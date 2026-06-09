To «wrong shoe theory» είναι το hack των διακοπών, σύμφωνα με την Irina Shayk

Το ντύσιμο των διακοπών ισορροπεί συχνά ανάμεσα στην απόλυτη χαλάρωση και τη διάθεση για fashion πειραματισμούς. Η Irina Shayk, ωστόσο, απέδειξε πρόσφατα με το ταξίδι της στην Ισπανία, ότι το προσωπικό στυλ δεν χρειάζεται να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα όταν βρισκόμαστε εκτός έδρας. Το μοντέλο υιοθέτησε ένα μοναδικό mix & match που συνδύασε το athletic chic με την αισθησιακή θηλυκότητα, δημιουργώντας μια αισθητική που μόνο εκείνη ξέρει να υποστηρίζει.

Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της, η Shayk επέλεξε ένα διάφανο midi φόρεμα με ασημένιες ζεβρέ λεπτομέρειες, το οποίο φόρεσε έξυπνα πάνω από ένα λευκό bodysuit, ολοκληρώνοντας το outfit με ένα oversized γκρι σακάκι. Η επιλογή που έκανε τη διαφορά, όμως, ήταν τα παπούτσια της: ένα ζευγάρι chunky New Balance 530, τα οποία σε συνδυασμό με λευκές κάλτσες Nike, έδωσαν στο look μια χαλαρή, «dad-style» αίσθηση. Η μεταλλική ασημένια λεπτομέρεια των sneakers λειτούργησε ως ο συνδετικός κρίκος με το φόρεμα, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα τολμηρό και άνετο για περιπλανήσεις.

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Τα αξεσουάρ δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το vacation ρεπερτόριο της σταρ. Η Shayk κινήθηκε σε μια cool λευκή παλέτα, επιλέγοντας μια λευκή τσάντα Hermès Birkin, ενώ το στυλ της απογειώθηκε με ένα γλυπτό κολιέ και μεγάλα ασημένια σκουλαρίκια-κρίκους, που πρόσθεσαν τη σωστή δόση έντασης στην εμφάνισή της.

Το «ταξιδιωτικό» της lookbook δεν σταμάτησε εκεί. Η Irina Shayk απαθανατίστηκε να περπατά στα πλακόστρωτα δρομάκια φορώντας ένα λευκό minidress συνδυασμένο με lemon-yellow mesh flats από τον οίκο Alaïa. Για τις βραδινές της εξόδους, στράφηκε σε πιο αισθησιακές επιλογές, φορώντας ένα δαντελένιο μαύρο minidress με κρυστάλλινα πέδιλα, ενώ απέδειξε ότι και τα supermodels επαναλαμβάνουν τα κομμάτια της βαλίτσας τους, συνδυάζοντας τα ίδια chunky sneakers με μια μαύρη ολόσωμη φόρμα για τις προπονήσεις της στο γυμναστήριο.

Με αυτή τη συλλογή εμφανίσεων, η Shayk επιβεβαίωσε ότι η αγάπη της για τα sheer υφάσματα και τα statement chunky παπούτσια παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από τον προορισμό. Το συμπέρασμα είναι σαφές: οι διακοπές είναι η ιδανική ευκαιρία για να αναδείξουμε την πιο edgy πλευρά του εαυτού μας, αποδεικνύοντας ότι το στυλ είναι τρόπος ζωής και όχι απλώς μια υποχρέωση στο πακετάρισμα των αποσκευών.