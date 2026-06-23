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City Guide 23.06.2026

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

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Αν νιώθεις ότι χρειάζεσαι ένα μικρό διάλειμμα χωρίς να ξοδέψεις ώρες στον δρόμο, αυτές οι επιλογές βρίσκονται πιο κοντά απ' όσο νομίζεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ύδρα, το Γαλαξίδι, το Πόρτο Χέλι και η Λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου είναι ιδανικοί προορισμοί για weekend κοντά στην Αθήνα.
  • Η Ύδρα προσφέρει χαλάρωση και μοναδική αρχιτεκτονική, χωρίς αυτοκίνητα, με γραφικά σοκάκια και λιμάνι.
  • Το Γαλαξίδι ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, το γραφικό λιμάνι, τα νεοκλασικά και τη γαλήνια ατμόσφαιρα.
  • Η Λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου είναι μια φυσική όαση κοντά στην Αθήνα, ιδανική για χαλάρωση στη φύση.
  • Το Πόρτο Χέλι συνδυάζει κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, όμορφες παραλίες και θέα στον Αργοσαρωνικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν φορές που ένα διήμερο ταξίδι αρκεί για να αλλάξεις εντελώς παραστάσεις. Χωρίς αεροπορικά εισιτήρια, πολύμηνο προγραμματισμό ή πολυήμερη άδεια, μπορείς να βρεθείς σε προορισμούς που προσφέρουν χαλάρωση, όμορφα τοπία και καλοκαιρινή διάθεση. Αν αναζητάς ιδέες για το επόμενο weekend, η Ύδρα, το Γαλαξίδι, το Πόρτο Χέλι και η Λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου αποτελούν τέσσερις επιλογές που συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση και ξεχωριστές εμπειρίες.

Παραθαλάσσια όψη ενός γραφικού νησιού κοντά στην Αθήνα, ιδανικός προορισμός για Σαββατοκύριακο.
Πηγή: Unsplash

1. Ύδρα – Το νησί που ο χρόνος κυλά διαφορετικά

Η Ύδρα παραμένει ένας από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα. Χωρίς αυτοκίνητα, με πέτρινα αρχοντικά, γραφικά σοκάκια και μοναδική αρχιτεκτονική, προσφέρει μια εμπειρία που σε μεταφέρει σε άλλη εποχή. Οι βόλτες στο λιμάνι, τα μικρά καφέ δίπλα στη θάλασσα και οι βουτιές στα καθαρά νερά του νησιού δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα χαλαρό καλοκαιρινό διήμερο.

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2. Γαλαξίδι – Η ήρεμη δύναμη της Στερεάς Ελλάδας

Το Γαλαξίδι είναι από εκείνους τους προορισμούς που σε κερδίζουν αμέσως με την αυθεντικότητά τους. Το γραφικό λιμάνι, τα νεοκλασικά αρχοντικά και η γαλήνια ατμόσφαιρα συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα ξεχνάς. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν να χαλαρώσουν δίπλα στη θάλασσα, να απολαύσουν καλό φαγητό και να κάνουν ατελείωτες βόλτες σε ένα από τα ομορφότερα παραθαλάσσια μέρη της Ελλάδας.

Πανοραμική άποψη του παραδοσιακού οικισμού της Ύδρας, ενός από τους κοντινούς προορισμούς για Σαββατοκύριακο κοντά στην Αθήνα.
Πηγή: Unsplash

3. Λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου – Η φυσική όαση που λίγοι γνωρίζουν

Σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας από την Αθήνα, η Λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς για ημερήσια ή διήμερη εκδρομή. Τα γαλήνια νερά της λίμνης, το καταπράσινο τοπίο και η αίσθηση ηρεμίας που προσφέρει το μέρος δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για όσους θέλουν να αποσυνδεθούν από την ένταση της πόλης και να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης μέσα στη φύση.

4. Πόρτο Χέλι – Η κοσμοπολίτικη απόδραση του καλοκαιριού

Δεν είναι τυχαίο ότι το Πόρτο Χέλι θεωρείται εδώ και χρόνια ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για σύντομες αποδράσεις. Η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, οι όμορφες παραλίες και η θέα προς τον Αργοσαρωνικό το κάνουν ιδανικό για ένα weekend γεμάτο καλοκαιρινές εικόνες. Από εκεί μπορείς να επισκεφθείς και τις Σπέτσες ή να απολαύσεις βόλτες δίπλα στη θάλασσα μέχρι αργά το βράδυ.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε διακοπές. Η Ύδρα, το Γαλαξίδι, το Πόρτο Χέλι και η Λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου αποδεικνύουν ότι μερικές από τις πιο όμορφες αποδράσεις βρίσκονται μόλις λίγες ώρες από την Αθήνα, προσφέροντας το τέλειο διάλειμμα από την καθημερινότητα και την ευκαιρία να γεμίσεις εικόνες και ενέργεια για το υπόλοιπο καλοκαίρι.

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