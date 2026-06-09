Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 09.06.2026

Καίτη Γαρμπή: Από τον δερμάτινο κορσέ στο απόλυτο empowerment act στα Mad VMA 2005

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Μια αναδρομή στην εμβληματική εμφάνιση της Καίτης Γαρμπή στα Mad VMA 2005, όπου η τόλμη και το αντισυμβατικό στυλ συνάντησαν τη μουσική
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία των Mad Video Music Awards που παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού ως ορόσημα αισθητικής και σκηνικής παρουσίας. Μία από αυτές, αναμφίβολα, ήταν η εμφάνιση της Καίτης Γαρμπή το 2005, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το διαχρονικό πλέον «Άκουσε αγόρι μου», παραδίδοντας ένα act που συνδύαζε τον δυναμισμό, την τολμηρή μόδα και μια ανατρεπτική, για τα δεδομένα της εποχής, οπτική.

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Η «φωνή της καρδιάς» εμφανίστηκε στη σκηνή πιο επιβλητική από ποτέ, επιλέγοντας ένα look που εξέπεμπε αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Η Καίτη Γαρμπή φόρεσε έναν εντυπωσιακό, στενό δερμάτινο κορσέ, ο οποίος αγκάλιαζε τέλεια τη σιλουέτα της, διακοσμημένο με ένα λαμπερό διαμαντένιο κολιέ που μαγνήτιζε τα βλέμματα. Το dark makeup look της, σε συνδυασμό με τα έντονα ξασμένα μαλλιά της, ολοκλήρωναν μια εικόνα που απέπνεε μια αίσθηση «femme fatale», απόλυτα εναρμονισμένη με τον ρυθμό και το ύφος του κομματιού.

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Το act της Καίτης δεν ήταν απλώς μια ερμηνεία, αλλά μια ολοκληρωμένη χορογραφική εμπειρία. Οι χορευτές που την πλαισίωναν, υιοθετώντας μια παρόμοια dark αισθητική, έδιναν τον ρυθμό με ακρίβεια και ένταση. Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει τότε η παρουσία των ανδρών χορευτών, οι οποίοι φορούσαν μακριές φούστες και μπότες με τακούνι, μια επιλογή ιδιαίτερα τολμηρή και μπροστά από την εποχή της για τα ελληνικά δεδομένα. Η σκηνική αυτή επιλογή υπογράμμισε τον «empowerment» χαρακτήρα της εμφάνισης, σπάζοντας τα στερεότυπα και προωθώντας μια αντισυμβατική μόδα που σήμερα θεωρείται πρωτοπόρα.

Το «Άκουσε Αγόρι Μου» εκείνο το βράδυ απέκτησε μια άλλη δυναμική. Η Καίτη Γαρμπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν φοβάται να πειραματίζεται με την εικόνα της και να αμφισβητεί τα καθιερωμένα, παραμένοντας πάντα πιστή στον δικό της, μοναδικό τρόπο έκφρασης. Η αύρα της πάνω στη σκηνή, η επαφή της με το κοινό και η άρτια σκηνοθεσία της εμφάνισης παραμένουν, δύο δεκαετίες μετά, σημείο αναφοράς για όσους παρακολουθούν την πορεία των Mad VMA, θυμίζοντάς μας μια καλλιτέχνιδα που είχε πάντα το θάρρος να πρωτοπορεί.

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Mad VMA MAD VMA 2026 ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
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