμα και απομονωμένα. Στο πλευρό του θα βρεθεί η Selena Gomez, η οποία θα υποδυθεί τη Fran, μια εξαιρετικά ταλαντούχα αστροβοτανολόγο που εργάζεται πάνω στη δημιουργία του πρώτου πυραύλου στον κόσμο που κινείται με καύσιμο από φυτά.

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Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Όταν ο Joe και η Fran καλούνται να συνεργαστούν για την πρώτη εκτόξευση αυτού του επαναστατικού πυραύλου, η χημεία μεταξύ τους είναι άμεση, όμως κανείς από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα καλός στον έρωτα. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν τρεις εξωγήινοι βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του Joe. Οι Dunk, Welly και Shirm προσπαθούν να ξεφύγουν από έναν υπερβολικά φιλόδοξο αλλά αδέξιο διαστημικό αστυνομικό, τον Zandro. Οι εξωγήινοι αντιλαμβάνονται ότι ο πύραυλος της Fran ίσως είναι η μοναδική τους ευκαιρία να επιστρέψουν με ασφάλεια στον πλανήτη τους».

Timothée Chalamet, Selena Gomez to Voice Star in Universal and Illumination’s ‘Not Alone’ https://t.co/qZOG1ATb88 — The Hollywood Reporter (@THR) June 22, 2026

Τις φωνές των τριών εξωγήινων χαρακτήρων θα χαρίσουν οι Rob Brydon, Diane Morgan και Jamie Demetriou. Παράλληλα, ο Brett Goldstein, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη σειρά «Ted Lasso», θα υποδυθεί τον αξιωματικό Zandro, ενώ στο υποστηρικτικό καστ συμμετέχουν επίσης οι Allison Janney και Lamorne Morris.

Τη σκηνοθεσία του «Not Alone» αναλαμβάνει μια ομάδα έμπειρων δημιουργών της Illumination. Συγκεκριμένα, την ταινία συνυπογράφουν ο Eric Guillon, συν-σκηνοθέτης του «Despicable Me 3» και σχεδιαστής των «Despicable Me» και «Minions», η Claire Dodgson, μοντέρ των «The Lorax» και «Minions», καθώς και ο Jonathan Del Val, συν-σκηνοθέτης των «Minions: The Rise of Gru» και «The Secret Life of Pets 2».

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 16 Απριλίου 2027. Παραγωγός είναι ο ιδρυτής και CEO της Illumination, Chris Meledandri, ενώ χρέη executive producers αναλαμβάνουν οι Joy Poirel, Richard Curtis και David Distenfeld.