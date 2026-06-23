Καίτη Γαρμπή: Το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε σε ακύρωση 3 συναυλιών

Με μια ματιά Η Καίτη Γαρμπή ακύρωσε τρεις συναυλίες λόγω προβλήματος υγείας.

Η αιτία ήταν μια σοβαρή ψύξη που εξελίχθηκε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Υπάρχει έντονο οίδημα στις φωνητικές χορδές της, απαιτώντας αφωνία.

Η τραγουδίστρια ακολουθεί ειδική αγωγή και ελπίζει σε σύντομη ανάρρωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανησυχία προκάλεσε στους φίλους και τους θαυμαστές της η αποκάλυψη που έκανε η Καίτη Γαρμπή σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, μέσω του οποίου ενημέρωσε το κοινό ότι αναγκάζεται να ακυρώσει τρεις προγραμματισμένες συναυλίες, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

Η ερμηνεύτρια εξήγησε πως το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρέασε τόσο την καθημερινότητά της όσο και τη φωνή της, γεγονός που δεν της επιτρέπει να συνεχίσει κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

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Στο βίντεο που ανάρτησε, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, το πρόβλημα ξεκίνησε μετά από μια έντονη ψύξη στον τελικό του Just The 2 Of Us. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίσει προσωρινή δυσλειτουργία στο χείλος της, για την οποία ακολουθεί θεραπεία με κορτιζόνη εδώ και περίπου έναν μήνα, βλέποντας σταδιακά βελτίωση.

Ωστόσο, η περιπέτεια της υγείας της δεν σταμάτησε εκεί, καθώς η ψύξη εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Μετά την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε έντονο οίδημα στις φωνητικές χορδές της, με τους γιατρούς να της συστήνουν απόλυτη ξεκούραση της φωνής και ειδική θεραπευτική αγωγή.

Για τον λόγο αυτό, η Καίτη Γαρμπή θα μείνει μακριά από τις ζωντανές εμφανίσεις της για το επόμενο διάστημα, ακυρώνοντας τρεις συναυλίες που ήταν ήδη προγραμματισμένες. Παρά τις δυσκολίες, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της υγείας της, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα έχει αναρρώσει πλήρως και θα επιστρέψει κοντά στο κοινό της.