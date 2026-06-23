Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 23.06.2026

Καίτη Γαρμπή: Το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε σε ακύρωση 3 συναυλιών

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Καίτη Γαρμπή αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και εξήγησε γιατί ακυρώνει 3 προγραμματισμένες συναυλίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Καίτη Γαρμπή ακύρωσε τρεις συναυλίες λόγω προβλήματος υγείας.
  • Η αιτία ήταν μια σοβαρή ψύξη που εξελίχθηκε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα.
  • Υπάρχει έντονο οίδημα στις φωνητικές χορδές της, απαιτώντας αφωνία.
  • Η τραγουδίστρια ακολουθεί ειδική αγωγή και ελπίζει σε σύντομη ανάρρωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανησυχία προκάλεσε στους φίλους και τους θαυμαστές της η αποκάλυψη που έκανε η Καίτη Γαρμπή σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, μέσω του οποίου ενημέρωσε το κοινό ότι αναγκάζεται να ακυρώσει τρεις προγραμματισμένες συναυλίες, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

Καίτη Γαρμπή
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Η ερμηνεύτρια εξήγησε πως το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρέασε τόσο την καθημερινότητά της όσο και τη φωνή της, γεγονός που δεν της επιτρέπει να συνεχίσει κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Καίτη Γαρμπή: Από τον δερμάτινο κορσέ στο απόλυτο empowerment act στα Mad VMA 2005

Στο βίντεο που ανάρτησε, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, το πρόβλημα ξεκίνησε μετά από μια έντονη ψύξη στον τελικό του Just The 2 Of Us. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίσει προσωρινή δυσλειτουργία στο χείλος της, για την οποία ακολουθεί θεραπεία με κορτιζόνη εδώ και περίπου έναν μήνα, βλέποντας σταδιακά βελτίωση.

Γαρμπή Σχοινάς
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Ωστόσο, η περιπέτεια της υγείας της δεν σταμάτησε εκεί, καθώς η ψύξη εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Μετά την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε έντονο οίδημα στις φωνητικές χορδές της, με τους γιατρούς να της συστήνουν απόλυτη ξεκούραση της φωνής και ειδική θεραπευτική αγωγή.

https://www.instagram.com/kaitigarbi/
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Για τον λόγο αυτό, η Καίτη Γαρμπή θα μείνει μακριά από τις ζωντανές εμφανίσεις της για το επόμενο διάστημα, ακυρώνοντας τρεις συναυλίες που ήταν ήδη προγραμματισμένες. Παρά τις δυσκολίες, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της υγείας της, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα έχει αναρρώσει πλήρως και θα επιστρέψει κοντά στο κοινό της.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ συναυλίες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Butter Yellow: Το πιο λαχταριστό και φωτεινό χρώμα του καλοκαιριού που έχει κατακτήσει το street style

Butter Yellow: Το πιο λαχταριστό και φωτεινό χρώμα του καλοκαιριού που έχει κατακτήσει το street style

23.06.2026
Επόμενο
Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

23.06.2026

Δες επίσης

Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Μια υπερπαραγωγή εκατομμυρίων που ετοιμάζεται να γράψει ιστορία
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Μια υπερπαραγωγή εκατομμυρίων που ετοιμάζεται να γράψει ιστορία

23.06.2026
Σάκης Ρουβάς: Η επική αντίδρασή του σε viral βίντεο από συναυλία στην Κύπρο
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς: Η επική αντίδρασή του σε viral βίντεο από συναυλία στην Κύπρο

23.06.2026
Όταν ο Στέλιος Ρόκκος ανέβασε μία μικρή θαυμάστρια στη σκηνή – Το viral χιουμοριστικό βίντεο
Μουσικά Νέα

Όταν ο Στέλιος Ρόκκος ανέβασε μία μικρή θαυμάστρια στη σκηνή – Το viral χιουμοριστικό βίντεο

23.06.2026
Jay-Z: Μεγάλοι εορτασμοί στη Νέα Υόρκη για τα 30 χρόνια του εμβληματικού «Reasonable doubt»
Μουσικά Νέα

Jay-Z: Μεγάλοι εορτασμοί στη Νέα Υόρκη για τα 30 χρόνια του εμβληματικού «Reasonable doubt»

23.06.2026
Kanye West: Κυκλοφόρησε η deluxe έκδοση του «Bully» με 2 νέα τραγούδια
Μουσικά Νέα

Kanye West: Κυκλοφόρησε η deluxe έκδοση του «Bully» με 2 νέα τραγούδια

23.06.2026
H Adele επιστρέφει στη μουσική μετά από 2 χρόνια – Οι φήμες για νέο άλμπουμ δυναμώνουν
Μουσικά Νέα

H Adele επιστρέφει στη μουσική μετά από 2 χρόνια – Οι φήμες για νέο άλμπουμ δυναμώνουν

23.06.2026
Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση
Mad Events

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

23.06.2026
Olivia Rodrigo: Το τρίτο Νο1 άλμπουμ και το μεγαλύτερο streaming week της χρονιάς που γράφει ιστορία
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo: Το τρίτο Νο1 άλμπουμ και το μεγαλύτερο streaming week της χρονιάς που γράφει ιστορία

23.06.2026
Lewis Capaldi: Μετά τη δύσκολη μάχη για την υγεία του, επιστρέφει με ολοκαίνουργιο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Lewis Capaldi: Μετά τη δύσκολη μάχη για την υγεία του, επιστρέφει με ολοκαίνουργιο άλμπουμ

23.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους